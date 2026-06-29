Ramiro Grau Morancho: «30 de junio, Día de la Esclavitud Fiscal»

Se ha puesto de moda, dentro del tsunami de ateísmo y anticlericalismo que nos invade, cambiar los Santos por el día de…, de forma que cada jornada tenga una dedicación o advocación particular.

Yo propongo que el 30 de junio se intitule el “Día de la esclavitud fiscal”, para que quede claro que esclavos somos y esclavos moriremos, salvo que nos hagamos apátridas o adquiramos la nacionalidad –previo pago de su importe-, en un paraíso fiscal…

Los que somos católicos, es decir buenas personas, aunque pecadores, damos gracias a Dios, en primer lugar, por estar vivos, y en segundo por tener medios para aportar al bien común, aunque en España ese “bien común” consista en:

Que los políticos con mando en plaza roben, malversen y “distraigan” todo el dinero que puedan.

Contraten a sus putas –y putos, que de todo hay en la viña del Señor-, con cargo al dinero de nuestros impuestos, para empleos sin puestos de trabajo reales, pero elevadas retribuciones.

Cometan toda clase de delitos, filtración previa de los exámenes, etc., para que “aprueben” las oposiciones sus familiares, correligionarios y amigos.

Creen problemas donde no los hay, para dificultad más la vida de la gente, y sean incapaces de solucionar ningún problema, real y efectivo.

Dilapiden el dinero público en toda clase de chorradas, paridas y ocurrencias, subvencionando a una red de empresas públicas, todas ruinosas, organizaciones no gubernamentales (pero que en realidad deberían llamarse gubernamentales, pues viven del dinero de nuestros impuestos)…, facilitando por medio de esos intermediarios “el retorno” de esos millones a sus propios bolsillos, y/o al de la partida (no es un error) correspondiente.

Traicionen a España, bajándose los pantalones ante el Reino Unido, en Gibraltar, y ante Marruecos, nuestro tradicional enemigo, y con el que, más pronto que tarde, entraremos en guerra… (Salvo que les regalemos Ceuta, Melilla, las islas de soberanía española, las Canarias y hasta la Mezquita de Córdoba).

Casi doblen el número de ministerios, 22 en la actualidad, más la Presidencia del Gobierno, con 3 Vicepresidentas, y miles de coches oficiales –todos de alta gama, por supuesto-, e infinidad de jefes de gabinete, personal de confianza, palacios donde residir, y hasta pisazos como residencias particulares que, por supuesto, se sufragan con nuestro dinero, digo con el dinero que nos quitan.

Etcétera.

¿Comprenden ustedes porque el 30 de junio me resulta tan molesto como un tacto rectal…?

Y, aunque hay contribuyentes españoles que prefieren que les hagan el tacto dos veces al año, yo, la verdad, prefiero que sea de una sola vez.

En definitiva, vivimos ya en un infierno fiscal.

Pero claro, hay que mantener a los millones de personas que han venido a vivir a nuestra Patria, y que no desempeñan actividad laboral alguna, ni vienen con una pensión –o rentas demostradas-, debajo del brazo.

En otras palabras, a consumidores libres de cargas.

Señores, ¡disfruten de lo botado, con b. de burros!

El gobierno no es la solución.

El gobierno es el problema.

Ítem más, ¿Les parece lógico y justo que estemos regalando la nacionalidad española, y por consiguiente puedan votar, en igualdad, a millones de supuestos “nietos” de españoles, que no viven en España, ni aportar nada a nuestra nación…?

¿No acabarán votando al partido que más privilegios, beneficios y ayudas les dé…?