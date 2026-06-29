En el nombre del Hijo; con permiso, espero..

«Cuando recéis no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que los vea la gente…» «Cuando tú vayas a rezar entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre». Mateo, 6: 5-6.

En el Israel de tiempos de Cristo, lo políticamente correcto, y socialmente bien visto, era ser creyente y, tal vez por ello, quienes deseaban dárselas de cultos e ilustrados no perdían ocasión de rezar en público. A estos los calificó Jesucristo de hipócritas.

Sin embargo, la situación en la actualidad es exactamente la inversa, convirtiendo la profesión pública de fe en un acto de valentía, a veces no exento de riesgo. Concretamente, en países de mayoría «negacionista del jamón», donde hacer alarde de cristianismo supone un suicidio social.

Entonces un servidor se pregunta qué palabras nos dirigiría ahora Jesucristo. ¿Nos diría que nos escondiésemos en un agujero para rezar? O, más bien, ¿nos animaría a gritar públicamente nuestra fe en medio de este mundo laicista y materialista que embelesa a unos, acompleja a otros y mediatiza a la mayoría?

Steffany Frizzell Gretzinger, a quien pueden ver en el vídeo del enlace, es una chica que no tiene ningún complejo a la hora de rezar y alabar a Dios en público, y lo hace con una entrega tal que roza el trance místico.

A algunos les puede parecer irreverente y estrambótico su modo de honrar a Dios. A mí me gusta. Steffany lo lleva haciendo así desde que era una niña y, desde luego, en su canto no se vislumbra el mínimo atisbo de tibieza, complejo o timidez, sino una entrega incondicional de amor al Amor Infinito. Y lo hace de una manera que roza la locura. Divina locura.

Hay cantantes que necesitan tomar sustancias artificiales para subir a un escenario. A Steffany le basta con Dios.

VÍDEO DE STEFFANY, GRABADO EN UN ESPACIO LAICO Y PÚBLICO:

Pero también quiero dejar constancia de que, en mi opinión, este tipo de manifestaciones se deben realizar en espacios públicos, nunca dentro de un templo consagrado, tal y como sucedió hace dos meses en una parroquia de Balzac, en Francia, donde el altar fue utilizado como mesa de mezclas de un DJ en un evento denominado «Misa Electro». Por supuesto, no faltaron dentro del recinto sagrado una pista de baile, máquinas de humo y luces de discoteca.

También podríamos recordar cuando, en noviembre de 2025, la Catedral de Košice, en Eslovaquia, se transformó en una enorme fiesta de luces, láseres y música rave para homenajear al arzobispo Bernard Bober, contando el evento con la bendición del papa León XIV.

Y también, cómo no, en la Catedral de Toledo, donde se grabó el «caliente y apasionado» videoclip de un kitsch que da una lección magistral de cómo se profana suelo consagrado, con permiso de la jerarquía católica competente.

VÍDEO «CALIENTE», GRABADO EN LA CATEDRAL DE TOLEDO: