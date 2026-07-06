Juan Pérez de Mungía: «Superchería pontificia: Desarmar la inteligencia, rearmar la superstición»

La visita de León XIV a España ha dejado un reguero de frases que, bajo la pátina de preocupación ética, revelan una resistencia profunda al desarrollo humano y al cambio social. El primer papa estadounidense —un converso, con ese sentimiento de culpa del desarrollo de su pais de origen, que lo llevó a empaparse de las realidades de la América hispana— ha convertido su encíclica Magnifica Humanitas y sus intervenciones públicas en un alegato contra la inteligencia artificial que trasciende la prudencia y roza la condena moral. “La IA debe ser desarmada”, espetó durante la presentación del documento. No se trata de regular, gestionar riesgos o maximizar beneficios; se trata de “desarmarla de las lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte”, equiparándola al desarme nuclear. León XIV vive la amenaza de una hegemonía externa, una pérdida de su dominio. No importa la evidencia que aporta la ciencia para excluir la superstición religiosa del horizonte de la humanidad, no importa como el desarrollo tecnológico y científico brinde a la humanidad la oportunidad de aumentar el excedente social para mejorar la vida del ser humano. Es un predicador del analfabetismo al que siempre ganarán las expresiones apocalípticas de las iglesias que trafican con la fe de los ignorantes.

Es la misma Iglesia que, desde Galileo, ha respondido a los avances del conocimiento con sospecha, condena o domesticación. Entonces fue el heliocentrismo; hoy es la tecnología que multiplica la capacidad cognitiva, la productividad y la resolución de problemas complejos. En lugar de preguntar cómo la IA transforma las sociedades —y responder con pragmatismo—, el Vaticano ofrece la vieja receta: vuelta a la fe, límites morales impuestos desde el dogma y una visión del ser humano que prefiere la dependencia a la autonomía humana. Se aplica a mantener una farsa que huele mal.

Incapaz de contribuir a una reflexión, de nuevo la Iglesia de Roma ignora la evidencia, ignora los riesgos reales y responde con superstición. Buena parte de los expertos ya alertan de los riesgos reales: posible alteración del funcionamiento básico del cerebro, dependencia cognitiva, pérdida de capacidades ejecutivas tras un uso repetido, el “mono tecnológico” que surge cuando se retira la herramienta. Son preguntas legítimas. Pero la diferencia con la Iglesia es que estos expeertos buscan entender y gestionar, no frenar o “desarmar” el desarrollo. La respuesta a los riesgos no es desarrollar una suerte de antimaquinismo militante por el que venga a invitarse a los seres humanos a volver al pasado.

Un estudio reciente titulado “The Generative AI Learning Penalty”, que analizó durante 30 meses a 26.811 estudiantes de secundaria en 9 asignaturas, ilustra con datos estos efectos perniciosos. A corto plazo, las notas en deberes subieron un 18 % y el tiempo para completarlos bajó un 30 %. La otra cara de la moneda apareció en los exámenes sin IA y a puerta cerrada: las notas mensuales bajaron un 20 % en los primeros 6 meses y las de exámenes de acceso a alta exigencia cayeron hasta un 24 %. El mismo proceso que se observa con la estúpida idea del trabajo colectivo en las escuelas. El impacto en estudiantes de alto rendimiento fue superior. Se está externalizando el pensamiento y los atajos terminan por dañar el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Estos datos refuerzan la necesidad de pruebas de evaluación basados en procesos de solución de problemas que están fuera del alcance de la IA, promoviendo el análisis frente a creencias y retóricas supersticiosas. Frente a ese modelo alternativo, la condena moral apocalíptica e indiscriminada. Una batalla perdida como aquella de predicar el anticonsumismo, para renunciar a satisfacer deseos y necesidades humanas. A la Iglesia le abruma la complejidad porque sus soluciones son escandalosamente simples, en esa suerte de populismo que niega la evolución humana. Una batalla perdida que no reconoce que la evolución humana es un patrimonio de la especie no de aquellos llamados a extinguirse, los sujetos de la fe.

