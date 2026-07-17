Victor Entrialgo: «Sucedió y es gravísimo»

Con independencia de las condenas ya impuestas y las por venir, todos los españoles debiéramos saber ya que el hecho de que no haya condena judicial sobre determinados hechos no significa que los hechos no hayan sucedido.

Esta confusión entre la realidad judicial y la realidad sin más, cosas harto diferentes, es la estrategia en el que va a apoyarse el sanchismo a medida que vayan recayendo las condenas, tensando el enfrentamiento político, porque el socialismo y el comunismo no creen en la alternancia y son incompatibles con la democracia liberal.

Despues de la gravísima sentencia condenatoria sobre el hermano del presidente del gobierno, da igual en el fondo por cuantos delitos que han sido expurgados por «nuestra trufada judicatura» va a a ser juzgada y, siempre que Sanchez no logre corromper e influenciar al jurado, condenada.

Lo único relevante es que los hechos no sólo son deshonrosos sino gravísimos y su conducta abyecta merecedora de la condena a prisión o al ostracismo por ser perniciosos para el Estado y la vida pública que debe desterrarse como gravísimo precedente.

La pretensión de blanquear su historial y procedencia haciendo negocios a la sombra de su marido empleando dinero público desde Moncloa corresponde a los usos y costumbres habituales de una procedencia intolerable para una inquilina que sigue okupando la Moncloa.

Begona Gomez ha sido procesada y será juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos y la resolución de la Audiencia Provincial anticipa, como ve cualquiera, que hay indicios más que indubitados de los hechos a través de los cuales Begoña Gomez “logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”.

¿Cual es pues la gravedad de la retirada del pasaporte no teniendo que ejercer ninguna función pública? ¿Qué bien está protegiendo la Audiencia con la retirada de esas medidas?. Júzguese, cuando haya lugar, si han existido esos delitos y que sea pronto, pero por mucho papel de fumar que se utilice no se ve necesidad alguna de desautorizar, sea luego condenada finalmente o no, a uno de los pocos servidores públicos valientes que se han atrevido como escribió Ihering a «luchar contra las inmunidades del poder».

¿Por qué no se le puede restringir cautelarmente el viaje a Begoña Gomez cuando ellos han borrado los falcons y tienen limitación cualquier español parado o de baja médica y puede moverse a sus anchas hacerlo una imputada de delitos que en el fondo lo son contra el Estado?

El problema del poder judicial y su selección por el poder político permite que a estas alturas Pedro Sanchez el dictador siga gobernando frente a la Nación y la más elemental honestidad de un servidor público repudiado por la mayoría. Una nación, por otra parte, cobarde y pusilánime, entre la que debe destacarse especialmente:

El capital, miedoso de sus privilegios; la inexistencia de controles políticos y de orden constitucional; una función pública desproporcionada sumisa a su benefactor; y la adormidera de un pueblo drogado por el fútbol, la inflación y necesidad de supervivencia buscada de propósito por el poder, ahí están las razones de nuestra esclavitud y la insoportable levedad de nuestro ser político.

Sucedió, es gravísimo y merece la reprobación, el oprobio y el ostracismo de nuestro peronismo, con independencia de las condenas que los jueces determinen. El objetivo del derecho, decía Ihering, egregio jurista alemán, es conseguir la paz social y eliminar todo aquello que la perturba. Sanchez y su mujer llevan ocho años perturbando nuestra paz social. Y no hay más.