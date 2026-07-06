El Canal de Isabel II analiza diariamente las cloacas de Moncloa y Ferraz

La empresa pública Canal de Isabel II, admirada en el mundo por su técnica y eficacia en el tratamiento integral del agua, tanto en la captación, almacenamiento, potabilización y transporte de la de boca hasta los grifos, como en la conducción, depuración y devolución a los cauces de las utilizadas, trabaja estos días a destajo para evitar el colapso de las cloacas de Moncloa y Ferraz.

En los últimos años ha ampliado considerablemente el diámetro de las cañerías de desagüe de la zona del palacio de la Moncloa, residencia de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y de la calle Ferraz, sede del PSOE, pero a pesar de ello los riesgos de colapso aumentan a diario, por más que los operarios se afanan en evitarlo. El contenido de estas cloacas se analiza constantemente en los laboratorios centrales de la Compañía para conocer su composición y consecuencias para los ciudadanos, con el propósito de adoptar medidas más drásticas si las actuales no son suficientes. Entre ellas está la de construir una red de saneamiento específica para estas dos ubicaciones, llevarla a un estanque de tormentas y cargar los sólidos (lodos) en camiones con tráiler para transportarlos a lugares localizados en Venezuela, Santo Domingo, Cuba, China y Marruecos, antes de encauzar las aguas, una vez depuradas y limpias, al rio Manzanares para aumentar su caudal y fauna piscícola.

El “Puto amo” que duerme en Moncloa y tiene despacho en Ferraz está colérico porque la composición de las cloacas ya no la conoce solo él y su camarilla, sino también los químicos del Canal de Isabel II y el novio de la novia, añade sin pruebas y porque cree que todos son como él. Por ello ha dado órdenes tajantes para que sobornen al precio que sea a los técnicos del laboratorio, incluso con destinos en el extranjero y sueldos millonarios, para que sus informes digan que las aguas que salen de Moncloa y Ferraz son cristalinas, inocuas, progresistas, feministas y de las jons. Los lacayos se han puesto manos a la obra, pero han pinchado en hueso porque los trabajadores del Canal de Isabel II son, como los de la UCO y la UCIC, honestos y profesionales y no consienten interferencias en su trabajo y conclusiones.

Última hora: La inmundicia de las cloacas de Moncloa y Ferraz y su hediondo hedor ha llegado a tal nivel que los responsables del Canal de Isabel II han aprobado ya la construcción de un sistema propio para ambas ubicaciones con el que hacer frente a la debacle. Y se hará mediante una UTE que trabajará las 24 horas del día y los siete días de la semana para concluir lo antes posible la faraónica obra,

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL