«Tembláis más vosotros al pronunciar la sentencia, que yo al recibirla»

El Observatorio Vaticano es una institución de la Iglesia Católica dedicada a la investigación astronómica y que depende directamente del Sumo Pontífice. Su centro de operaciones está situado en el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo, en la región del Lacio, a orillas del lago Albano, a 18 km al sureste de Roma. El personal del mismo está formado, en su mayoría, por jesuitas doctorados en astronomía. Su director hasta 2015 fue el argentino, padre jesuita, José Gabriel Funes.

El 14 de mayo de 2008, el periódico oficial de la Ciudad del Vaticano, L’Osservatore Romano, publicó una entrevista realizada por el periodista, y religioso, padre Francesco M. Valiante, a José Gabriel Funes. En un momento de la entrevista, Valiante —a sueldo del Vaticano—, que era muy malote, le preguntó a Funes sobre el caso Galileo, a lo que este respondió tan relajadamente que tan solo le faltó decir aquello de: «Me alegro de que me haga usted esa pregunta».

No voy a transcribir la respuesta íntegra, ya que tampoco dijo nada del otro jueves, pero sí un fragmento de la misma: «El suyo fue ciertamente un caso que marcó la historia de la comunidad eclesial y de la comunidad científica. Es inútil negar que hubiera conflicto. Pero pienso que ha llegado el momento de pasar página y de mirar, en cambio, al futuro. Aquel acontecimiento dejó heridas. Hubo malentendidos. La Iglesia, de alguna manera, ha reconocido sus equivocaciones…» y bla, bla, bla, bla, bla…

Como habrán pensado ustedes, el periodista de L’Osservatore Romano que realizó la entrevista era un tipo duro por haber sacado a relucir el espinoso tema de Galileo. ¿Sí? ¿No? Pues va a ser que no.

Ni el periodista era un tipo duro, ni el manido tema de Galileo es un tema espinoso. En cualquier caso, sería un tema ridículo y vergonzante. Y digo que el periodista no era un tipo duro porque, de haberlo sido, no hubiera puesto encima de la mesa a Galileo, sino al fraile dominico Giordano Bruno.

Giordano Bruno, sacerdote católico y fraile de la Orden de los Dominicos, doctor en Teología, filósofo y poeta, fue en vida un defensor a ultranza de la infinitud de galaxias, así como de la diversidad y multiplicidad de sistemas solares. Ello implicaba la existencia de otros planetas habitados, además de la Tierra.

Hasta ahí, las teorías de Bruno se asemejaban más a los postulados del padre José Gabriel Funes que a las teorías simplistas del heliocentrismo de Galileo. Por otro lado, Galileo acabó siendo puesto en libertad tras haberse arrepentido —tras haberle visto los garfios al Santo Oficio— de sus impías afirmaciones, mientras que Giordano Bruno, con un par, se negó a retractarse.

Si lo habitual en aquel tiempo light era matar al hereje y después quemar su cuerpo, en el caso de Giordano Bruno no fue así. Tras ocho años de padecimientos en las lúgubres mazmorras vaticanas, fue quemado vivo el 17 de febrero de 1600, en Campo dei Fiori, Roma.

Nueve días antes, el 8 de febrero, le había sido leída la sentencia donde se le condenaba a la hoguera, y se le declaraba «hereje, impenitente, pertinaz y obstinado». Las palabras que Bruno pronunció en ese momento ante sus jueces fueron recogidas por los cronistas de la época:

«Tembláis más vosotros al pronunciar la sentencia, que yo al recibirla»

En la preciosa plaza de Campo dei Fiori, en Roma, hay erigida una estatua en memoria de Bruno, justo en el lugar exacto de su martirio. La monumental escultura fue inaugurada el 9 de junio de 1889, coincidiendo con una época en que, al Papa, le habían hecho ver que ya había pasado el tiempo de jugar con cerillas.

La gran herejía de Giordano Bruno no fue tanto defender la existencia de otros mundos habitados en el Universo, como especular con la posibilidad de que dichos planetas hubiesen sido también visitados por Jesucristo, y que cada uno de ellos tuviese su propia Iglesia y, por consiguiente, su propio Papa. Esto último es lo que, al parecer, más sacó de quicio a Clemente VIII, que era a la sazón el pontífice que en ese momento ocupaba la trona vaticana, y que tenía del Universo una visión caciquil de boina y campanario. Perdón, quería decir de tiara y campanario.

En cualquier caso, la mayor parte de la documentación inquisitorial sobre el proceso de Bruno, casualmente, se ha perdido, con lo cual, igual, ahora se dice que Giordano Bruno volaba en escoba y se comía a los niños crudos, o le imputan alguna barbaridad sacrílega, al igual que hicieron en su momento con los templarios.

Al final, la mentira, al igual que el ridículo, siempre es gratis para quien no tiene honor ni vergüenza.

El 3 de febrero de 2000, el cardenal Paul Poupard lamentó la condena a la hoguera del filósofo napolitano Giordano Bruno: «Es una acción de la que la Iglesia se arrepiente, pidiendo perdón a Dios y a todos los hermanos».

Lo cierto es que la figura de Giordano Bruno sigue sin estar rehabilitada por parte de la Iglesia Católica, que todo lo más que ha hecho ha sido pedir «perdón», oficiosamente, con la boquita pequeña, y a través de un «mandado».