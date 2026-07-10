Federico Sánchez: «Los Esenios: La comunidad de Qumran»

Los Rollos del Mar Muerto revelan no solo la existencia de la comunidad, que ya era conocida por los escritos de los historiadores Plinio el Viejo [Cayo Plinio Segundo; Comum, hoy Como, actual Italia, 23 – Stabies, hoy Castelllammare di Stabia, 79. Escritor latino de cuyas obras se conserva su Historia natural, obra enciclopédica que durante la Edad Media fue considerada máxima autoridad en materia científica] y Flavio Josefo [Jerusalén, 37 d.C. – Roma, h. 100. Historiador judío. Miembro del partido de los fariseos, descendía de una antigua familia de sacerdotes], si no sus enseñanzas y modo de vida, aspectos mucho más importantes.

La historia señala un lugar fundamental: Qumrán (en árabe Khirbet Qumrán) Se encuentra en la costa noroeste del mar Muerto, algunos kilómetros al sur de Jericó. En una cueva en los acantilados del desierto de Judea al sur de Qumrán, unos beduinos encontraron en 1947 los primeros Rollos del mar Muerto. A raíz de este descubrimiento, Qumrán fue excavada por el Padre Roland de Vaux entre los años 1951-56 [Fray Roland Guérin de Vaux, OP (París, 17 de diciembre de 1903 – Jerusalén, 10 de septiembre de 1971) fue un sacerdote y fraile dominico francés, arqueólogo e historiador, que dirigió el equipo católico que inicialmente trabajó sobre los Rollos del mar Muerto]

Los textos hallados en las cuevas de Qumrán son fragmentos procedentes de unos ochocientos manuscritos que, en su origen, se presentaron en forma de rollos. Los manuscritos de Qumrán demostraron que el trabajo de los doxógrafos [escritores pertenecientes al período tardío de la filosofía griega que expusieron o refirieron las opiniones, biografías y anécdotas de varios filósofos más antiguos, y que son una de las fuentes principales de documentación del pensamiento filosófico de la antigüedad] y paleógrafos [especialista en leer inscripciones y escritos antiguos para determinar su origen, su autor u otras características] cristianos fue serio y atinado durante siglos, y que en Qumrán solo había textos del Antiguo Testamento; por tanto, anteriores al Cristianismo.

Aunque hay discusión al respecto, mayoritariamente se entiende que esta comunidad era de esenios. Hay diferentes argumentos a favor de esta hipótesis:

El establecimiento de Kirbet Qumran parece ser el principal centro esenio, que Plinio el Viejo sitúa entre Jericó y Engadí.

Cronológicamente, el florecimiento de los esenios se produjo, según Flavio Josefo, entre el gobierno de Jonatán (muerto en el 142 a.C.) y la primera guerra judía (63 al 73). Los arqueólogos sitúan la ocupación de Qumran aproximadamente en el mismo período.

La organización de la vida comunitaria, tal como se describe en las fuentes de Qumran (los ritos, doctrinas y costumbres) muestran semejanzas tan numerosas y notables que la identidad entre ambos grupos es muy probable.

Hay indicios que apuntan a que se intentó borrar toda huella o enseñanza de carácter esenio; no obstante, el hallazgo de los Rollos de Escrituras encontrados en el mar Muerto ofrece testimonio de sus enseñanzas, vivencias y creencias. Las narraciones de los historiadores contemporáneos informaban sobre unas comunidades que observaban unas reglas particulares. Dichas comunidades tenían unas creencias especiales, con conceptos éticos distintos y que interpretaban de manera singular las palabras de las antiguas escrituras.

Algunas de las descripciones surgieron por interpretaciones erróneas y por las envidias que provocaban, ya que, debido a sus facultades especiales estaban capacitados para sanar y tenían capacidades mediúmnicas. De ello se puede deducir que las enseñanzas de Jesús y las de los cristianos originales nada tenían que ver con las enseñanzas habituales.

¿Podemos afirmar -como sostienen diferentes fuentes esotéricas y/o religiosas- que fueron los Esenios quienes prepararon el terreno espiritual para la llegada del Mesías.?

