Antonio Caño descifra la estrategia final de Sánchez: España rota, es el fin de la moderación

En su columna de opinión de este 6 de julio de 2026, Antonio Caño, columnista de The Objective, descrifra en El triunfo de Sánchez que el verdadero éxito de Pedro Sánchez todos estos años ha consistido en su capacidad de haber impuesto un modelo específico para España.

Y por si fuera poco, el exdirector de El País entiende que el número 1 tiene un nuevo modelo…

La idea central es clara: Pedro Sánchez halogrado que el país funcione bajo una lógica de confrontación y polarización. Esto se ha traducido en unas instituciones debilitadas y un sistema político que gira en torno a su figura. Caño sitúa este “triunfo” dentro de una evolución que va desde la ruptura de consensos hacia la normalización de la excepcionalidad como forma habitual de gobierno.

La España dividida según Caño

Caño señala un concepto que recorre todo su artículo: el éxito de Sánchez radica en haber modificado las reglas del juego democrático, haciendo que la confrontación desplace a la moderación y al pacto.

Un pasaje clave que establece el tono del texto es este: «El líder del PSOE ha conseguido imponer su proyecto: España partida en bloques opuestos e irreconciliables, el fin de la moderación». En esta afirmación se encapsula la idea de que la polarización no es un efecto secundario, sino el núcleo del modelo político que Caño atribuye a Sánchez.

Más adelante, el autor describe cómo este proyecto afecta al sistema político y a la cultura institucional: «El PSOE ya no actúa como un partido democrático; se ha convertido en la correa de transmisión de los deseos de su líder, y las instituciones han aprendido a vivir bajo esa lógica». Este comentario resuena porque vincula el liderazgo personalista con la transformación tanto del partido como del Estado.

PSOE, liderazgo y deterioro institucional

Caño conecta su análisis con reflexiones anteriores sobre el sanchismo, así como sobre el funcionamiento interno del PSOE y la corrupción moral presente en el sistema político. Su columna se suma a un retrato más amplio del deterioro institucional que, según él, acompaña al éxito político de Sánchez.

En otro fragmento crucial destaca la dimensión moral del asunto: «Amnistía, Bildu, caudillismo, desprecio por la verdad, falta de responsabilidad política: esa es la peor corrupción de Sánchez». Esta lista proviene de uno de sus textos recientes y se retoma aquí como hilo conductor. Une decisiones políticas concretas con una degradación más profunda en los estándares democráticos.

El artículo también pone énfasis en cómo esta nueva normalidad se ha ido interiorizando. Caño escribe: «Tantas veces lo han dado por acabado, pero aquí sigue. Su verdadero triunfo no es simplemente resistir; es lograr que el país acepte lo excepcional como normalidad». Así, define su éxito como la capacidad para alterar la percepción colectiva sobre lo que resulta aceptable en política.

Una victoria difícil de revertir

La columna concluye con una reflexión sombría: ese “triunfo” mencionado por Caño no es algo pasajero; se trata más bien de un cambio estructural con repercusiones para el futuro democrático español y para el lugar que ocupa España dentro del propio sistema político. En una frase que sintetiza esta perspectiva futura, apunta: «A España aún le queda por conocer lo peor de Pedro Sánchez». No se trata solo de una previsión momentánea; es una advertencia sobre la profundidad del modelo que ya parece haberse consolidado.

Así queda delineado un panorama inquietante: un presidente que ha triunfado imponiendo su estilo gubernamental, un partido subordinado a su liderazgo y un país que, según Caño, empieza a evaluar sus fracasos desde una perspectiva marcada por la fractura y la resignación. Una victoria política que, observada desde esta óptica, se asemeja demasiado a una derrota colectiva.