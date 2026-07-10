La teoría de la elección racional en criminología sostiene que los seres humanos, cuando cometen delitos, actúan de manera calculada para maximizar beneficios y minimizar costes, evaluando de forma intencionada las oportunidades disponibles, los riesgos de no quedar impunes y la magnitud y probabilidad de obtener recompensas. Inspirada en pensadores clásicos como Cesare Beccaria y Jeremy Bentham, y desarrollada en el siglo XX por autores como Derek Cornish, Ronald Clarke y especialmente Gary Becker, esta perspectiva rechaza tanto las explicaciones puramente patológicas tanto como las sociológicas deterministas. El delincuente no es un enfermo irremediable ni una víctima pasiva de su entorno, sino un actor que, en circunstancias concretas, decide que el crimen resulta funcional para sus objetivos. Esta lógica se aplica tanto a la violencia instrumental privada, como en los casos de parricidio, como a la violencia institucional desplegada para conquistar y mantener el poder, donde el caos, la despersonalización del otro y la compra de voluntades se convierten en herramientas racionales, en los que no cabe ni emoción ni moral.

En los casos de parricidio que han ocupado la atención pública recientemente, como el de Jonathan Andic, acusado de la muerte de su padre Isak Andic durante una excursión en Montserrat en diciembre de 2024, o el de Nick Reiner, señalado por el apuñalamiento de sus padres Rob y Michele en Los Ángeles en diciembre de 2025, se observa con claridad este cálculo racional. Jonathan Andic busca anular indicios que incluyen visitas previas al sendero en días anteriores, contradicciones en sus declaraciones, una huella que los peritos consideraron resultado de una acción deliberada y un móvil económico vinculado a la herencia, el control del imperio Mango y posibles cambios en el testamento o la fundación familiar. Para Andic, su defensa debe cuestionar los motivos de sospecha que facilitan una inferencia racional por parte del juzgador donde el padre podría haber dejado de ser un vínculo afectivo para convertirse en un obstáculo concreto a su posición económica y de poder dentro de la estructura familiar. Los beneficios esperados —acceso inmediato o asegurado al patrimonio, eliminación de fricciones en la sucesión— superaban los costes percibidos: la oportunidad era alta por su condición de hijo con acceso como un actor de la organización, la vulnerabilidad de la víctima se daba en un entorno aislado durante una excursión, y la dilación temporal del castigo, junto con la posible ausencia inicial de pruebas concluyentes, reducían el riesgo efectivo. Sin contar la vulnerabilidad de su padre a esgrimir convenientemente en un juicio con jurado. De manera similar, Nick Reiner, que permanece en prisión preventiva, ha solicitado acceso a un fideicomiso familiar creado en 1992 para sufragar su defensa, revelando cómo la supervivencia económica y legal del hijo depende de recursos controlados previamente por los padres. En ambos ejemplos, la relación familiar se transforma en una lucha de poder donde el progenitor se convierte en medio sacrificable para garantizar la renta y la seguridad futura del autor.

Esta instrumentalización no requiere necesariamente una enfermedad mental grave como explicación principal. Aunque las tipologías criminológicas de Kathleen M. Heide distinguen entre el niño severamente abusado, el enfermo mental grave y el peligroso antisocial, en parricidios cometidos por adultos predomina el perfil instrumental, donde la motivación económica o de control prevalece sobre delirios o traumas infantiles evidentes. La teoría de la elección racional cuestiona las explicaciones psicologistas o médico-psiquiátricas dominantes, que tienden a medicalizar conductas funcionales aprendidas en entornos de impunidad. Como señaló Gary Becker, incluso el peor de los hijos es capaz de simular afecto frente a su padre si espera obtener una herencia o beneficio. El parricida no actúa por una supuesta patología transitoria o crónica ligada al consumo de sustancias, sino porque evalúa racionalmente que los beneficios (herencia, libertad, poder) superan los costes, especialmente cuando los agentes sociales —familiares, policía o justicia— son débiles o están ausentes en la fase inicial, o inexistentes como es el caso de una familia de lo que el Corán reniega, frente a la umma. El terrorista es esencialmente alguien sin alma, sin conciencia, sin familia. La deshumanización es clave: el padre deja de ser persona para convertirse en “obstáculo” o “etiqueta” que bloquea el propio proyecto vital, un proceso de despersonalización que recuerda cómo regímenes totalitarios redujeron a sus víctimas a objetos útiles, como piel arrancada para fabricar bolsos o para apropiarse del oro de prótesis dentales.

