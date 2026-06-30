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Lo que desgarra

Aquellos que no han tenido hijos, ni han conocido el amor de verdad

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Duele, y mucho, la pérdida de un amigo, sin embargo, es un dolor sin empatía, por la simple razón de que no puedes ponerte en su lugar; tú estás vivo, y él no.

Nada que ver como cuando ves a un amigo perder a un hijo, o al amor de su vida…, porque eso no duele, eso desgarra, precisamente porque ahí sí entra en juego la empatía, que, quieras o no, te pone automáticamente en su lugar, y es en ese momento, cuando se te hiela la sangre y se te rompe el corazón.

Aquellos que no han tenido hijos, ni han conocido el amor de verdad, seguramente podrán comprender lo que intento expresar en estas líneas, pero nunca podrán sentirlas como, por empatía con un amigo, las siento yo hoy.

Sé que la muerte no es el final, pero hay días en que te dices, “sí, vale, no es el final, pero, y qué…” Y lloras; por qué no; al fin y al cabo, también Jesucristo lloró.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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