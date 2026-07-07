Tan en paz; tan completo; tan acompañado

Tan en paz; tan completo; tan acompañado

Angel o pobre Diablo

Pensamiento, paz, reflexión
Pensamiento, paz, reflexión. PD
Archivado en: Columnistas

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Elisa Vigil y Pedro Sánchez

Elisa Vigil (PP) lanza un alarmante aviso sobre los nuevos votantes de Sánchez

Hay una lección de vida, que tristemente todos terminamos por aprender, mediante el dolor, por ´esas´ pérdidas con las que la vida nos va sazonando.

Una lección que se concreta en tan solo una idea, y es que, aquí y ahora, todos somos necesarios, pero ninguno imprescindible.

Personalmente, en los últimos años, me he dedicado a hacer los deberes, para, no solo no ser imprescindible, sino ni tan siquiera necesario, y ello me ha dado la paz que hasta ahora nunca había encontrado.

Paz, desde la tranquilidad que me da saber que, Tan en paz; tan completo; tan acompañado, desde la otra vida, si los míos me necesitan, con permiso de Dios, espero poder seguir ayudándolos, de igual manera como a mí, desde el más allá, otros me ayudaron tanto; y no solo en el pasado, sino aún ahora, cuando, abrazado a la soledad más absoluta, siguen estando incondicionalmente a mi lado, y con su desinteresada compañía, hacen que me sienta tan en paz; tan completo; tan acompañado y amado.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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