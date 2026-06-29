El lobby de la climatización trabaja a marchas forzadas

El lobby de la climatización trabaja estos días a marchas forzadas para conseguir que todos los colegios públicos y concertados instalen aire acondicionado en las aulas.

Y para lograr el objetivo han movilizado a agencias de comunicación, de marketing y sindicatos del ramo, porque el «plan de confort térmico», como lo han denominado con toda la intención lingüística que esta frase conlleva, afectaría a más de 29.000 centros educativos en España. Un negocio redondo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama que exista «un plan de confort térmico para controlar el calor, con diagnóstico por provincias y actuaciones urgentes en los edificios educativos». «El próximo curso», reclama, «debe arrancar con instrucciones claras, medidas preventivas y un compromiso presupuestario real» para proteger al alumnado, al profesorado y al conjunto del personal de los centros.

En la sociedad del bienestar el «confort térmico» es parte fundamental de su existencia, porque es un atraso y un sinsentido volver a tiempos pretéritos: cuando en las casas de nueva construcción del sur y el levante de España no se instalaba calefacción porque era «un lujo innecesario», ni aire acondicionado porque con abrir las ventanas por la noche era suficiente. O cuando una familia de ocho miembros viajaba en un Seat 600 con las ventanillas bajadas porque eso del aire acondicionado en los coches era directamente desconocido.

Aprovechando la campaña y que el Pisuerga pasa por Valladolid, una parte del sector sanitario, el más sindicalizado, ha denunciado las condiciones en que trabaja durante las olas de calor, con temperaturas que dicen superan los 30 grados, y ello a pesar de que todos los hospitales y centros de salud cuentan ya con climatización. La «solución urgente» la reclaman a través del sindicato de enfermeras Satse.

Cuando el lobby del clima ate este negocio en los colegios, solicitará que los patios de los centros escolares estén cubiertos y con «confort térmico», porque jugar al sol con temperaturas que pueden superar los 40 grados es un peligro para los críos. Críos que, acostumbrados ya a esas comodidades, pedirán después que las calles, los campos de deporte, los parques y el campo abierto tengan similares condiciones, porque «no hay derecho» a tratar así a nuestros hijos y mucho menos a sus cuidadores, tutores, profesores y demás colectivos.