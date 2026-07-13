Juan Pérez de Mungía: «Retrato del verdugo»

¿Dónde empieza un gobierno y determina la destrucción de un Estado o más bien, como un gobierno puede llegar a ser el verdugo de un Estado?. Todo depende, del juicio de las víctimas. Existen víctimas que se creen víctimas y otras que están dispuestas a creérselo y a ejercer de tales, como esas hembras que prefieren el amparo público a defenderse de sus maltratadores. Lo descubrió Valle-Inclán en la calle del Gato. Los espejos cóncavos transforman héroes modernos en caricaturas grotescas. El esperpento Sanchez, en su espejo, el retrato de Dorian Gray en clave española, el mismo que no envejece por la permanente consumación de deseos abyectos. La respuesta no es solo la destrucción del Estado, sino la destrucción del propio alfoz sobre el que se sustenta, la opinión pública, que queda secuestrada frente a la cultura totalitaria de quienes niegan la amenaza migratoria, la confiscación de la propiedad, la disposición y apropiación totalitaria de bienes ajenos por parte de un gobierno corrupto, que ha dado la espalda al ciudadano. Solo le queda acudir a una policía que persiga al ciudadano, tan propia de un Estado totalitario.

La Ley de Eutanasia se acaba de reformar a peor mediante el nuevo Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia aprobado por Sanidad, que busca agilizar casos urgentes para que nadie muera antes de recibir la prestación. Aunque parezca imposible todo puede ser siempre peor. Este reglamento consagra el principio por el cual lo que no puede ocurrir es que las personas mueran antes de que pueda serles aplicada la eutanasia, lo que facilita la extracción de órganos bajo la ley de donación por defecto en España (presunción de consentimiento salvo declaración en contra en últimas voluntades). Lo que el Estado hace legal a través de ese reglamento es que nadie pueda morir por sí mismo, de muerte natural, sino que se le pueda aplicar la eutanasia sin obstáculos ni contratiempos. Esta idea, contradictoria con el derecho del ciudadano a su libertad, que impone la aplicación de la eutanasia después de haber obtenido su aprobación en el plazo de 6 meses, revela hasta qué punto el sanchismo revela un gobierno criminal. Sánchez es un artista, un engendro del mal, un ejemplo patético de la banalidad del mal. La propaganda influye, la prensa se compra, las víctimas se lo creen y el gobierno se aplica a la destrucción del ciudadano arrastrando al Estado y a su Gobierno. Todos ayudan a digerir que unos padres pierdan a sus hijos, justifiquen el dolor como coartada y santas pascuas. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Forma parte de la estrategia de este mamarracho en esa política de confundir vida y muerte, ciudadano con habitante, propietario, ocupa y arrendatario, animal y humano, opinión pública con bulo y ultraderecha.

Ahora bien, si la eutanasia no puede dar siquiera pena, si no se puede vivir su deseo como una desgracia y un trastorno mental, si ser homosexual es para siempre y un heterosexual eventual, en suma si la muerte del prójimo es motivo de alegría para la Seguridad Social, cómo de explica que no se aplique la pena de muerte a todos aquellos que causan penalidades y delitos al resto. Hablamos de antrófagos, descuartizadores, violadores, pederastas, todos son cómplices encubiertos de un gobierno sanchista que administra el caos, que buscan destruir no solo la sociedad, sino a otras personas, que no sienten compasión por sus víctimas y, además reiteran su conducta sin mayor dilación que la de dar satisfacción a esas mentes trastornadas, la motivación urbanita de convertir al otro en carne obstáculo de sí mismo. Sánchez ha resuelto ser la implementación práctica del verdugo.

¿Son reintegrables en la vida ordinaria, el pederasta Landero, quien se cargó al «pececito»?; ¿Se reintegró en la sociedad el carnicero de Mondagrón y tantos otros de los que cuesta tanto entender su comportamiento anómalo y su falta de entendimiento?. El mataviejas, ahora que se cambia de sexo, para pasar de ser el macho criminal, a la mujer arrepentida que aplica cuidados, como los que dan palizas a indigentes por aborrecer la pobreza que temen y viven como un insulto a sus vidas pudientes, los miembros de sectas, tribus, hordas y marabuntas que se rigen por un código secreto para producir el mayor daño posible.

