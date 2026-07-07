Carmelo Álvarez Fernández de Gamarra: «Extremadura: El aborto de la política»

Hay noticias que parecen pequeñas, regionales, casi de trámite. Pero basta rascar un poco para que aparezca debajo todo el retrato moral de una época. Extremadura cuenta desde hace un año con un registro de objetores de conciencia al aborto. La izquierda lo reclamaba como quien pide la llave maestra de todos los problemas. Había que saber quién objeta, quién no objeta, quién firma, quién no firma, quién se aparta y quién queda disponible para que la maquinaria funcione. Y, después de tanto decreto, tanto formulario y tanta solemnidad administrativa, resulta que en el Servicio Extremeño de Salud sigue sin practicarse un solo aborto.

La escena es magnífica, si no fuera trágica. Se crea un registro para abrir paso al aborto en la sanidad pública y el aborto continúa sin entrar por esa puerta. Uno casi imagina a la burocracia con bata blanca, sello oficial y cara de fastidio, preguntándose por qué la realidad no obedece a la circular correspondiente. Porque esa es la gran frustración de cierta política: cree que basta con nombrar las cosas, registrarlas, clasificarlas y publicarlas en un boletín para que la conciencia humana desaparezca como desaparece una errata en la segunda edición.

Durante años nos han explicado que el gran enemigo del aborto en la sanidad pública era la objeción de conciencia. No el aborto mismo, por supuesto. No la eliminación deliberada de una vida humana en desarrollo. No el drama de una mujer a la que tantas veces se abandona antes, durante y después. No. El problema, según el catecismo laico de la izquierda, eran los médicos que se negaban a participar. Esos profesionales incómodos que se empeñan en recordar que la medicina nació para curar, aliviar y acompañar, no para certificar la muerte del más indefenso.

Pues bien: ya tienen registro. Ya tienen la lista. Ya tienen la herramienta. Ya tienen el instrumento que, según decían, permitiría organizarlo todo. Y, sin embargo, la noticia es que nada ha cambiado. No hay abortos en los hospitales públicos extremeños. La prestación, como la llaman, se deriva a clínicas privadas o a otras comunidades. He aquí la paradoja: el Estado quiere convertir el aborto en rutina sanitaria, pero la propia sanidad se resiste a convertirse en una cadena de montaje de vidas interrumpidas.

Obsérvese el lenguaje. Nunca se habla de matar. Nunca se habla del hijo. Nunca se habla del corazón que late, del cuerpo que se forma, del rostro que no llegará a verse. Todo queda envuelto en palabras acolchadas: prestación, garantía, derecho, interrupción, procedimiento, cartera de servicios. La realidad, cuando molesta, se tapa con un mantel lingüístico. La palabra aborto ya parece demasiado explícita; por eso se prefiere hablar de interrupción voluntaria del embarazo, como si el embarazo fuera una suscripción mensual, un suministro eléctrico o un viaje que se cancela por causas personales.

La izquierda se indigna porque Extremadura no practica abortos en la sanidad pública. Su preocupación, naturalmente, no es que haya más apoyo a la mujer embarazada, más ayudas reales, más acompañamiento, más alternativas, más protección social o más recursos para que ninguna madre se vea empujada a elegir entre su hijo y su soledad. No. La gran urgencia histórica consiste en reorganizar plantillas para que el aborto se haga dentro del hospital público. Es decir: el problema no es que se aborte; el problema es que no se aborte en el mostrador correcto.

Hay que reconocerles coherencia. Para la izquierda, si algo es malo, debe prohibirse; si algo es dudoso, debe regularse; y si algo es moralmente devastador, pero ideológicamente útil, debe financiarse, normalizarse, institucionalizarse y celebrarse. El aborto ya no se presenta como una excepción dolorosa, sino como un estándar administrativo que debe estar disponible con la misma naturalidad con la que se pide una analítica. Y quien plantee una objeción moral será acusado de bloquear derechos, aunque el derecho bloqueado sea, precisamente, el derecho del no nacido a no ser eliminado.

Pero no conviene dejar a la derecha demasiado cómoda en esta fotografía. Porque la derecha española lleva décadas practicando una especialidad política de alto nivel: indignarse en la oposición y administrar la derrota cuando gobierna. Se llenan mítines hablando de vida, familia y valores; se invoca la libertad de conciencia; se prometen reformas; se deplora el sectarismo de la izquierda. Y luego, cuando llega la hora de derogar, modificar de verdad o plantar batalla cultural, aparece el clásico repertorio: prudencia, consenso, tiempos sociales, seguridad jurídica, prioridades económicas y demás música de ascensor parlamentario.

El aborto sigue siendo legal en España no solo porque la izquierda lo haya impuesto con entusiasmo, sino porque la derecha lo ha tolerado con resignación, cuando no con cálculo electoral. Esta es la parte incómoda que muchos prefieren no escuchar. Las leyes no sobreviven tantos años solo por la voluntad de quienes las aprueban; sobreviven también por la falta de voluntad de quienes prometen cambiarlas y luego miran hacia otro lado. En España se ha consolidado una especie de pacto tácito: unos empujan la frontera moral hacia el abismo y otros se limitan a gestionar el borde para no caerse demasiado deprisa.