Mientras tanto, China —sin complejos ilustrados ni culpa histórica— fija objetivos de adopción del 70 % de IA en sectores clave y, al mismo tiempo, obliga a las empresas a reducir su impacto en el empleo. Alibaba, JD.com o Tencent invierten a toda máquina, reemplazan tareas con robots (el 90 % en algunos centros de clasificación) y ajustan plantillas con pragmatismo, sabiendo que el 9,6 % de los puestos (unos 70 millones) son vulnerables. Pekín prioriza estabilidad social y el consumo interno, pero no renuncia al desarrollo tecnológico. La Iglesia, en cambio, responde con dogmas irracionales, encíclica y sermón. El problema de la política es que la legitimidad se obtiene de un desarrollo armónico de las ideas y a mas largo plazo, al contrario que las ideologias populistas que son siempre a corto plazo y evalúan los efectos o externalidades de la integración de nuevas tecnologías.

En el ámbito de la creación cultural y literaria, la IA plantea desafíos adicionales que merecen atención. Como se ha señalado, los creadores amasan las lenguas, exploran la complejidad de sus estructuras gramaticales y sintácticas, los matices de la semántica y la música de la fonética, expandiendo el imaginario colectivo y entregando su trabajo al público. Hasta la llegada de la IA generativa, las leyes de propiedad intelectual protegían ese esfuerzo. Pero en rigor no hay ninguna oportunidad para quien copia lo que una sociedad predica coactivamente, pero si existen oportunidades para quienes trascienden ese horizonte tenebroso yendo mas allá de lo que le viene dado. Si la IA facilita la conducta del simulador, no necesitamos defendernos prohibiendo el plagio, sino revelándolo para desalojar a los oportunistas del orden social.

Cuantos profesionales no han de desaparecer que viven de la simulación de un conocimiento que solo sirve para intermediar y condicionar el desarrollo humano. Ese sí representa un expolio depredador que roba al ciudadano su capacidad de representarse a sí mismo, porque la sociedad está trufada de profesionales de la simulación, como profesores, registradores de la propiedad, notarios, abogados de toda ralea que solo cuidan su peculio anulando la capacidad de un ciudadano para valerse por sí mismos. Si la prestación consiste en actuar como representante, contra la autonomía personal, que desaparezcan. Es la evolución social que ha retirado la soberanía a los próceres autoinvestidos de poder para entregarla a ciudadanos y expertos. La IA brinda la oportunidad de hacer de la sociedad una sociedad de expertos que multiplican su interacción anónima generando un saber que no estaba antes al alcance mas que de unos pocos.

Los desplazamientos laborales en la industria no justifican desarmar la herramienta ni renunciar a sus beneficios; exigen, en cambio, un marco regulatorio donde prima tomar al hombre como medida de todas las cosas, convertirlos en un fin de sí mismos, La lógica denunciada por Carlos Marx, donde la mercancía ocupa el lugar de las personas, en una constante reificación de la realidad, donde las personas son mero producto, producto mismo, etiquetados y tatuados, no destino de la producción.

León XIV enlaza su preocupación por la IA con la herencia de León XIII y la encíclica Rerum Novarum: defender la dignidad humana, la justicia y el trabajo frente a otra revolución industrial. La verborrea típica de predicar el pobrismo, la miseria, la renuncia a liberarnos de un trabajo que se vive como expresión de un paraíso perdido e imaginario. Es ese tipo de fe que se emplea no para acreditar la IA desde la esperanza, sino para consagrar la miseria general que representa la ignorancia que proviene de la negación de la razón. Lo que en 1891 era reclamo de derechos laborales frente al capitalismo salvaje, hoy se traduce en freno moral a la herramienta que más puede elevar la productividad, reducir la penosidad del trabajo y generar riqueza a redistribuir. El resultado es una Iglesia que predica el pobrismo, que idealiza la caridad sobre la emancipación material. Como la farsante Teresa de Calcuta, que no amaba a los pobres, sino la pobreza: mantenerlos en situación de dependencia estructural mientras cuestiona la tecnología que podría sacarlos de ella, que es otra cosa.