Existe una jerarquía jurídica para evaluar el daño, pero a veces, y en muchas ocasiones, las penas no compensan el dolor y el daño causado, cuando no reciben premio, en lugar de castigo, a manos de un sistema cínico que ofrece unas condiciones extraordinarias en cárceles fantásticas que permiten la práctica sodomita o la visita conyugal, y eso por no hablar del coste del mantenimiento y el salario que perciben los reos para su rehabilitación, y tras su excarcelación. El delito renta a tantos que no entran, como los que entran. Algunos reinciden en cuanto tienen un permiso carcelario, por buena conducta dentro y paradójicamente no presentan la misma conducta cuando salen temporalmente, poniendo en evidencia el nulo conocimiento científico de jueces de vigilancia penintenciaria, y profesionales peritos a sueldo. Algo pasa en la evaluación del riesgo, por no hablar de todo un sistema penitenciario perverso que de vez en cuando nos sorprende con noticias que involucra a reos y cuidadores en conductas ilegales.

Si la muerte es un derecho de las personas que quieren morir y el gobierno legisla este derecho, porque no legisla para introducir el derecho de la sociedad a deshacerse de aquellas personas que no quieren morir pero ejecutan con parsimonia su derecho a matar. Algo no funciona en una sociedad que garantiza la muerte por obsolescencia programada mientras conocemos que existen «piezas defectuosas» que se amparan en el delito para vivir a cuerpo de rey. Que se lo digan a ese personaje del magreb que indicó a sus colegas que vinieran a España porque las cárceles españolas eran un lujo.

Los delincuentes aprovechan ciertas ventajas sociales que no disfrutan en su vida en comunidad o en sus países de origen. Claro que no se debiera generalizar, pero un solo caso ilustra la irracionalidad de una política que ignora el conocimiento científico. El mal existe. No es maniqueísmo, forma parte de la diversidad de las preferencias, las diferentes y perversas nociones que algunos humanos tienen sobre la otra parte de la humanidad.

La muerte no tiene valor patrimonial, a menos que los bienes los herede el Estado de un moribundo intestado. No existe un valor patrimonial de la muerte, salvo que forme parte de la política del Estado de reducción del coste de las pensiones. Excede mi capacidad de pensarlo así. El gobierno, este gobierno mata, no hace falta que mate espiritualmente, mata de verdad, asesina, puede matar de múltiples maneras, ahogando económicamente de forma gradual es una de las prácticas más sencillas y populares, espiritualmente si se abrazan las ideas del Corán basadas en la «cultura» de la lapidación, ablación y tortura de las mujeres y por supuesto la muerte física por no disponer a disposición de las personas los servicios adecuados de sanidad, vivienda y seguridad. Para matar solo hace falta legislar sobre el mantenimiento del medio ambiente, dejar los montes sin limpiar, los campos y prados sin roturar, las estepas sin segar, las presas sin construir, la vías de ferrocarril sin revisar, las avenidas de agua sin regular, y venderlo todo bajo esa máscara de la ideología, predicar el cambio climático que producen las políticas de Sánchez, porque no hay nada mejor que ser pasivo para que se imponga el azar. Ese azar que favorece a Zapatero, quien dá bien vende si el que recibe es Zapatero y Sánchez y lo entienden.

El personaje que ha cambiado las cerraduras de la democracia y okupa el estado sin pagar las facturas jurídicas que endosa a otros, es Pedro Sánchez, un verdugo que obedece a una racional motivación que no es fruto de la enajenación mental. Está perfectamente cuerdo, conoce, sabe y ejecuta sin piedad a quien declara y reconoce que él es el verdugo. The One.

Mientras las justicia vive en su solaz parsimonia para dictar sentencias gracias a una extraordinaria protección de los derechos de los delincuentes, estos aprovechan la procrastinación jurídica para seguir cometiendo delitos. Todos los delincuentes, incluso cuando se declaran culpables o los pillan con las manos en la masa, se declaran inocentes. A Sánchez, ¿cuantas veces se la ha pillado in fraganti? ¿Y a Zapatero?. La presunción de inocencia puede derivar en que los delitos caduquen. ¡Increíble!. Si no caducan existen otras formas de alterar el resultado de la justicia, prescripciones y caducidad, explicaciones atrabiliarias de delitos flagrantes, escapando por las cloacas a los paraísos donde tras varios años de latrocinio han acumulado su pensión vitalicia. No sabemos quién tiene pasaporte de otros países aún siendo español. Puede que la legislación se quede corta, sea lenta en cuanto a perseguir el delito, sin embargo, es rápida para matar a nuestros allegados, a nuestros familiares y amigos. Una justicia asimétrica que desea el mal para los bien nacidos y el bien para los malnacidos. Es la degeneración del humor vítreo. Ojos que no ven, corazón que no siente.