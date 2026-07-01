Sebastián Urbina: «Enfermos de fanatismo»

Por supuesto, no me estoy refiriendo a la sociedad española en su conjunto. Me refiero a una parte de la sociedad española.

¿Cómo de grande es esta parte? Lo suficiente para que hayan gobernado tipejos como Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Pero ¿no son progresistas?

Este es el problema. Hagamos una referencia a George Orwell y su novela ‘1984’.

Solamente lo utilizaré como breve excusa para centrarme en la España 2026, gobernada por Pedro Sánchez y su tropa. Sentido despectivo.

Un aspecto central de la novela de Orwell, es el totalitario control de los ciudadanos. La escena se sitúa en Londres, 1984. Este opresivo control de los -llamemos- ciudadanos pasa, entre otras cosas, por la neolengua. ¿Qué es la neolengua? Es la lengua que describe la realidad real, según los que mandan. El resto es basura, mentira, facherío.

Ya podemos pasar de Londres a Madrid. O sea, pasamos a la España actual.

¿Qué quiere decir que la neolengua describe la realidad real? Que los políticos que gobiernan tienen- a su servicio- un número suficiente de siervos de la pluma (antes llamados periodistas), que describen la realidad al gusto del autócrata que gobierna y que les subvenciona.

Pero la gente no tragará este engaño tan burdo, dice un ingenuo bien pensante. Claro que sí. Como dije al principio, no todo el mundo lo tragará, pero si mucha gente. ¿Cuánta? En España 2026, la suficiente para tener gobernando a un socialista corrupto, autócrata y traidor. Con socios comunistas, separatistas antiespañoles, golpistas catalanistas y el brazo político de la banda terrorista ETA. Es decir, Bildu. Enemigos públicos de España y de la democracia.

Para buena parte de la población, se trata de un gobierno progresista. ¿Cómo es posible tanta idiotez? Dejo aparte los que se benefician. La manipulación de las conciencias empieza antes de la edad de votar. En el sistema educativo español hay mayoría de profes (no merecen ser llamados ‘profesores’ y mucho menos ‘maestros’) progresistas. Aleccionan a sus alumnos en la verdad verdadera, que es de izquierdas. De pasada, y a título de ejemplo. Bush era fascista, como Donald Trump. Para los profes progres, los presidentes republicanos son basura reaccionaria.

En España, el Partido Popular es facha. Vox es nazismo puro y duro. Abreviando, la ultraderecha.

¿Quién dice estas idioteces? Desde el ‘number one’, hasta el más lejano de los feligreses. Entre ellos, el cantante Miguel Ríos: ‘Votaré al PSOE haga lo que haga’. No sólo es una muestra de adhesión inquebrantable sino, además, odio/desprecio a la alternativa. Quieren partido único.

Otro ejemplo de odio/desprecio a la alternativa, lo tenemos en el catedrático de derecho administrativo, Julio González. ‘Socialismo o barbarie, la del PP y Vox’. Si un catedrático de derecho administrativo dice estas idioteces, imaginen la ‘fiel infantería’ lo que es capaz de decir.

Pero no crea el lector que solamente en la izquierda se encuentran idiotas con título. El eurodiputado del PP, González Pons, dijo, refiriéndose a Donald Trump: ‘ogro naranja’ y ‘macho alfa de una manada de gorilas’. Con motivo de las elecciones a la presidencia de USA. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, dijo, también con motivo de las elecciones USA: «Normalmente en las crisis aparece una mujer con fuerza; Kamala Harris ha revolucionado la política». Kamala es una especie de Pedro Sánchez, versión USA.

Creo que esos ejemplos, y muchos más, permiten hablar del PP como ‘derecha acomplejada’, dicho con caridad cristiana.

Nos queda la ‘derecha no acomplejada’. Tamaño atrevimiento merece un duro castigo. ¿Cuál? Hablar siempre mal de Vox, decir mentiras y medias verdades, magnificar sus problemas, habituales en todos los partidos, etcétera. Resumiendo, Vox es un peligro para la democracia. Hay imbéciles/fanáticos que lo tragan. Lo ha dicho el comunista Pablo Iglesias, que fue vicepresidente de gobierno con Sánchez. ‘Hay que meter a la derecha en la cárcel’.

Además, sin las garantías típicas de las asquerosas democracias occidentales. Hay que hacerlo a lo comunista. Ya saben cómo funciona.

Hablando de neolengua. No diga nunca ‘España’. Diga ‘este país’. No diga ‘lengua española’. Diga ‘castellano’. No hable nunca del ‘Descubrimiento de América’, con legítimo y justificado orgullo. Diga ‘genocidio español’. No defienda nunca la unidad de España. Es de fachas. Defienda siempre el ‘Estado plurinacional’. No diga nunca que está orgulloso de ser español. ¡Deberíamos pedir perdón de rodillas! No diga ‘oposición democrática’. Diga ‘fachosfera’. Etcétera. Siga por este camino y se convertirá en un auténtico gilipollas de izquierdas. Un seguidor entusiasmado de Sánchez, ‘Faro de Occidente’ y ‘Dique contra el fascismo’.

‘El magistrado Portillo, miembro de la asociación Foro Judicial Independiente, tras abrirse el sumario de la cloaca del PSOE, dijo: ‘Es una organización criminal’. El catedrático de Ciencias Políticas, Antonio Elorza, refiriéndose a Pedro Sánchez: ‘Es un déspota y actúa como un gánster’.

¿Cómo se atreven estos fachas? Tomaremos medidas progresistas para que no se repita.

Se oyen rebuznos de aprobación desde el establo socialista. Son los enfermos de fanatismo que votan a la organización criminal y corrupta que nos gobierna. Sería un milagro que esto terminara bien.

Aviso a los españoles decentes: se prepara un pucherazo electoral progresista– que alterará el censo electoral- para las generales del 2027. Resumido: nacionalización masiva de descendientes de españoles para que les voten agradecidos.