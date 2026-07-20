Ramiro Grau Morancho: «Gibraltar, Manos Limpias y Don Miguel Bernad»

Desde hace cinco años, cuando sufrí un ictus cerebral, veraneo en mi casa, que es la oferta más beneficiosa que he encontrado…

Y, simplemente, cambio de actividad, me dedico a saborear libros buenos, de esos que cada día escasean más, y a ver tediosas series de televisión, tomar café con los pocos y buenos amigos que tengo, etc.

Estos días estoy degustando “Manos Limpias, David contra Goliat”, de don Miguel Bernad, con cuya amistad me honro, libro que he prologado, aunque por un error mecanográfico, en la cubierta ponen que el Prólogo es de Ramón Grau Morancho.

Es un pequeño gran libro, de solo 125 páginas, pero con un gran contenido, y que revela la lucha constante de Miguel en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho en nuestra Patria.

También la defensa de los intereses nacionales frente a ese forúnculo nacional llamado Gibraltar, una colonia británica de piratas, reconvertidos en Abogados, y un paraíso fiscal, con más de 80.000 sociedades registradas, para una población de escasamente 30.000 habitantes…

(Y ahora que no nos oye nadie, diré que una parte de esas “sociedades” son propiedad de políticos españoles, tanto del PSOE como del PP, y de otros partidos con mando en plaza).

El capítulo 7º. Del libro, titulado “Fabián Picardo, mi cuenta pendiente. Una nueva denuncia ante la Audiencia Nacional”, págs. 91 a 96, narra las peripecias de la denuncia contra la colonia, visto el nulo interés de España por defender los intereses nacionales:

“Visto el acoso permanente que sufrían los pescadores españoles por los agentes gibraltareños; la construcción de espigones ganando terrero al mar (y robándolo a las aguas territoriales españolas, añado yo, pues Gibraltar se cedió sin jurisdicción marítima); como la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) alertaba contra el contrabando y blanqueo de capitales; las pérdidas millonarias de la Hacienda española por el contrabando de tabaco; la existencia de grupos de crimen organizado que campan a sus anchas al amparo de Fabián Picardo; la urbanización de Sotogrande como un paraíso de las élites gibraltareñas; las injurias constantes de Picardo a España, como su rechazo a comisiones rogatorias; las empresas que practican el bunkering (venta de gasóleo desde buques fondeados en aguas del estrecho), el megaproyecto urbanístico y las decenas de actas levantadas por la policía aduanera.

Pero cuando, finalmente, Fabián Picardo lanzó 72 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras para impedir que los pescadores españoles pudieran faenar, mi indignación ante la pasividad de las autoridades españoles tuvo la siguiente respuesta: “Hasta aquí hemos llegado”.

Y fue cuando decidí coger el toro por los cuernos y denuncié tal delito contra el medio ambiente, vulnerando además la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Me quedé solo, pero no me importó: había que hacer algo frente a quien no respeta a los españoles…”.

Don Miguel Bernad, genio y figura.

En definitiva, un libro muy recomendable, que me temo ha pasado sin pena ni gloria, al publicarse en plena canícula veraniega, en la que todo el mundo huye de ese Madrid señorial, que es okupado por millones de turistas y visitantes.

Con vistas a futuras ediciones, que espero se produzcan, si me gustaría que las notas a pie de página se integraran al final del libro, para no dificultar la lectura, y con un tipo de letra más grande, que es muy de agradecer para los que ya tenemos una edad, pues hoy por hoy, casi hay que leerlas con lupa… Gracias.

Y mi felicitación personal a don Miguel Bernad, por este esfuerzo de síntesis, al condensar en algo más de un centenar de páginas los datos más sobresalientes de la gran labor, tanto de Manos Limpias, como de él mismo.

Siempre digo que si Manos Limpias no existiera, habría que crearla, y con urgencia.