César Valdeolmillos Alonso: «El precio del deber»

«La verdad no deja de ser verdad por el número de manos que intenten ahogarla» – Michel de Montaigne

Amanece en España y el periodista comprueba que su teléfono ha estado recibiendo mensajes toda la noche. No los lee. Sabe lo que contienen. El fiscal se anuda la corbata mirando al espejo y se pregunta si su hija pequeña volverá hoy del colegio con preguntas que él no sabe contestar. El juez sale de casa y en el rellano hay un sobre sin remite. Lo abre. Dentro, una fotografía de su mujer comprando en el supermercado. Solo eso. No hace falta más. El agente de la Policía Judicial llega a la comisaría y sobre su mesa, como un animal muerto, reposa la notificación de traslado. Así, sin más. España.

La estructura de una democracia no son los discursos ni los himnos: Eso es música para las inauguraciones. Son los pilares invisibles de la confianza. Confianza en que el periódico no miente. En que el investigador judicial no se arruga. En que el juez no tiene precio. En que el fiscal no se dobla. Cuando esas voluntades empiezan a resquebrajarse, el edificio entero se tambalea, aunque en los balcones sigan ondeando las banderas al sol de la mañana.

En los últimos tiempos —el tiempo en España es una cinta de Moebius que vuelve siempre sobre sí misma— asistimos a un fenómeno que debería helarle la sangre a cualquier demócrata que lo sea de verdad. No hablo de investigaciones judiciales. Una investigación judicial es síntoma de que el Estado respira, de que la ley no es todavía un cadáver adornado con flores. Hablo de la otra cosa. De la maquinaria. De esa fábrica perfectamente engrasada que se ha puesto en marcha para triturar a quienes investigan.

Imaginen un taller. Un taller clandestino donde se fabrican desprestigios por encargo. Allí se elabora un dosier de insidias sobre su vida privada, contra el periodista que hurga en aquello que molesta al poder, Contra el agente que sigue el rastro del dinero: una filtración que lo señale como corrupto o un traslado repentino a una unidad donde su investigación se convierta en ceniza. Contra el fiscal incómodo: un rumor que manche su reputación como quien vuelca un tintero sobre un expediente inmaculado. Contra el juez que instruye sin preguntar a quién va a perjudicar: una campaña de acoso en redes sociales donde su familia también sale en la foto. La foto. Siempre la foto.

Es viejo. Es viejo como el poder. Si no puedes rebatir el mensaje, destruye al mensajero. Y si el mensajero llama a la puerta dos veces, destruye también a su familia, su carrera, su paz, sus noches.

Los filósofos clásicos —esos griegos que ya lo habían visto todo— lo llamaron “ad hominem”. Pero aquí se ha perfeccionado hasta convertirse en una demolición por relevos. Por la mañana se siembra la duda. Por la tarde se riega con insidias. Por la noche se cosechan comentarios anónimos que mañana serán titulares en los periódicos. Como un martillo mecánico que nunca se detiene porque cuando un turno termina siempre hay otro par de manos dispuestas a empuñarlo.

Lo inquietante no es que esto suceda. El poderoso ha intentado silenciar al incómodo desde que Caín miró a Abel con ojos de tasador. Lo verdaderamente inquietante es la profesionalización. La orquesta.

Porque ya no hablamos de zancadillas. Hablamos de estructuras que funcionan como una orquesta sin director visible. Cada instrumento toca su partitura con una precisión de conservatorio: un medio afín lanza la insinuación, una cuenta anónima la amplifica, un tertuliano la convierte en dogma, y al final del concierto la reputación de un servidor público ha quedado hecha jirones. ¿Y el director? El director permanece en la penumbra del palco. Ese espacio blindado donde no alcanzan los focos ni las miradas del patio de butacas. Desde allí, envuelto en la protección que le brinda ese refugio inaccesible, contempla la función que él mismo ha dirigido sin que su rostro figure en el programa. En el escenario se ve a los músicos; en el palco, una sombra mueve la batuta.

¿Quién es esa sombra? La pregunta permanece suspendida en el aire, como el humo que sigue flotando cuando el incendio ya ha comenzado a extinguirse. Todos perciben su presencia. Todos intuyen que detrás de la escena existe una mano que marca el compás. Pero las sombras sólo conservan su misterio mientras permanece apagada la luz. Habrá que esperar a que termine el concierto, se apaguen los aplausos y vuelvan a encenderse todas las luces del teatro. Sólo entonces podremos distinguir con nitidez quién ocupaba realmente el palco desde el que parecía dirigirse toda la representación.