Por eso Extremadura es tan interesante. La noticia no habla solo de una comunidad autónoma. Habla de una grieta en el relato oficial. Nos decían que todo era cuestión de organización, de registros, de protocolos. Pero de pronto aparece algo más profundo: la conciencia profesional, la resistencia moral, la incomodidad de muchos sanitarios ante una práctica que no encaja fácilmente con la vocación médica. Se puede legislar contra la vida, se puede cambiar el nombre de las cosas, se puede financiar el procedimiento, se puede presionar a los hospitales. Lo que no resulta tan sencillo es obligar a una conciencia a aplaudir.

Claro que la izquierda no lo formulará así. Dirá que hay que reorganizar plantillas, asegurar la prestación, impedir que la objeción impida el derecho, garantizar la igualdad territorial. Todo suena impecable. Tan impecable como una sala recién desinfectada. Pero debajo de tanta limpieza verbal hay una pregunta que no quieren formular: ¿por qué tantos médicos no quieren hacerlo? ¿Por qué quienes conocen mejor que nadie el cuerpo humano, el desarrollo embrionario y la realidad física del embarazo se resisten a convertir el aborto en una práctica ordinaria?

La respuesta oficial será que pesan prejuicios, presiones o inercias conservadoras. Siempre es culpa de la oscuridad, nunca de la luz de la conciencia. Pero tal vez ocurra algo mucho más sencillo: tal vez muchos profesionales saben perfectamente lo que hay en juego. Saben que no se elimina una idea, ni una posibilidad abstracta, ni un conjunto de células sin destino. Se elimina una vida humana en su etapa más temprana, más frágil y más dependiente. Y esa verdad, por mucho que se esconda bajo capas de tecnicismo, continúa respirando en el fondo del debate.

La tragedia del aborto moderno es que pretende presentarse como progreso. Se nos dice que una sociedad avanzada debe garantizar que el hijo no deseado pueda ser eliminado con eficacia, rapidez y cobertura pública. Curioso progreso: cuanto más capaz es la ciencia de mostrarnos la vida antes de nacer, más empeñada está la ideología en negar su importancia. Nunca supimos tanto sobre el desarrollo prenatal y nunca se habló con tanta ligereza de suprimirlo.

Y mientras tanto, la mujer queda atrapada en una mentira piadosa y cruel. Se le dice que abortar es una solución. Se le dice que es libre. Se le dice que es dueña de su cuerpo. Pero muchas veces no se le ofrece una red real para que pueda seguir adelante con su embarazo. Libertad sin apoyo es abandono con buena prensa. Y una sociedad que ofrece el aborto como salida principal está confesando su fracaso: no sabe acompañar, no quiere sostener, no está dispuesta a proteger al más débil cuando protegerlo sale caro, molesta o exige compromisos concretos.

La noticia de Extremadura debería abrir un debate mucho más serio. No sobre cómo obligar mejor a los hospitales a practicar abortos, sino sobre por qué hemos aceptado que el aborto sea una política pública. No sobre cómo registrar mejor a los objetores, sino sobre por qué la conciencia de esos profesionales merece menos respeto que la ideología de turno. No sobre cómo derivar con mayor eficiencia a las mujeres, sino sobre cómo evitar que una mujer llegue a pensar que su hijo es un problema del que debe desprenderse.

Hay, además, una ironía final deliciosa. La izquierda, que presume de defender la diversidad, la pluralidad y la libertad de conciencia, se incomoda profundamente cuando esa conciencia no coincide con su dogma. La libertad es estupenda siempre que termine votando lo correcto, pensando lo correcto y practicando lo correcto. Si un médico objeta, entonces la libertad se vuelve sospechosa. Si un hospital no aborta, la autonomía profesional se convierte en obstáculo. Si una comunidad no encaja en el molde, hay que corregirla hasta que aprenda a ser libre como manda el ministerio correspondiente.

Y la derecha, por su parte, haría bien en dejar de felicitarse por las resistencias parciales mientras no se atreve a disputar el fondo del asunto. Defender la vida no consiste solo en aplaudir a los objetores. Consiste en construir una alternativa política, jurídica, sanitaria y cultural que haga del aborto algo impensable, no simplemente algo externalizado a una clínica privada. Porque una sociedad no se salva trasladando el problema de ventanilla; se salva cambiando la mirada sobre la vida humana.

Extremadura, sin quererlo, ha puesto un espejo delante de todos. A la izquierda le muestra que la conciencia no se doma tan fácilmente con registros. A la derecha le recuerda que no basta con que el aborto no se practique aquí o allá si la ley que lo permite sigue intacta. Y a todos nos obliga a mirar al centro del asunto: cada aborto es una vida que no continúa, una maternidad herida, una sociedad que ha fallado y un lenguaje político empeñado en llamar derecho a lo que debería provocarnos vergüenza.

Por eso esta noticia no debería despacharse como una anomalía extremeña. Es una señal. Una rendija. Una prueba de que, incluso en medio de leyes injustas y discursos dominantes, todavía hay conciencias que no firman el parte. Y mientras haya una sola conciencia que se niegue a colaborar con la muerte del inocente, seguirá existiendo una esperanza. Pequeña, incómoda, perseguida quizá.

PERO ESPERANZA AL FIN. Y ESA ESPERANZA VALE MÁS QUE TODOS LOS REGISTROS DEL MUNDO.