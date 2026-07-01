Del porqué no soporto el fútbol

Según la IA, el primer partido de fútbol retransmitido por televisión en España, fue un encuentro de Liga entre el Real Madrid y el Racing de Santander, el 24 de octubre de 1954. Es decir, cuando a un servidor le falta un día para cumplir dos meses de edad.

Pero no sería hasta principios de los 60, cuando aterrizó en mi casa el primer televisor, desplazando del lugar de honor familiar, a la descomunal radio de baquelita, con frontales de tela tejida, y teclas ´digitales´. Digitales, porque si no las pulsabas fuertemente con los dígitos, vulgo dedos, el trasto no funcionaba.

En aquella época coincidieron dos cosas que, por ´el efecto Pávlov´, me provocaron un endémico odio hacia el fútbol.

La primera fue que aún no había pasado a engrosar el Código Penal, la práctica a destajo del aforismo ´la letra con sangre entra´; y un servidor, embutido en un babero a rayas, se pasaba la semana en manos de unos energúmenos con faldas, los cuales, teniendo ´barra libre´ sobre mi infantil persona, no se cortaban lo más mínimo a la hora de que me entrará la letra. Y creo que disfrutaban haciéndolo. Eficiencia escolapia, hasta el paroxismo.

Así pues, el sábado, por no tener colegio, se convirtió en mi día favorito, encantándome todo lo que hacían en televisión, por la simple razón de que, al día siguiente, no había colegio, ni guantazos, ni capones, ni punteros contra las yemas de mis pequeños dedos.

Y todo iba bien, hasta el domingo por la tarde, momento en que se juntaban los putos deberes, con el sonido de la televisión, retransmitiendo el partido de turno.

Así pues, odiaba los domingos por la tarde y, por ende, el fútbol, por, agoreramente, recordarme éste, lo que al día siguiente me esperaba.

Efecto Pávlov, puro y duro, lo de mi inquina contra el fútbol.

Con el paso de los años, aquello que me marcó, permanece, agravado en el tiempo, por mi afición a la lectura de los clásicos, y el descubrimiento del aforismo, del poeta romano Juvenal, que rezaba aquello de ´pan y circo´. La vieja estrategia del poder para mantener a los ciudadanos, desfogados y entretenidos, peleando entre ellos y mirando hacia otro lado, mientras ´la casta´ se lo lleva ´calentito´.