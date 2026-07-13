En 2027 habrá presupuestos y lo que haga falta

Como ha anunciado el autócrata Pedro Sánchez Pérez-Castejón, en 2027 habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE). Serán los únicos de esta devastadora Legislatura porque quiere llegar a las elecciones generales de agosto de 2027 (si las convoca) con sus sostenedores bien alimentados, el voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) comprado y el voto por correo manipulado.

Los independentistas catalanes y vascos, los comunistas, los populistas y demás ralea verán repletas sus alforjas para, si “sumamos más”, seguir destrozando España, empobreciendo a la clase media, creando un país de amamantados y robando a manos llenas del erario público para aumentar sus cuentas corrientes en paraísos fiscales y vivir como José Luis Rodríguez Zapatero y el resto de la banda. Por eso ha dado orden al ministro de Hacienda, Arcadi España García, para que tenga listas las cuentas en septiembre, habiendo aprobado ya en Consejo de Ministros un techo de gasto record de 226.032 millones de euros, un incremento del 6,6% interanual que le permitirá diseñar los PGE más expansivos de la historia, a pesar de que en 2027 no contará ya con el maná de los fondos europeos Next Generation, con grandes cifras en infraestructuras, vivienda. sanidad y todo lo que tenga que ver con el gasto social porque hay que justificar el mantra de ser “el Gobierno más social de la democracia”.

Si, a pesar de todo ello, no superan la suma de PP y Vox y pasan a la oposición, incendiarán las calles por las consecuencias que provocarán unos PGE inasumibles para las cuentas públicas.

Esos PGE, aprobados y jaleados por la ralea y rechazados por PP, Vox y UPN, serán muy fáciles de elaborar:

— Ultraexpansivos como cartel electoral.

— Más dinero, más inversiones y más transferencias de todo signo para Cataluña.

— Más traspasos al País Vasco y Navarra, hasta dejar al Estado fuera de esas regiones españolas.

— Más medidas “sociales” para vagos y maleantes, y para toda la clientela comunista/populista, porque “reforzarán nuestro Estado del bienestar”, consistente en que España siga descendiendo en la clasificación de la UE, situándose ya entre los cinco países (Bulgaria, Grecia, Rumanía, Lituania y España) con mayor riesgo de pobreza: 25,7% de la población; el décimo tercero en renta per cápita de los 26, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el tercero con más absentismo laboral de la OCDE.

— Más anuncios falsos de construcción de vivienda pública, “con el mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás en nuestra historia democrática”.

— Más aumento del déficit público y de la deuda.

Así que esta vez Sánchez Pérez-Castejón ha dicho la verdad: habrá presupuestos en 2027 y después indultos para todos sus familiares y cuantos Ábalos condenados que no hayan declarado que él es el jefe de la mafia. ¡Pero a qué precio!

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL