Realidad

Porque lo soñamos

Y es que poseemos aquello que no tenemos, porque lo soñamos, y al soñarlo lo hacemos nuestro

Soñar
Soñar. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Denuncian la 'alteración' del sistema de ascensos para sancionar a generales y coroneles no 'adictos' al Régimen Sanchista

Denuncian la 'alteración' del sistema de ascensos para sancionar a generales y coroneles no 'adictos' al Régimen Sanchista

rte, situada en una calle céntrica de su ciudad. Allí pasaba las horas muertas contemplando un óleo que reproducía la imagen de una mujer.

Después, regresaba a su casa, cenaba pronto y se acostaba feliz, sabiendo que, nada más dormirse, volvería a vivir el sueño de cada noche, en el que poseía aquel objeto que tanto turbaba su alma.

Un día, no pudiendo resistir más, adquirió la obra de sus desvelos, a costa de consumir la casi totalidad de los ahorros de su vida e hipotecar su vivienda; pero valió la pena, porque ahí estaba ella, en su casa. Al fin y al cabo, él era soltero y no tenía una mujer a la que dar explicaciones, ni tampoco las responsabilidades económicas propias que conlleva tener una familia.

Pero desde ese día ya no volvió a ser el mismo. El miedo —no, el pánico— a que durante sus ausencias alguien pudiese robarle su preciado tesoro, o a que un incendio convirtiera en cenizas la irrepetible pieza, provocó que terminara por no pisar la calle. ¿Y dormir, para qué? ¿Para qué soñar ahora que su sueño se había convertido en real…?

Durante los meses que siguieron se fue consumiendo en un dulce letargo, hasta que llegó el día en que la vela de su vida se apagó definitivamente, y, con ella, su realidad.

Y es que poseemos aquello que no tenemos, porque lo soñamos, y al soñarlo lo hacemos nuestro.

Sin embargo, cuando somos capaces de materializar nuestros sueños y hacerlos realidad, entonces pasamos de poseer a ser poseídos. Somos dueños de nuestros sueños, y esclavos de nuestra realidad.

Realidad… madre de angustias y esperanzas, cuando las cosas van mal; realidad… madre de todos los miedos y ansiedades, apenas comenzamos a rozar la felicidad.

Los mejores productos de electrónica para compras online

PRODUCTOS DE ELECTRONICA
Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]