Los efectos, en cambio, sí los conocemos. Y tienen rostro humano, como todo lo que duele.

Periodistas que han visto cómo sus medios les cerraban la puerta tras negarse a edulcorar una información. Agentes de la Policía Judicial conminados por sus superiores a ponerse de perfil, a no hurgar en temas relacionados con el poder, a entender —sin que nadie lo pronuncie, que en esto consiste la elegancia del miedo— que no hay nada ciertas líneas de investigación porque alguien así lo ha decidido. Agentes que ven cómo su carrera se estanca, cómo el ascenso se lo lleva otro, cómo su nombre desaparece de las listas sin más explicación que un silencio atronador. Jueces que soportan campañas de desprestigio profesional y personal para sembrar dudas sobre su imparcialidad, que es como sembrar cizaña en un jardín. Y fiscales que saben —porque lo han sabido siempre, desde el primer día que juraron el cargo— que la obediencia más alta no se debe al superior jerárquico, sino al Código Penal, y que aferrarse a esa certeza cuando el viento sopla en dirección contraria tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar.

Hay una escena —una sola— en la película “Algunos hombres buenos”, en la que el coronel Jessup, con el rostro de Jack Nicholson, grita en el tribunal aquello de “ustedes no pueden soportar la verdad”. Pero la película no va de eso. La película va de dos maneras de entender el poder. El puño cerrado o la mano abierta. La orden o la ley.

Jessup cree que las reglas son un estorbo. Que la defensa de su país justifica cualquier atajo. Y aquí conviene hacer justicia incluso al villano: Jessup creía, de buena fe, que servía a una causa superior. Se equivocaba, desde luego. Pero su error —y esto es lo importante— nacía de una convicción. No de un interés personal. No de una cuenta en Suiza.

El guion que se representa en distintos juzgados españoles es, según los indicios que obran en diligencias judiciales y los hechos que ya han sido declarados probados en sentencias firmes, radicalmente distinto. Allí donde Jessup torcía la ley por un malentendido sentido del deber, los autos judiciales que nos muestra la actualidad apuntan a una motivación mucho más prosaica. Las resoluciones dictadas hasta la fecha describen tramas donde el cargo público habría funcionado, presuntamente, como llave de una caja registradora. Donde la decisión administrativa habría sido, siempre según la tesis de la acusación, una mercancía. Algo que se compra y se vende. Donde el interés general habría cedido su butaca al interés privado de quienes, presuntamente, confundieron el erario público con el patrimonio familiar. O partidario, que a veces es lo mismo pero con más siglas.

En resumen, y para que nos entienda el lector menos dado a latinajos: lo que las investigaciones en curso y las sentencias firmes dibujan no es un patriota equivocado. Es un presunto entramado de corrupción en estado puro. Malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo. Todo eso que está en el Código Penal y que a los tribunales, solo a ellos, corresponde declarar como probado o desestimar, respetando escrupulosamente la presunción de inocencia que asiste a toda persona investigada.

Pero cuando esos mecanismos de presunto saqueo se han visto amenazados por un juez, un fiscal, un agente o un periodista, la reacción —y esto ya sí está documentado por asociaciones judiciales, organizaciones profesionales y sindicatos policiales— ha adoptado dos formas. Dos caras de una misma moneda falsa.

La primera, la demolición personal. La trituración metódica de quien se atreve a cumplir con su deber.

La segunda, el relato. Ese discurso perfectamente ensayado que, causa tras causa, repite la misma cantinela: negación sistemática de los hechos, acusación de que se está judicializando la política, denuncia de una conspiración para tumbar al Gobierno. España posee excelentes oculistas para quien no alcance a verlo.

Detengámonos un instante —solo un instante— en esta curiosa inversión de la realidad. Porque quien judicializa la política no es el juez que instruye cuando aparecen indicios de delito. No es el fiscal que acusa porque la ley le obliga a hacerlo. No es el agente que aporta las pruebas que encuentra. Quien judicializa la política es, precisamente, quien comete el presunto delito desde su cargo público. Es el corrupto quien, al delinquir, sienta a la política en el banquillo. El investigador se limita a seguir el rastro que otro ha dejado. Acusar al juez de judicializar la política es como acusar al médico de medicalizar la enfermedad. Un absurdo. Pero un absurdo que, repetido mil veces, termina pareciendo un argumento válido. Ya dijo Goebbels algo parecido, y miren cómo acabó.

