Ramiro Grau Morancho: «La secta sanchista»

Seamos realistas, el PSOE ha sido fagocitado por el régimen sanchista, y ya no existe como tal.

Queda, eso sí, el armazón del partido…, pero vacío.

Sánchez ha triturado a todos sus los adversarios dentro del propio partido.

Y si trata así a sus camaradas de la partida ¡ríanse ustedes de las partidas de Despeñaperros!, ¿qué no hará con sus enemigos…?

La estructura actual de ese cascarón sin contenido real que es la PSOE, se asemeja más a una secta, donde el líder es un ser supremo, que está por encima del bien y el mal, y al que hay que ponerle el culo, si le apetece.

En otras palabras, se ha “endiosado”, él es el “puto amo”, y todos sus sectarios pasan a ser sus siervos, en palabras de Felipe González, es decir simples esbirros, palanganeros, mamporreros y palafreneros de él, y de su familia, Begoña y David, por este orden.

Él y su banda se han apoderado y apropiado de todos los contrapoderes del Estado, fiscalía general, tribunal de cuentas, fuerzas y cuerpos de seguridad, abogacía, antes del Estado, etc., y a excepción de unos pocos jueces que siguen cumpliendo con su deber, todo lo demás es tierra quemada.

Pero sus ansías de poder son infinitas, como corresponde a una persona que es un paranoico de libro, además de incompetente, corrupto y traidor, presuntamente, claro, y ahora pretende lo más difícil todavía, ¡acabar con la separación de poderes, y el Estado de Derecho!

La condena de su enchufado hermano –Sánchez es nepotista por naturaleza-, y el más que previsible enjuiciamiento de su mujer, Begoña Gómez, le tienen de los nervios, y más habida cuenta de que muy estable mentalmente no parece…, y se prepara para intentar acabar con el Poder Judicial.

Confío que no podrá, pues los jueces españoles resisten, parapetados en la Constitución y las Leyes.

Y apoyados, espero, por la inmensa mayoría del pueblo español, a excepción de los aborregados de la secta sanchista, entre los cuales la mayoría son beneficiarios de enchufes, subvenciones, y toda clase de prebendas.

¡Sánchez no aspira a convencer a sus adeptos, simplemente, los compra!