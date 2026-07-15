Emanuel Swedenborg

Un científico molesto

Más allá de los Sueños

Swedenborg
Swedenborg. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

El magistrado Villegas en &#039;El Análisis: Diario de la Noche&#039; (Telemadrid)

El juez Villegas se moja con Antonio Naranjo y avanza cuál será el futuro judicial de Begoña Gómez: “Esto sigue adelante”

La vida y la obra de Emanuel Swedenborg han estado condenadas al ostracismo por el grave delito cometido contra las leyes de lo políticamente correcto. Este personaje, estando en el cenit de su carrera y a la edad de 56 años, emulando a Sócrates, dijo aquello de «solo sé que no sé nada» y, a partir de ahí, se olvidó de la ciencia para dedicar el resto de su vida al, económicamente y socialmente poco rentable, conocimiento de Dios.

Swedenborg, antes de abandonar la ciencia en aras de la teología, tenía publicados numerosos libros de matemáticas, geología, química, física, mineralogía, astronomía, anatomía, biología y psiquiatría.

En el campo de la medicina descubrió la función de las glándulas endocrinas y desarrolló un estudio avanzado sobre la circulación de la sangre y su relación con el corazón y los pulmones. El funcionamiento del cerebro y del cerebelo también fueron objeto de sus estudios y publicaciones.

En el campo de las matemáticas aplicadas inventó un sistema decimal monetario que sirve también para el estudio de la cristalografía.

En cosmología fue el primero en publicar la hipótesis de la formación nebulosa del sistema solar, explicando la naturaleza de la Vía Láctea.

El clímax de su conversión ocurrió en abril de 1745, en Londres, cuando por la noche, en la habitación donde estaba hospedado, una figura luminosa se le apareció identificándose como Jesucristo, comunicándole que lo había elegido para revelar a la humanidad el sentido velado de las Escrituras.

La vida de Emanuel Swedenborg, hasta el momento de su mística conversión, se había desenvuelto entre las más altas esferas de la intelectualidad del momento, codeándose con personajes como Newton o Leibniz, siendo un personaje respetado y admirado en los ambientes universitarios, especialmente en los de Oxford y Cambridge.

La obra de Emanuel Swedenborg superó el centenar de libros y su pensamiento influyó en científicos y filósofos tales como Newton, Kant y Voltaire. Sus escritos inspiraron a grandes músicos, escritores y psicólogos. Entre ellos el poeta alemán Goethe, el poeta y pintor inglés William Blake, el poeta y ensayista francés Gérard de Nerval, el novelista francés Honoré de Balzac, el compositor alemán Richard Wagner, el teólogo alsaciano Jean-Frédéric Oberlin, el compositor francés Louis Héctor Berlioz, el poeta y escritor francés Charles Pierre Baudelaire, el poeta y ensayista francés Paul Valéry, el escritor y ocultista francés Eliphas Lévi y el médico sajón Samuel Hahnemann, padre de la homeopatía. Impresionante.

En lengua castellana su difusor más importante fue Jorge Luis Borges, que escribió varias conferencias sobre el místico sueco. Carl Gustav Jung profundizó en la obra de Swedenborg, dejando esta una impronta en la obra del psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo.

Con posterioridad, otros personajes menos conocidos pero más espabilados se dedicaron a construir teológicamente sobre la obra de Swedenborg, dando lugar a auténticos movimientos religiosos, siendo de alguna manera el inspirador de las actuales iglesias del cientifismo, la teosofía y la antroposofía.

Sobre el legado de Swedenborg se construyó el guion de la película Más allá de los sueños (What Dreams May Come), dirigida por Vincent Ward en 1998 e interpretada por el tristemente malogrado Robin Williams.

Vídeo: Emanuel Swedenborg, según Jorge Luis Borges

ENCUENTRA LOS PRODUCTOS QUE TE INTERESAN

¡¡¡ BÚSQUEDA DE LAS MEJORES OFERTAS ONLINE !!!

Obtener los mejores resultados de tu búsqueda de productos

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]