Así, mientras el verdadero responsable se presenta como víctima, el servidor público que cumple con su deber carga con el sambenito de golpista, de conspirador, de enemigo de la democracia. La realidad, invertida. Como un calcetín mal dado la vuelta. Como aquellos espejos de feria que mentían al deformar la realidad.

Y sin embargo —ay, ese sin embargo que salva el artículo y salva la vida—, frente a quienes así actúan, resisten unos pocos.

Periodistas que no se callan aunque les cueste la cabecera. Investigadores que siguen el rastro del dinero aunque el rastro conduzca a las puertas mismas del palacio y aunque eso signifique que su nombre desaparezca para siempre de las listas de ascensos. Fiscales que solo miran el Código Penal cuando firman un escrito, no el BOE para ver quién ocupa el ministerio. Jueces que dictan autos sin echar la cuenta de cuántos enemigos poderosos les va a crear cada línea. Magistrados que, al ponerse la toga, se despojan de cualquier otra lealtad. Como quien se desnuda para entrar en el mar.

Ellos son, sencillamente, algunos hombres buenos.

No son muchos. Nunca lo han sido. La decencia ha sido siempre una minoría, como las orquídeas silvestres, como los manuscritos auténticos, como los amores que duran. Pero son suficientes. Bastan para que la verdad no quede completamente desarmada. Para que la Justicia conserve la columna vertebral y no sea una serpiente que repta. Para que el Estado de Derecho siga siendo algo más que un hermoso texto enmarcado en un preámbulo constitucional.

Pero no olvidemos nunca —porque eso es algo que siempre les deberemos— lo que cuesta ser uno de ellos.

El periodista que publica una investigación sobre la financiación irregular del partido que sostiene al Gobierno y recibe una llamada del director de su medio. No lo despiden, no. Sería demasiado burdo. Le explican que la línea editorial ha cambiado, que su sección se reestructura, que quizá es momento de plantearse otros proyectos. El mensaje llega con la sutileza de un cuchillo untado en mantequilla. Has tocado donde no debías, le están diciendo, y ahora tu firma incomoda.

El agente de la Policía Judicial que, tras meses rastreando transferencias bancarias, descubre el hilo que conecta la trama con el despacho de un alto cargo. Su informe es impecable. Sus pruebas, sólidas como un teorema. Pero a la semana siguiente el superior le convoca a una reunión a puerta cerrada. No hay acta. No hay testigos. Solo una conversación en la que se le insinúa que sería prudente rebajar el tono de sus conclusiones. Que ciertos nombres no deberían aparecer en ciertos papeles. Que su futuro profesional depende de saber administrar los tiempos y las formas. El agente sale de aquel despacho sabiendo que su carrera acaba de bifurcarse: o se pone de perfil, o se despide del ascenso.

El fiscal que descubre que alguien ha filtrado a un periódico digital una querella falsa contra él. Una denuncia anónima que no llegará a ninguna parte, pero que permanecerá para siempre en la hemeroteca, disponible para cualquier oposición, cualquier ascenso, cualquier momento en que alguien necesite recordarle que su carrera pende de un hilo. Que se le puede cortar cuando convenga.

El juez que ve cómo sus hijos llegan del colegio preguntando por qué los compañeros de clase dicen que su padre es un prevaricador. Un niño de diez años no entiende de querellas. No sabe qué es una instrucción judicial. Solo entiende que algo sucio mancha el nombre de su familia y que él no puede hacer nada para limpiarlo. Nada.

Esto no es una película. No hay música de fondo. No hay primeros planos de miradas desafiantes. Hay insomnio. Hay pastillas para la ansiedad. Hay conversaciones difíciles en la cocina de casa a la hora de cenar. «¿Merece la pena, cariño?». La pregunta flota en el aire como un pájaro herido que no termina de posarse.

