Carlos Uriarte Sánchez: «Balance de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea: una presidencia eficaz, equilibrada y profundamente europeísta que ha buscado la cohesión»

La presidencia chipriota no puede analizarse de forma aislada. Forma parte del trío de presidencias integrado por Polonia, Chipre e Irlanda, un marco de cooperación de dieciocho meses concebido para garantizar la continuidad de la acción del Consejo de la Unión Europea. En este contexto, el semestre chipriota ha desempeñado un papel de enlace entre los trabajos iniciados por Varsovia y las negociaciones que deberá culminar Dublín durante la segunda mitad de 2026. Esa continuidad institucional ha permitido mantener el impulso en expedientes estratégicos como la ampliación, el nuevo Marco Financiero Plurianual, la competitividad, la seguridad y la autonomía estratégica de la Unión.

En este sentido, la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea recientemente concluída deja una impresión claramente positiva. Durante los seis meses transcurridos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, Chipre ha ejercido una presidencia marcada por la discreción institucional, pero también por una notable capacidad para mantener el impulso político de la Unión en un momento especialmente complejo. Lejos de buscar grandes gestos, Nicosia ha centrado sus esfuerzos en facilitar acuerdos, preservar la cohesión entre los Estados miembros y garantizar la continuidad del trabajo legislativo en un escenario internacional dominado por la incertidumbre geopolítica.

Bajo el lema “Una Unión Autónoma. Abierta al Mundo”, la presidencia chipriota estructuró su programa en torno a cinco grandes prioridades: reforzar la seguridad y la defensa, impulsar la competitividad europea, fortalecer la proyección internacional de la Unión, consolidar el modelo europeo de derechos y cohesión social y avanzar en la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual. La combinación de estas prioridades respondía a un diagnóstico compartido por la mayoría de los Estados miembros: Europa necesita reforzar simultáneamente su capacidad de actuación interna y su influencia exterior para responder a un contexto internacional cada vez más exigente.

Uno de los principales logros del semestre ha sido el avance del proceso de ampliación. La presidencia chipriota consiguió mantener abiertas las negociaciones con los países candidatos y favoreció progresos significativos en los expedientes de Ucrania, Moldavia, Montenegro y Albania. Especialmente relevante fue la apertura del primer bloque negociador con Ucrania y Moldavia, considerado por numerosas instituciones europeas como uno de los hitos políticos más importantes del semestre. Al mismo tiempo, continuaron los trabajos técnicos para acelerar las negociaciones con otros países de los Balcanes Occidentales, manteniendo el compromiso europeo con una ampliación basada en el cumplimiento de criterios objetivos y en el respeto del Estado de derecho.

Otro de los grandes retos de la presidencia ha sido la negociación del futuro Marco Financiero Plurianual. Aunque era evidente que ningún semestre podría cerrar un acuerdo de semejante complejidad, Chipre consiguió estructurar el debate político entre los Estados miembros y presentar las primeras propuestas de compromiso sobre un presupuesto que deberá responder simultáneamente a las nuevas prioridades estratégicas de la Unión y a las limitaciones presupuestarias de numerosos gobiernos nacionales. Las negociaciones han evidenciado las diferencias existentes entre los países contribuyentes netos y los principales receptores de fondos europeos, pero también han permitido delimitar los principales ámbitos sobre los que continuará trabajando la presidencia irlandesa.

La competitividad económica ha ocupado igualmente un lugar prioritario. La presidencia impulsó los debates sobre simplificación normativa, innovación, digitalización, industria y fortalecimiento del mercado único, conscientes de que Europa necesita reducir la brecha tecnológica respecto a Estados Unidos y China. Buena parte del trabajo desarrollado durante estos meses ha consistido en preparar futuras decisiones legislativas destinadas a mejorar el entorno empresarial europeo y reforzar la autonomía económica de la Unión sin renunciar a su tradicional apertura comercial.

La seguridad y la defensa han continuado siendo otro de los grandes ejes del semestre. La persistencia de la guerra en Ucrania, la creciente inestabilidad en Oriente Próximo y la evolución del contexto internacional han reforzado la voluntad de los Estados miembros de avanzar hacia una mayor capacidad europea de respuesta. En este ámbito, la presidencia chipriota ha contribuido a consolidar el debate sobre la preparación civil y militar, el fortalecimiento de la industria europea de defensa y la mejora de la cooperación entre los socios comunitarios.

También la política migratoria ha seguido ocupando una posición destacada. Como país situado en una de las fronteras exteriores de la Unión, Chipre ha mantenido una posición especialmente activa en favor de una gestión equilibrada que combine la protección efectiva de las fronteras con una mayor solidaridad entre los Estados miembros y una cooperación reforzada con los países de origen y tránsito. Aunque las diferencias nacionales siguen dificultando acuerdos definitivos, el semestre ha permitido mantener abierto un diálogo imprescindible para la estabilidad europea.

El balance institucional resulta igualmente satisfactorio. La presidencia ha logrado coordinar cientos de reuniones técnicas, ministeriales y de alto nivel, garantizando la continuidad del trabajo del Consejo y evitando que los principales expedientes quedaran paralizados. Esa labor, menos visible para la opinión pública que los grandes anuncios políticos, constituye precisamente una de las funciones esenciales de cualquier presidencia rotatoria y representa uno de los principales méritos del semestre chipriota.

Naturalmente, no todos los objetivos han podido materializarse plenamente. Las profundas diferencias existentes sobre el presupuesto europeo, la política industrial, la financiación de la defensa o algunos aspectos de la reforma institucional seguirán condicionando la agenda de los próximos meses. Tampoco la presidencia podía resolver por sí sola cuestiones que dependen del consenso de los Veintisiete. Sin embargo, sí ha conseguido preservar el clima de negociación necesario para que esos expedientes continúen avanzando.

En conjunto, puede afirmarse que la presidencia chipriota deja una valoración favorable. Ha demostrado que el liderazgo europeo no siempre se mide por el número de grandes decisiones adoptadas, sino por la capacidad de mantener unida a la Unión cuando el contexto internacional invita precisamente a la fragmentación. Chipre ha ejercido una presidencia eficaz, equilibrada y profundamente europeísta, contribuyendo a reforzar la continuidad institucional y a preparar el terreno para que Irlanda afronte el siguiente semestre con negociaciones ya encauzadas. En un momento en que Europa necesita más cohesión que protagonismo, ese constituye, probablemente, el mayor legado de la presidencia chipriota.