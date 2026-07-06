José Manuel García Albarrán: «Futbolistas ‘luchando’ bajo una misma Bandera frente a políticos ‘troceando’ España»

SÍ… los jugadores de la Selección Española pasaron a Octavos de final en el Campeonato Mundial de Fútbol, tras golear, allá por tierras americanas, a la Selección de Austria. Ahora a la espera de poder pasar a cuartos, pero para ello tendrán que ganar a Portugal.

Todos ellos han nacido en España, menos -Laporte- que lo hizo en Francia, aunque fue nacionalizado español en 2021 y todos ellos, con independencia de sus raíces ascendientes o de la C. A. donde nacieron, luchan por ganar de nuevo un título tan preciado como ser ‘Campeones del Mundo de Fútbol’, eso sí, bajo la misma Bandera, el mismo Himno y para el mismo País… ¡ESPAÑA!

Jugada tras jugada han demostrado que, en la misión que se les ha encomendado -meter goles- solo existe la idea ‘princeps’ de ganar, dejando a un lado los intereses del Club al que pertenecen, los intereses personales y sobre todo, los posibles intereses ‘espurios’ de los políticos de la C. A. que intentando tergiversar la verdadera Historia de su Región (ahora Comunidad Autónoma) reivindican una ‘independencia’ que ni es factible ni por historia les corresponde.

¡No engañen más!

Los jugadores de la Selección Española de Fútbol, independientemente de la zona geográfica en donde hayan nacido, juegan, luchan y ‘sudan la camiseta’ de la Selección Española, dejando al lado el comportamiento ‘pueblerino y palurdo’ de los actuales dirigentes políticos autonómicos que medran en una idea que al fin y al cabo solo les beneficiará a ellos y a sus afines porque temen perder el ‘preciado sillón’ que les pagamos ‘TODOS’ con nuestro impuestos.

El único País y la única Nación reconocida mundialmente, por su antigüedad, por su trayectoria, por sus logros y por su Gloriosa Historia y a la que estos jugadores representan es ¡ESPAÑA!

Es gratificante y aleccionador ver como jugadores españoles sean catalanes, vascos, navarros, castellanos, extremeños, murcianos andaluces, o de cualquier otra C.A. se abrazan y celebran con alegría las buenas jugadas que finalizan en Gol que, en suma es el fin último y la razón de ser del fútbol y lo que proporciona la Victoria.

Sin embargo es chocante, por no decir penoso e incomprensible escuchar algún político de corte independentista o incluso algún presidente de club hacer manifestaciones displicentes o contrarias a los posibles éxitos del combinado Nacional de Fútbol. Un ejemplo claro lo constituye las declaraciones del presidente del Barça FC -Joan Laporta- quien declaró públicamente “No sentir un vínculo especial con el combinado Nacional” y que si se alegraba de los triunfos “era solo y exclusivamente por los jugadores de su equipo”. Creo que perdió una excelente ocasión para callarse y no significarse como cualquier político independentista, aunque esto ya lo hizo, y se le permitió en su día, durante el anterior mandato en el que exhibían grandes pancartas con la inscripción de “Catalunya is not Spain” en las gradas del ‘Camp Nou’ que hacían coincidir con los partidos de ‘la Champions’ para alcanzar mucha mayor difusión.

¡De aquellas mimbres estos cestos! señores políticos.

Y mientras todos los aficionados al fútbol disfrutamos viendo a los mejores jugadores del Mundo en las que, se suponen, las mejores Selecciones Nacionales, los políticos gobernantes sibilinamente siguen pactando, defraudando y prevaricando a espaldas del Parlamento que es como decir a espaldas del pueblo o lo que es lo mismo ‘a espaldas de los ciudadanos’ entretenidos en esta ocasión con el terrible terremoto de Venezuela y con el Mundial de Fútbol.

El espíritu Nacional y el respeto a la Bandera de una gran mayoría de los ciudadanos parece resurgir, pero no nos engañemos ya que esto es meramente deportivo y no lleva implícito un cambio de aptitud o de querencia Nacional, porque las ‘hordas independentistas’ y los ‘falsos progresistas’ no tardarán en volver a vituperar, ultrajar y ofender a todos los símbolos del Estado español tachando de fachas a todos los que hagan o hagamos ostentación y defensa de ellos.

Y mientras tanto siguen apareciendo altos cargos políticos de este gobierno inmersos e imputados en actividades delictivas que han arrastrado con ellos a aquellos otros que por interés personal o presiones políticas no han sabido salvaguardar el Honor de la profesión más valorada y respetada como ha sido, es y seguirá siendo… la Guardia Civil.

Esa Institución armada cuyo lema desde tiempos de su fundador -Duque de Ahumada- ha sido “El Honor es nuestra principal divisa” y que desgraciadamente el Director Adjunto Operativo (DAO) Teniente General de la Guardia Civil a las órdenes de una Política Socialista, ha mancillado dicho Honor y “no lo recuperará jamás”.

Cuando los gobernantes no saben o no quieren estar a la altura que se les exige deben ser cesados o dimitir, pero estamos hartos ya de comprobar que no solo no son cesados y mucho menos dimiten porque esto para Sanchez y su ‘Clac’ sería como admitir que es el Jefe de un Gobierno corrupto.

El artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil y el artículo 143 de la Ley de la Carrera Militar contempla la “suspensión cautelar de funciones para agentes incursos en procedimientos penales”.

Estas normas permiten que ‘mandos ministeriales determinen el ‘cese de destino’ basado en la gravedad de los hechos.

Sr. Marlaska: ¿Ha procedido al cese del DAO por estar imputado? NO

¿Ha cesado a la Directora Gral. de la Guardia Civil? NO

Sigue siendo usted el Ministro del Interior más nefasto, hipócrita y dañino que han podido tener las FFCCSE en toda su historia democrática.

Suerte a la Selección Española y a todos… los que se la merezcan.