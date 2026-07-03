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En ocasiones, cuando llega lo que tanto esperábamos, nos quedamos helados y fríos, vacíos, porque pocas veces es lo que siempre pensamos que estaba escrito, sino algo mucho más vulgar, más anodino, como el desenlace de una mala película que, a pesar de predecible, no supimos adivinar su final.

Así, lo que esperamos, poco o nada tiene que ver con lo que al final termina por llegar; por lo que, cuando el desencanto se repite una y otra vez,  llega un momento en que, para que no nos estalle la cabeza, nuestro ser termine huyendo de la razón, de la lógica y el pensamiento, para, por pura supervivencia, acabar creando sus propia esperanza, fabricando sueños a los que aferrarse, por imposibles que sean; porque al final, será lo único que le mantendrá en pie, fuerte y vivo, sonriendo a la vida, aun desde la incertidumbre de lo que el mañana y el siempre sorpresivo destino, a la vuelta de la esquina, le deparará.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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