Federico Sánchez: «¿La inteligencia artificial sustituye a Dios?»

La relación entre espiritualidad e inteligencia artificial (IA) es uno de los temas más complejos y fascinantes de nuestro tiempo. Mientras la IA representa el avance significativo de los datos y la automatización, la espiritualidad está asociada con la consciencia, el sentido de la vida y la conexión con una realidad trascendente. Sus postulados parecen opuestos, pero ¿es posible que puedan dialogar y complementarse?

La IA es un término acuñado por John Carthy en 1956 (Conferencias de Dartmouth) Es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que -de manera habitual- requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción.

Es necesario recordar que la espiritualidad no depende necesariamente de una religión; es una búsqueda personal de significado, propósito y conexión, donde se incluyen aspectos como:

El autoconocimiento (la conciencia de uno mismo)

La reflexión sobre la vida y la muerte, eje central para el ser humano.

La interrelación con los otros y el universo.

Valores como la paz, la dignidad humana y la trascendencia.

La IA es una creación humana basada en algoritmos capaces de aprender, analizar datos y tomar decisiones. Sólo procesa información. En definitiva:

Generar datos, imágenes y música.

Resolver complejos problemas.

Emular conversaciones humanas.

Aprender de la experiencia.

Es muy importante señalar que la IA no posee conciencia, emociones reales ni experiencias subjetivas; no tiene una realidad humana vivencial. Es decir: la IA no posee alma.

Esta es una de las preguntas más profundas del debate. Desde planteamientos científicos, se puede afirmar que la IA no tiene alma ni conciencia, sólo procesa información. Hay que señalar que algunos filósofos de la mente plantean que, si una máquina llega a ser verdaderamente consciente, habría que replantear qué entendemos por alma, al desvincularse del concepto de biología.

Es evidente que muchas tradiciones sostienen que el alma es exclusiva de los seres vivos, especialmente de los humanos. En este sentido, la IA sería una herramienta, no un ser de naturaleza espiritual. No obstante, el uso de la IA puede ayudar a las personas en su desarrollo interior, facilitando el acceso a enseñanzas de naturaleza espiritual, textos sagrados y filosofía de todo el mundo, pasado y presente. Es cierto que podemos encontrar aplicaciones que mediante la IA ayuden a meditar, reducir el estrés o mejorar la atención consciente.

Conversar con una IA puede servir como herramienta de introspección, ayudando a ordenar pensamientos, emociones y sentimientos. Sí, como herramienta; pero no puede sustituir a un profesional del campo terapéutico, coach o mentor.

Ahora bien, no todo es positivo. El uso indiscriminado de la IA puede afectar negativamente a la vida espiritual. Un exceso de interacción con máquinas -en el fondo son máquinas, no debemos olvidarlo- puede reducir la conexión humana directa, personal y auténtica. Las personas se pueden volver dependientes de respuestas automáticas en lugar de buscar dentro de sí mismas, olvidándose de explorar el maravilloso universo interior.

Debemos tener precaución para no reducir a datos y algoritmos las vivencias esenciales de nuestra especie, ya que es posible se produjera una visión del mundo fría y materialista.

La espiritualidad debe aportar valores fundamentales al desarrollo esencial de la IA:

Responsabilidad en el uso de la tecnología.

Verdadero sentido humanista en su aplicación.

Búsqueda del bien común con un sentido de solidaridad.

Respeto y defensa de la dignidad humana

Sin estos valores, la IA puede convertirse en una herramienta muy peligrosa y dañina para el ser humano.

Es cierto afirmar que la IA puede ofrecer respuestas basadas en información acerca de la filosofía o religión; pero -una vez más- debemos señalar que:

No tiene experiencias propias.

No siente ni vive la realidad.

No puede sustituir la vivencia personal.

Al depender de sistemas automáticos, las personas pueden dejar de analizar información por sí mismas.

Su frecuente uso en tareas como escribir, calcular o investigar, puede disminuir la capacidad humana en esas áreas.

Las grandes cuestiones que, desde el origen, se ha planteado nuestra especie: ¿quién soy?, ¿cuál es el sentido de mi vida?, ¿existe una realidad más allá del plano material? …siguen siendo un camino interior y exclusivamente humano.

La clave fundamental no consiste en elegir entre espiritualidad o tecnología, sino encontrar un auténtico equilibrio para nuestra vida. Por ello, debemos:

Usar la IA como herramienta, nunca como sustitución.

Mantener espacios de silencio, reflexión y conexión humana.

Integrar avances tecnológicos basados en valores éticos y espirituales.

La espiritualidad y la IA no deberían ser enemigas; pero tampoco son equivalentes. La IA puede apoyar el crecimiento personal, facilitar el acceso al conocimiento y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, la espiritualidad sigue siendo un ámbito exclusivamente humano, ligado a la consciencia, la experiencia y el sentido profundo de la existencia.

En un mundo cada vez más tecnológico, la verdadera tarea no es hacer máquinas más humanas, sino recordar el significado del ser humano, nuestra humanidad, la maravillosa capacidad que poseemos como especie para el amor, la felicidad y el compartir. Proponemos una Nueva Espiritualidad que de respuestas efectivas a los retos que la IA plantea y planteará en un futuro que ya es presente.

La primera y mejor victoria es conquistarse a uno mismo. Platón.