¡Feliz Cumpleaños, Marta!

Hoy es el cumpleaños de Marta. Bueno, en realidad, hace unos minutos que dejó de serlo, pero, en cualquier caso, felicidades, querida amiga, aunque ya no estés entre nosotros para celebrarlo.

Marta publicó su último post en redes sociales el 2 de mayo de 2021. Fue un «Buenas tardes a todos mis». No llegó a terminar la frase. Dos meses después, le envié un mensaje felicitándola por su cumpleaños. Ya no me contestó, como siempre hacía.

Marta, hasta ese día, había sido una de esas amigas que siempre estuvo apoyándome, casi desde mis principios en Facebook, en cada publicación. Marta era de las que nunca fallaba.

Han pasado cinco años desde tu desaparición, querida Marta, y te sigo recordando con mucho cariño. Así que hoy te envío un beso, esperando que te llegue al Cielo; ese lugar reservado a las buenas personas, desde donde estoy seguro de que nos ves y nos oyes.

Marta estaba en la flor de la vida, trabajando en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y allí estuvo hasta mayo o junio de 2021. La época más oscura del Régimen del 78; y anda que las ha habido.

POSTDATA: Recordemos cómo Pedro Sánchez pronunció la famosa frase «hemos vencido al virus» el 10 de junio de 2020 en el Congreso de los Diputados. Y cómo cantó el «principio del fin de la pandemia» en abril de 2021. El principio del fin de lo que un año antes, según él, ya habíamos vencido.

En agosto de 2021 volvió a la carga, asegurando que España había resistido a la pandemia. Sí, y casi acierta, posiblemente, porque después de esa frase triunfalista «solo» hubo 38.000 muertos más. Solo, sin contar los muertos por suicidio.

Desde agosto de 2021 hasta mediados de 2026, se estima que en España han ocurrido alrededor de 19.500 suicidios consumados, habiéndose producido entre 350.000 y 400.000 tentativas o intentos.

Y este tipo nos contaba cómo le gustaría pasar a la Historia. Yo sí lo sé.

Tal vez a alguno le parezca improcedente esta postdata, pero es mi forma de ser: sin masaje, sin anestesia, sin maquillaje. El mismo estilo y modo de ser que le gustaba a Marta, y que, por eso, hoy dedico a su memoria.