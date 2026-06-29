Federico Sánchez Arias: «Mindfulness espiritual: Medion»

Vivimos en un mundo que se caracteriza por la rapidez, una constante estimulación y excesiva demanda de atención que trae la consecuencia que el ser humano experimente cada vez más la desconexión con su ser interior, con su verdadero yo.

El mindfulness se presenta como una práctica que invita a detenerse, observar y habitar con plenitud el momento presente. El término mindfulness proviene del inglés; es un antiguo sinónimo de atención y suele -de forma habitual- traducirse como “atención plena”. Se refiere a la capacidad de prestar atención de manera consciente al momento presente, sin juzgar, sin emitir valoración. Ahora bien, hay que señalar que, aunque tiene raíces en tradiciones orientales, en la actualidad ha sufrido un proceso de secularización, adaptándose a múltiples contextos.

En estos momentos, vamos a dar un salto significativo, cualitativo: mindfulness espiritual.

El mindfulness espiritual no se limita a reducir el estrés (siendo importante su control) o mejorar la capacidad de concentración, sino que abre la puerta a una experiencia de conexión con uno mismo, con los demás y con una realidad que trasciende la propia individualidad. Es una práctica que integra conciencia, sentido y propósito, permitiendo formular y explorar preguntas fundamentales sobre la existencia, la identidad y la trascendencia del ser humano.

El mindfulness espiritual incorpora una dimensión trascendental. No se trata sólo de observar pensamientos o sensaciones, sino de hacerlo desde una apertura interior que permite experimentar unidad, compasión y sentido plena de realidad. Gracias a esto, su práctica se convierte en un camino de autoconocimiento y transformación. La atención plena se orienta no solo a lo que ocurre en la mente o el cuerpo, sino también a la experiencia del ser: la conexión con lo sagrado, una realidad que trasciende el ego.

Todo movimiento o escuela posee un sustrato El mindfulness espiritual tiene sus raíces en diferentes tradiciones de carácter contemplativo, lo que no implica que llegue a ser transformador:

Budismo, con especial atención en la práctica de la meditación vipassana, que busca observar la realidad tal como es, para alcanzar la liberación del sufrimiento.

Hinduismo, a través del yoga y la meditación se promueva la unión entre el individuo y lo absoluto.

Cristianismo contemplativo, con prácticas como la oración silenciosa o la lectio divina (Lectura Divina) fomentan la presencia y la conexión con lo divino.

Sufismo y otras tradiciones místicas, enfatizan la experiencia directa de lo sagrado a través de la conciencia y el amor: la unión plena.

Hay que destacar que, a pesar de las diferencias culturales y doctrinales, todas estas tradiciones coinciden en un punto esencial: la importancia de la atención consciente como una vía para la trasformación espiritual.

Por fortuna, en la actualidad muchas personas buscan integrar la espiritualidad sin la necesidad de pertenecer a una religión concreta. El mindfulness espiritual un camino accesible, flexible y lleno de posibilidades de transformación personal.

Desde hace más de una década desarrollé una vía personal que permite la liberación de estados y situaciones que están ligados a una mente insana, llena de miedos y traumas emocionales que impiden gozar de un estado de armonía y serenidad: MEDION. Una vez más, hay que recordad que el bienestar emocional debe ser una meta, una de las primeras conquistas para el ser humano. Serenas, aquietar, calmar nuestra mente es esencial. Mediante la práctica -que se convierte en vivencia profunda- que representa el sistema MEDION (meditar/orando) es posible vencer las ataduras y bloqueos mentales, logrando una verdadera conexión espiritual con la Energía Universal: Divinidad.

MEDION está especialmente indicado para conectar con tu sabiduría interior, eliminar el sentido inútil de la culpa, lograr vencer el miedo a la muerte, elaborar un proceso de duelo sereno y lúcido, recuperar la ilusión, alegría y esperanza.

El ser humano está en un continuo proceso de desarrollo y transformación. La vida representa una maravillosa oportunidad para sentir la fuerza que llevamos en nuestro interior. Por ello, a pesar de las adversidades, dificultades y situaciones complejas que podamos tener a lo largo de nuestra existencia, hemos de recordad que poseemos una maravillosa chispa divina en lo más profundo de nuestro ser. ¡SÉ FELIZ!