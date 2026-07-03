En ocasiones, cuando llega lo que tanto esperábamos, nos quedamos helados y fríos, vacíos, porque pocas veces es lo que siempre pensamos que estaba escrito, sino algo mucho más vulgar, más anodino, como el desenlace de una mala película que, a pesar de predecible, no supimos adivinar su final.

Así, lo que esperamos, poco o nada tiene que ver con lo que al final termina por llegar; por lo que, cuando el desencanto se repite una y otra vez, llega un momento en que, para que no nos estalle la cabeza, nuestro ser termine huyendo de la razón, de la lógica y el pensamiento, para, por pura supervivencia, acabar creando sus propia esperanza, fabricando sueños a los que aferrarse, por imposibles que sean; porque al final, será lo único que le mantendrá en pie, fuerte y vivo, sonriendo a la vida, aun desde la incertidumbre de lo que el mañana y el siempre sorpresivo destino, a la vuelta de la esquina, le deparará.