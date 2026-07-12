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Aunque el mundo desaparezca mañana

Cantamos por ellos

Nuclear, Atómico, Fin del Mundo, Apocalípsis
Nuclear, Atómico, Fin del Mundo, Apocalípsis. PD
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Y poco antes del final, cuando el canto de los poetas muertos sea prohibido y sus restos profanados, cantaremos como una sola voz bajo el flamear de banderas hechas con las camisas ensangrentadas de todos los poetas fusilados.

Y cantaremos por ellos aun desconociendo cómo se llamaron, porque lo que importará no será su nombre, ni sus libros publicados; lo que importará es que por sus ideales fueron asesinados.

Así que nadie pregunte por qué cantamos, porque cantamos por ellos; por ellos cantamos y al hacerlo, su memoria y nuestra propia existencia, para cuando ya no estemos, dejamos.

Ahora, por favor, seguid escuchando, porque aunque el mundo desaparezca mañana, en la memoria del Universo, la voz de los poetas seguirá sonando.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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