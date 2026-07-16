¿Absurdo, no?

La respuesta

Pues no

Pedro Sánchez (PSOE)
Pedro Sánchez (PSOE). PD
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La respuesta

por Antonio Gil-Terrón Puchades

Si la famosa Ley de Nietos, que ahora, presuntamente, se podría ampliar a Ley de Tataranietos, afecta fundamentalmente a Hispanoamérica, una zona geográfica que lleva tiempo, imparablemente, escorando su voto hacia la derecha, habiendo ya barrido en países como Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay o El Salvador, y próximamente Colombia con Abelardo de la Espriella, además de Perú tras la victoria electoral de Keiko Fujimori, candidata por el partido conservador Fuerza Popular, quien asumirá el mandato presidencial dentro de doce días, uno no deja de preguntarse por qué Pedro Sánchez impulsa con tanto ímpetu y presunta prisa la nacionalización de esos nuevos españoles que podrán votar en las próximas elecciones generales en España, cuya cifra podría alcanzar los tres millones de nuevos votantes.

Porque lo cierto es que si existe una zona geográfica en el mundo donde el socialcomunismo esté peor que mal visto, precisamente por haberlo sufrido en carne propia, es Hispanoamérica, o Latinoamérica, como les gusta decir a afrancesados e hijos de Lutero. Lo que hace que uno se pregunte qué sentido tiene tanto empeño en engordar el censo de España con los votos procedentes de allí.

¿Absurdo, no?

Pues no.

La respuesta, presuntamente, podría estar en que alguien haya pensado que lo importante no es la ideología, siempre y cuando esta se exprese por correo.

 Sánchez, en 2021: «Solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro»

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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