Lo que desgarra

Duele, y mucho, la pérdida de un amigo, sin embargo, es un dolor sin empatía, por la simple razón de que no puedes ponerte en su lugar; tú estás vivo, y él no.

Nada que ver como cuando ves a un amigo perder a un hijo, o al amor de su vida…, porque eso no duele, eso desgarra, precisamente porque ahí sí entra en juego la empatía, que, quieras o no, te pone automáticamente en su lugar, y es en ese momento, cuando se te hiela la sangre y se te rompe el corazón.

Aquellos que no han tenido hijos, ni han conocido el amor de verdad, seguramente podrán comprender lo que intento expresar en estas líneas, pero nunca podrán sentirlas como, por empatía con un amigo, las siento yo hoy.

Sé que la muerte no es el final, pero hay días en que te dices, “sí, vale, no es el final, pero, y qué…” Y lloras; por qué no; al fin y al cabo, también Jesucristo lloró.