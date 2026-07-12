Y poco antes del final, cuando el canto de los poetas muertos sea prohibido y sus restos profanados, cantaremos como una sola voz bajo el flamear de banderas hechas con las camisas ensangrentadas de todos los poetas fusilados.

Y cantaremos por ellos aun desconociendo cómo se llamaron, porque lo que importará no será su nombre, ni sus libros publicados; lo que importará es que por sus ideales fueron asesinados.

Así que nadie pregunte por qué cantamos, porque cantamos por ellos; por ellos cantamos y al hacerlo, su memoria y nuestra propia existencia, para cuando ya no estemos, dejamos.

Ahora, por favor, seguid escuchando, porque aunque el mundo desaparezca mañana, en la memoria del Universo, la voz de los poetas seguirá sonando.