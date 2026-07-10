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Curvas

´Primum vivere, deinde philosophari´

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Curvie, curvas, kilos, belleza. PD
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Cuando conducimos, la mejor manera de salirnos en una curva es mirarla. Los buenos conductores saben de la importancia de la vista a la hora de conducir.

Así, el piloto busca con los ojos la salida de ésta y se centra en ella, ya que al final las manos, inconscientemente, lo único que hacen es redirigir el volante, o el manillar, hacia donde marca la mirada.

Si recapacitamos un poco veremos que en la vida sucede algo parecido. En ella las curvas son los problemas con los que tenemos que lidiar periódicamente. Pues bien, si cada vez que nos enfrentamos a un problema nos dedicamos a mirarlo hipnóticamente, lo único que conseguiremos es estrellarnos contra él.

Frente a los problemas, al igual que sucede con las curvas, lo que debemos hacer es centrarnos en su salida, en las posibles rutas de escape, que no es su resolución, pero de momento nos salva y nos permite dejar la reflexión para cuando el temporal amaine. Primum vivere, deinde philosophari.

Al igual que las puñeteras curvas, los problemas siempre van a estar ahí, al doblar la esquina. Es el sino de la existencia humana. No pretendamos solucionarlos, sino conformémonos con sortearlos, ya que no hay vida sin problemas, ni problemas sin vida que amargar.

Y si algún día los problemas desaparecen, no pensemos que es por magia, sino porque estamos muertos, por ponernos una vacuna, o por no haberlo hecho.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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