Entrando en el terreno de las hipótesis alejadas de la doctrina oficial, hay autores y escuelas que afirman que los esenios vivían en pueblos formando comunidades (hombres, mujeres y niños) y sus centros de formación gozaban de un merecido respeto. El centro de formación más famoso se encontraba en el monte Carmelo [cordillera situada en Israel sobre el mar Mediterráneo; es reconocido por la aparición de la Virgen del Carmen. El monte Carmelo tiene forma triangular, mide unos 26 km de largo y alrededor de 7 km de ancho y su altura máxima es de unos 550 m. La ciudad de Haifa está parcialmente situada sobre el monte Carmelo] Allí fue -según relatan dichas fuentes- donde Jesús realizó su formación como maestro esenio y también allí es donde, durante un tiempo, estuvo enseñando antes de recibir el bautismo a manos de Juan el Bautista. Evidentemente, estamos señalando planteamientos heterodoxos, alejados de la doctrina institucionalizada y reconocida.

Ha y destacar que los esenios brindaban todo su amor y toda su fuerza al prójimo; ayudaban a todos aquellos que tenían alguna necesidad y enseñaban a sus semejantes en muchos ámbitos: agricultura, el cultivo de árboles frutales o también la ayuda a los enfermos; también transmitían sus conocimientos sobre las leyes de la naturaleza, la astronomía, la nutrición y las denominadas ciencias esotéricas.

Las personas enfermas acudían a ellos; obtenían cuidados y recibían sanación mediante remedios con plantas, aceites y a través de la sanación espiritual. La vida de los esenios y, por tanto, todos sus actos podían entenderse bajo el siguiente lema: Ayudar, enseñar y sanar.

Decían mantener contacto activo con entidades angelicales; era uno de los objetivos fundamentales: al inicio del nuevo día (por la noche) se unían a los ángeles del Padre Celestial y por la mañana a los de la Madre Terrenal, al medio día meditaban en la Séptuple Paz [explicaba su relación con las partes de su propio ser y del hermano, mostraba como crear la paz y la armonía en los siete aspectos de la vida: física, mental, emocional, social, cultural, relación con la naturaleza, relación con el cosmos.] y de esta forma conseguían mantener el equilibrio de sus tres cuerpos: pensante, sintiente y actuante.

Las comuniones con los ángeles que realizaban diariamente, era la manera que tenían de ejecutar una forma de meditación y al mismo tiempo oración contemplativa que les permitía sentir en su propio cuerpo las energías sutiles a los que denominaban «ángeles»; de hecho parece que fueron los primeros en utilizar el término «angeología» [La angelología cristiana es la parte de la teología sistemática que estudia la naturaleza y la clasificación de los ángeles. Dentro de la doctrina general los ángeles son criaturas celestiales que fueron creados en la fundación del mundo y estos se dividen en ángeles y ángeles caídos], que se refiere al estudio de esa energía angelical y su uso de manera consciente.

Los esenios se consideraban guardianes de las Divinas Enseñanzas. Poseían un gran número de manuscritos muy antiguos, algunos de los cuales decían databan del inicio de los tiempos. Por ello, una parte de los miembros de la Escuela pasaban el tiempo descifrando sus códigos, traduciéndolos a varias lenguas, reproduciéndolos para perpetuar y preservar este avanzado conocimiento; consideraban este trabajo como una tarea de carácter sagrado.

Consideraban su Fraternidad (compuesta de hombres y mujeres) como la presencia en la tierra de las enseñanzas de los hijos y las hijas de Dios. Ellos eran la luz que brilla en las tinieblas, que invita a la oscuridad a convertirse en luz. Así, para la comunidad, cuando un candidato solicitaba ser admitido en la Escuela, ello significaba que dentro de él se había puesto en marcha un completo proceso del despertar del alma; un alma así estaba lista para ascender las escaleras del sagrado templo de la humanidad y poder entrar en conexión con el Espíritu. En definitiva: La Magia Gnóstica.