No elegimos de quién nos enamoramos, como no elegimos amar…; tan solo llega un día en que, de repente y sin saber por qué, nos cautiva el amor al pasar, arrastrándonos por un tormentoso mar de pasiones, encuentros y desencuentros; de interminables noches mirando las estrellas, sin palabras ni promesas, sin buscar un porqué, tan solo, estar sin más.

Tal vez por haber sido víctimas de un reloj biológico, cuya campana nos hizo despertar. O tal vez, fue algo más que puro instinto de reproducción animal.

Pero fuera lo que fuera, poco importa ya, más que, antes que se pierdan todos los recuerdos y la memoria termine por fallar, aún quede tiempo de congelar lo pasado, en una vieja foto, testimonio de aquel arrebato que un día hizo soñar, reír y llorar, en una enloquecida travesía que, por muchos años que pasen, tal vez podamos maldecir, pero jamás olvidar.

Nos volveremos a encontrar, en otro tiempo, en otro lugar, aunque para ello tengamos que volver a nacer, de nuevo, una vez más.