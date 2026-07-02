Ramiro Grau Morancho: «Sánchez cocina el gran pucherazo»

Feijóo votaba al PSOE cuando tenía 30 años, según confesión propia, y es algo que se nota.

Su política es idéntica a la de Sánchez, y va a rebufo de él. En el fondo, creo que le envidia, pues él, de mayor, quería ser como Pedro.

Al PP le están robando las próximas elecciones generales, en sus propias barbas, pero siguen sin enterarse…

Además de la total inseguridad del voto por correo, y no olvidemos que Leire era la jefa en Correos de esa modalidad de votar, el voto de los residentes en el extranjero, llamado voto CERA, se añaden ahora los millones de votos de los “nietos” de españoles, cuya relación con nuestra Patria, y la certeza de sus “derechos” nadie verifica, dicho sea de paso.

Dentro de poco se sumarán al censo el millón largo de “regularizados”, y el posterior reagrupamiento familiar, una vez que ya estén legalmente en España, lo que supondrá la llegada masiva de dos o tres millones más de extranjeros, la mayoría consumidores libres de cargas, y que solo aportarán sus exigencias de servicios sociales, educativos, sanitarios, de alimentos, ayudas y prestaciones para alquileres, etc.

Y a los que rápidamente se dará la nacionalidad española, para que disfruten de todos los derechos, pues no van a ser menos que los demás… (La demagogia y el populismo, es lo que tienen).

Mientras tanto, Feijóo, en el colmo de la indigencia intelectual, o de la complicidad más notoria, sigue preocupado por si son galgos o podencos, pero sin hacer nada, por supuesto.

No es su estilo.

Y votando a favor de la regularización de “solo” medio millón de inmigrantes ilegales, que supuestamente ya estaban en España; conviene no olvidarlo.

Ahora resulta que han presentado la documentación alrededor de 1.300.000 personas, nada menos.

¿Pero qué ha hecho la supuesta derecha, cobarde y cainista, abortista, para tener que soportar a semejante no líder, y sus adláteres…?

Uno de ellos, Michavila, pontificaba esta mañana en la radio diciendo que no había ningún problema, que el PP y el PSOE se repartirían ese pastel de votos, y que solo iba a perjudicar a los partidos separatistas y regionalistas.

Pero este hombre, ¿de dónde ha salido…?

Después de sus “éxitos” en las últimas elecciones generales, en las que el PP iba a arrasar, según él, parece obvio que tiene menos crédito que un palestino en la joyería de un judío.

Pero ahí sigue, cobrando, y empeñado en llevar al PP a una nueva derrota electoral.

Sánchez es un amoral, y su única palabra es que carece de ella, y nunca dice una verdad, salvo si se equivoca.

Y Feijóo, está tan preocupado por su disputado no liderazgo, que solo quiere seguir flotando como “líder” de una oposición que va camino de una nueva derrota electoral.

Él podrá permitírsela, pues aún le faltan unos años para la jubilación, pero España no, pues se juega su presente y su hipotético futuro.