Esa misma lógica aparece en su tratamiento de la inmigración y la identidad cultural. El Papa reclama “acogida respetuosa” de los inmigrantes y critica las políticas que intentan ordenar flujos o priorizar a los empadronados. La Iglesia en Madrid sale en defensa de las personas sin hogar y de los migrantes frente a medidas del Ayuntamiento y la Comunidad. Mientras tanto, en Montserrat —uno de los focos del escándalo de pederastia en Cataluña, con medio millar de víctimas— el Pontífice evita mencionar los abusos encubiertos durante décadas por abades anteriores. La institución que no se atreve a limpiar su propia casa predica apertura sin condiciones a culturas que, en muchos casos, traen valores incompatibles con la Ilustración europea: supremacía religiosa, sumisión de la mujer, rechazo a la libertad de conciencia. Es la misma Iglesia que vive de la ignorancia y la pobreza. Y que degrada.

Europa aparece así como una cultura fosilizada, dependiente y sin defensas. Ha renunciado a su propia confianza civilizatoria —la que combinó razón científica, derechos individuales y capacidad de asimilación— para abrazar un multiculturalismo que, en la práctica, tolera la formación de guetos donde se imponen por la fuerza creencias premodernas. La Iglesia, en lugar de exigir integración y reciprocidad, ofrece el marco moral que justifica la indefensión: compasión sin juicio, acogida sin límites, fe por encima de la evidencia. El resultado, una sociedad que importa barbarie.

El discurso en el Congreso fue revelador de este farsante contumaz. León XIV critica la polarización y la ultraderecha, advierte contra los “enfoques identitarios” y los “muros”. Su discurso en el Congreso dedica su alocución en la sede de la soberanía de España a la condena de la conquista de América hace 500 años, con representaciones falaces y trasnochadas, la leyenda negra. Y la defensa de “toda vida humana” (incluyendo posturas sobre aborto y eutanasia que sirven como herramienta de negociación financiera con el Estado), y a la ya mencionada alerta sobre IA. ¿Sabe este analfabeto que en el año 1599, Felipe II convocó el primer referéndum de la historia al pueblo filipino?. El resultado fue que más del 90 % de los consultados querían seguir siendo súbditos de la monarquía española.

La identidad humana que ignora la formación de conciencia y la existencia de un ser humano como sujeto autónomo representa bien a ese analfabeto que, despojado de su antiguo poder, ejerce como un poder moral para confundir a propios y extraños, como si la conciencia cívica pudiera ser resultado de un delirio moral de principios que cualquiera incumple. Todo ello envuelto en la distinción entre comunidad eclesial y política, que suena a reconocimiento de la laicidad pero funciona como coartada para seguir interviniendo en el debate público desde una posición de autoridad moral no sometida a elección alguna. Pertenece a esa historia irredenta de quien prolonga la farsa.

El problema no es que la Iglesia tenga opinión sobre la IA o la migración. El problema es que su respuesta sistemática ante los desafíos del siglo XXI es la retirada hacia el pasado: fe contra ciencia, caridad que perpetúa la dependencia, apertura que debilita la cohesión cultural, moralismo que frena la herramienta más potente que la humanidad ha creado para aumentar su capacidad. Mientras China navega la revolución de la IA con una mezcla de ambición tecnológica y control social, el Vaticano ofrece la misma respuesta que dio ante Copérnico y Galileo: desconfianza, límites externos al conocimiento y regreso a una antropología que coloca una «salvación imaginaria» por encima del desarrollo humano. Bien podría aprender del optimismo de Juan XXIII en ese momento en que era todavía posible creer en una suerte de divinidad en lugar de un universo de naturaleza probabilística.

España, tras esta visita, tiene derecho a preguntarse si quiere seguir atada a esa tradición o si prefiere —como hacen otras sociedades— aprovechar la IA para resolver problemas reales de productividad, sanidad, educación y sostenibilidad, gestionando sus riesgos sin renunciar al progreso. La alternativa que propone León XIV no es nueva. Es la de siempre: menos ciencia, más fe; menos autonomía, más dependencia; menos Occidente ilustrado, más cristiandad declinante, arrianismo y musulmanía. Por mucho que se envuelva en encíclicas y discursos contra la crispación, es una forma de resistencia al cambio social y humano, no de acompañarlo.