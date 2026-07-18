Nietzsche

La indefinible perfección y la moral chiclosa

Un mundo mejor para las generaciones futuras

La moral y los principios de Pedro Sánchez
La moral y los principios de Pedro Sánchez. PD
Archivado en: Columnistas

Si todos los seres humanos fuésemos capaces de alcanzar la perfección física y espiritual, y lo hiciésemos, todos seríamos clones de un ser ideal, viviendo en un mundo aburridísimo e impersonal.

Porque lo que nos hace humanos son precisamente las imperfecciones que nos diferencian unos de otros, y propician que en el mundo no existan dos personas iguales.

Por otro lado, cabría preguntarse cuál sería el modelo de ser humano perfecto, y quién está capacitado —y moralmente legitimado— para definirlo. Porque si el imperfecto ser humano es quien define al ser humano perfecto, cualquier conclusión a la que se llegue siempre será falsa.

Nazis y comunistas, inspirados en el superhombre del ateo Nietzsche (el hombre que pretendió matar a Dios y terminó sus días en un manicomio, bebiendo sus propios orines), lo intentaron. Los primeros se estrellaron; los segundos aún siguen insistiendo, a ver si cuela.

Al final, la perfección es una meta inalcanzable, entre otras cosas porque ignoramos en qué consiste. Sin embargo, sí que existe un camino de perfección que, a pesar de no conducir más que a una meta inalcanzable, bien podrá servir para que, entre todos, podamos construir un mundo mejor para las generaciones futuras.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]