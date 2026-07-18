Sebastián Urbina: "Están enfermos... y les votan"

El gobierno pide más negros, homosexuales y gordos, en las películas y series españolas… ¿En qué se traduce esto? En una mayor presencia de negros, «cuerpos disidentes» y miembros del colectivo LGBTIQA+, principalmente. (M. Ondarra-The Objective.)

¿Qué significa esto? Que a la ministra Sira Rego (Ministerio de Juventud e Infancia), y al resto de la tropa, no les gusta lo que hay. ¿Por qué? Porque es el resultado milenario de la opresión religiosa y de derechas.

¿Qué sucedería si esta chusma de progreso gobernara muchos años más? Que a España (para ellos ‘este país’) no la conocería ni la madre que la parió.

Y la izquierda realmente existente, (la que dice que el patriotismo español consiste en pagar impuestos) y que España es un ‘Estado plurinacional’, está encantada que España desaparezca.

O sea, no la España que descubrió América. Esto no existe. Sólo existe el genocidio español.

Volvamos un poco atrás. ¿Qué aspecto tendría España y las series y películas españolas con las directrices de progreso?

Que las series/películas y las calles estarán llenas de ‘lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, más asexuales, pansexuales, personas no binarias, gentes de género fluido, etcétera.

Este es el objetivo deseado por la chusma de progreso que nos gobierna. En realidad, el magistrado Fernando Portillo dijo (después de leer el sumario sobre ‘las cloacas’ del magistrado Pedraz) que era ‘una organización criminal’.

O sea, la ‘organización criminal’ que nos gobierna nos construye una nueva realidad. La que quiere. A lo que hay que añadir unos tres millones de inmigrante ilegales. Según los medios de difusión independientes- no subvencionados por el gobierno de Pedro Sánchez- se trataría de la preparación de un pucherazo electoral. Es decir, estos inmigrantes ilegales serían legalizados para que voten a este gobierno de progreso auténtico y verdadero. En pocas palabras al ‘Caudillo Sánchez’.

¿Por qué iban a votarle? En agradecimiento. De golpe y porrazo tendrán todos los derechos de los españoles que llevan años cotizando para que los nuevos millones de inmigrantes puedan servirse de los servicios médicos, educativos, etcétera.

Un pequeño detalle por si se quiere enterar. No como Alberto Núñez Feijoó, que está con su ‘gestión y moderación’.

Los sindicatos policiales confirman a la cúpula del PP que «en Baleares están desbordados por la inmigración». (OkBaleares/15/7/2026.)

¡Desbordados!¡Y sólo es en Baleares! Estas líneas no van dirigidas a los votantes socialistas y a sus socios. Tristemente es inútil razonar con ellos. Son una tropa de fanáticos muy bien representados por el cantante Miguel Rios: ‘Votaré al PSOE, haga lo que haga’. La democracia no va con ellos. Lo que les gusta es la aclamación al jefe, con el puño en alto.

Lo verdaderamente grave es que- en esta situación de emergencia nacional- la derecha centro centrada se limite a repetir lo que dicen los medios de difusión dignos. Que está muy bien, pero es insuficiente, dada la crisis que vivimos.

Lo repetiré, aunque no bastará, por que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que un magistrado como Fernando Portillo, juez decano de los Juzgados de Melilla y presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), se atreva a decir que estamos gobernados por una ‘organización criminal’ exige muchos más que unas gracietas en el Parlamento y una oferta de ´gestión y moderación’.

El gobierno socialista/comunista/separatista/filo terrorista es una secta, tan dañina para la democracia y para España, que exige mucho más que el habitual rifirrafe parlamentario.

Este gobierno totalitario quiere- como los gobiernos totalitarios- modificar la realidad a su gusto. Ya lo dijo la ministra comunista Irene Montero: «Ojalá podamos barrer de fachas este país con gente migrante».

Esta ex ministra comunista, en línea con la tropa gobernante, divide España en ‘fachas’ (no merecen, ni agua) y ellos, que representan el lado bueno de la historia. Luego están sus votantes, que son como ellos.

Esta es la triste situación, que requiere muchísimo más que ‘gestión y moderación’. Nos jugamos la democracia y España.