Esta misma lógica hobbesiana opera a escala institucional, donde el poder se conquista y se mantiene mediante el manejo racional del caos y la alteración de la realidad. En el contexto español, políticas como la regularización masiva de inmigrantes, que ha superado previsiones y generado colas masivas, ilustran el cálculo: el beneficio radica en el impulso al PIB agregado por el aumento de población y la creación de clientelas electorales y demográficas, mientras que los costes —déficit de vivienda que el Banco de España eleva a 750.000 unidades, estancamiento del PIB per cápita, presión sobre servicios y empobrecimiento relativo de las clases medias nativas— se externalizan o diluyen en narrativas de “inclusión”. La oportunidad surge de la rigidez de la oferta de vivienda y la demanda creciente; la vulnerabilidad de las víctimas (jóvenes españoles sin acceso a vivienda asequible) es alta; y la ausencia de salvaguardas efectivas se manifiesta en instituciones que priorizan la conveniencia política, o la propaganda correlativa que convive con una nula rendición de cuentas. Episodios de indiferencia, como la respuesta a la DANA, al apagón generalizado o al descarrilamiento de Adamuz, siguen el mismo patrón: “si quieren ayuda que la pidan”. Una política que revela un cálculo donde los daños y muertes se convierten en recursos narrativos para mantener una posición, siempre que el coste político sea asumible gracias a la dilación judicial y el control del relato. Esa política de ruina colectiva impuesta por Sánchez, y que gestionara el delincuente Zapatero. Gestionar el caos, o administrar la delincuencia como instrumento coercitivo, o como pura mercadería social. La nula inversión en infraestructuras o los pactos con regímenes autoritarios, como la relación con Irán pese a las masacres documentadas, priorizan el negocio político en detrimento de las víctimas. Sanchez se ha educado primariamente en la indiferencia anulando la conciencia individual, entrenándose en el negocio familiar de la pederastia y la prostitución. El pudor no lo restaura la hoguera.

En este marco institucional, la doctrina de justificación encuentra un paralelo poderoso en conceptos religiosos como la al-walā’ wa-l-barā’ (lealtad y desautorización) del Islam, que establece una jerarquía clara de lealtades donde la fe y la comunidad de creyentes (umma) priman sobre cualquier otro vínculo. La anuencia colectiva de los esbirros socialistas de Sánchez. Versículos coránicos clave ejemplifican esta lógica maniqueísta. El Corán 5:51 advierte: “¡Oh, los que creéis! No toméis a los judíos ni a los cristianos como aliados (awliyā’). Ellos son aliados entre sí. Y quien de vosotros los tome como aliados, será uno de ellos. Ciertamente, Allah no guía al pueblo injusto.” Este texto, prohíbe alianzas profundas que puedan debilitar la comunidad musulmana, interpretado por tafsir clásicos como Ibn Kathir como una exigencia de lealtad exclusiva que convierte al aliado del “otro” en traidor a la fe. De manera aún más radical, el Corán 9:23 extiende la prohibición a los lazos familiares: “No toméis a vuestros padres ni a vuestros hermanos como aliados si prefieren la incredulidad a la fe. Y quien de vosotros los tome como aliados, esos son los injustos.” Aquí la fe rompe incluso los vínculos de sangre, priorizando la umma sobre la familia biológica. Mosab Hassan Yousef condenado a muerte por su padre Sheikh Hassan Yousef, cofundador de Hamás. El Corán 60:1 refuerza la enemistad: “No toméis a Mis enemigos y vuestros enemigos como aliados, mostrándoles afecto mientras han negado la verdad”, llamando a una desautorización (barā’) que puede llegar a ser perpetua, como en el ejemplo de Abraham en el mismo sura. El Corán 3:28 introduce la taqiyya o disimulo, permitiendo fingir lealtad externa por supervivencia mientras la interior permanece con los creyentes. Aunque el Corán 60:8-9 defiende ese carácter instrumental del amor a los propios, de odio al otro: el “otro” (kuffar, apóstata o sistema laico) es categoría funcional —aliado temporal, objeto de repudio o, en extremos, blanco legítimo— según el cálculo de poder.

Esta doctrina, citada en informes sobre criminalidad en el Reino Unido, facilita la deshumanización de las víctimas fuera del grupo como el caso de Henry Nowak asesinado con mentiras a manos de un inmigrante Sij, tratándolas como inferiores o permisibles (“kuffar”, “white trash”). En la política secular contemporánea opera una lógica equivalente: etiquetas ideológicas que despersonalizan a críticos o víctimas nativas, convirtiéndolas en obstáculos al “progreso” o la “inclusión”. Las narrativas exculpatorias —“cohesión comunitaria”, “lucha contra el racismo”, “defensa de los vulnerables”— reducen los costes morales, mientras instrumentos coactivos (leyes penales contra la disidencia, el clientelismo mediante regularizaciones, o la presión institucional) compran voluntades y aseguran silencio. En ambos ámbitos, privado e institucional, se produce la anulación del sujeto consciente: las relaciones se vuelven puramente transaccionales, sujetas al valor de mercado, donde cadáveres (familiares, por DANA, por negligencias o por pactos internacionales) se negocian si sirven al mantenimiento del poder. Sánchez viene dejando un reguero de cadáveres que forman parte de su sucio comercio institucional.

Lejos de ser el resultado inevitable de enfermedades mentales o traumas, estas conductas se educan en la impunidad. El parricida simula normalidad mientras calcula; el actor institucional gestiona crisis sin asumir sus costes. La teoría de la elección racional despoja al crimen de romanticismo o patología exclusiva y lo presenta como decisión orientada a fines, reforzada por doctrinas que reducen el “otro” a cosa. La única defensa efectiva reside en elevar esos costes: una mayor transparencia en los datos (impacto migratorio per cápita, etnia de origen en actos delictivos), rendición de cuentas sin excepciones ideológicas y recuperación de una conciencia que rechace cualquier lealtad que exija sacrificar la verdad o víctimas concretas, o que exija sacrificar la ley con leyes singulares, y sesgos jurídicos y sociales. Solo así se rompe el ciclo donde el caos favorece a quien lo instrumentaliza donde los cadáveres siguen siendo negociables con exculpatorios y estúpidos minutos de silencio por las víctimas que no quieren evitarse.