Y sin embargo, cada mañana se levantan y van a trabajar. Siguen investigando, escribiendo, instruyendo, acusando. No lo hacen por dinero, porque el sueldo no compensa el desgaste. No lo hacen por destacar, porque el hipotético reconocimiento público que pudieran obtener ya hay quien se encarga de envenenarlo. Lo hacen porque descubrieron —y ese descubrimiento es lo más parecido a una iluminación— que hay una forma de libertad que no consiste en hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe. Y lo que deben hacer —instruir, investigar, publicar, acusar— no admite otro cálculo que el de la propia conciencia.

Una democracia se sostiene sobre esa fibra moral. Sobre ese tendón invisible. Cuando los servidores públicos empiezan a anteponer la conveniencia al deber, cuando el cálculo sustituye a la conciencia, la democracia no se desploma con estrépito. Se gangrena. Como un cuerpo al que deja de llegarle la sangre. Primero se enfría. Luego se amorata. Finalmente muere. España no ha llegado a ese desenlace. Pero el hedor de la gangrena empieza a ser insoportable.

Hay una palabra que sobrevuela este artículo como un buitre. Se llama impunidad. Cuando los ataques a quienes investigan al poder no tienen consecuencia penal, cuando la difamación sale más barata que la decencia, cuando el acoso se disfraza de libertad de expresión y campa a sus anchas por las redes sociales, la impunidad se convierte en gasolina para los pirómanos. ¿Por qué no quemar la reputación del vecino si el fuego nunca vuelve a chamuscarme? ¿Por qué no?

Y sin embargo —otra vez, siempre—, permítanme terminar con una nota de esperanza. No porque el optimismo sea obligatorio. La historia ofrece consuelo a quien sabe buscarlo.

En la película, el coronel Jessup termina cayendo. No cae por un alarde de astucia del teniente Kaffee. Cae porque su propia soberbia le empuja a confesar lo que nunca debió salir de su boca. La verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Y la verdad en España, pese a todos los intentos de embalsarla, sigue viva.

Sigue viva en la pluma del periodista que escribe aunque su contrato esté en el aire. En la libreta del agente que anota una matrícula mientras sabe que su traslado pende de una llamada. En el escrito del fiscal que califica los hechos sin mirar quién los ha cometido, aunque eso le cierre para siempre la puerta a la plaza que qué le hubiera podido corresponder. En el auto del juez que cita a declarar al investigado con independencia del cargo que ostente, aun a riesgo de despertar cada mañana con un nuevo insulto en el teléfono. En la sentencia del magistrado que pone punto final a una instrucción con las únicas armas que la Constitución le ha dado: los hechos probados y el derecho aplicable. Solo eso. Pero eso es todo.

Ellos mantienen encendida la llama de la separación de poderes. No los discursos de investidura. No las ruedas de prensa con banderas al fondo. No los mensajes matutinos en redes sociales. No los relatos sincronizados que repiten la consigna del día. Ellos. Un puñado de hombres y mujeres que han decidido que su deber tiene un precio y están dispuestos a pagarlo. Sin alharacas. Sin selfies. Sin esperar que nadie se lo agradezca.

Quizá nunca reciban un homenaje. Probablemente mueran con la íntima certeza de que su batalla fue incomprendida. Pero mientras existan, España podrá seguir llamándose democracia sin que la palabra le queme en los labios.

Porque la democracia no es un regalo que baje de los cielos ni un patrimonio de quien ocupa el poder. Es una conquista diaria, silenciosa, probablemente anónima, de quienes han entendido que el Estado no pertenece al gobernante de turno. Pertenece a los ciudadanos que lo sostienen con su trabajo, con sus impuestos y, sobre todo, con su confianza. Esa confianza que algunos se empeñan en dilapidar como quien quema un billete para encender un cigarro.

Cuidemos a esos hombres buenos. No les pidamos autógrafos. No les levantemos estatuas, que el bronce es frío y ellos necesitan calor. Bastará con no dejarles solos. Bastará con que, la próxima vez que alguien intente manchar su nombre, recordemos quién arroja el barro y por qué lo hace. Porque quien nada contra la corriente necesita saber que en la otra orilla hay alguien esperándole. Con una toalla. O simplemente con los brazos abiertos.

La verdad, como le dijo el fiscal a Jessup, no se negocia. Y la decencia, como nos recuerdan cada día esos españoles anónimos que anteponen el deber al miedo, tampoco se compra. Ni siquiera con el silencio más caro del mercado.