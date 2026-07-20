Yo soy español, pero todo el año

Hay pocas cosas más curiosas que ser español en España. Y no lo digo porque aquí discutamos de política en las cenas de Navidad, porque el árbitro siempre tenga la culpa o porque cada comunidad autónoma crea que hace la mejor tortilla de patatas. Eso entra dentro de nuestra normalidad.

Lo verdaderamente sorprendente es que hayamos conseguido convertir el símbolo que representa a todos en un objeto de sospecha.

Porque, seamos sinceros, hay una diferencia enorme entre llevar una bandera de España el día de la final del Mundial y hacerlo un martes cualquiera de noviembre.

El domingo de la final todo son abrazos.

Todo son cánticos.

Todo son balcones vestidos de rojo y amarillo.

Las redes sociales se llenan de banderas.

Los coches pitan.

Los bares rugen.

Los niños salen con la camiseta de la Selección.

Y hasta el vecino que lleva años diciendo que «las banderas no sirven para nada» aparece envuelto en una enseña nacional como si acabara de desembarcar en Normandía.

Es maravilloso.

Y además es perfectamente normal.

Porque celebrar que tu país gana un Mundial es una de esas pocas cosas capaces de unir a millones de personas.

Lo extraño viene después.

Dos semanas más tarde la bandera desaparece.

Las camisetas vuelven al armario.

Los balcones recuperan su aspecto habitual.

Y, de repente, volvemos a esa España donde llevar una pulsera con los colores nacionales puede despertar más comentarios que llevar un tatuaje de un dragón en la frente.

Es un fenómeno fascinante.

La misma pulsera.

La misma bandera.

La misma persona.

Pero ahora sí aparecen los susurros.

«Uf… ese lleva una bandera de España…»

«Ya sabemos de qué pie cojea.»

«Será un facha.»

Hay que reconocer que algunos poseen unas capacidades detectivescas extraordinarias. Sherlock Holmes necesitaba una lupa, huellas dactilares y horas de investigación. Aquí basta una pulsera de tela de cinco euros para reconstruir la ideología, el programa electoral y hasta el árbol genealógico del individuo.

No deja de tener mérito.

Lo más llamativo es que esa sospecha desaparece exactamente cuando España juega un Mundial o una Eurocopa.

Entonces todo vale.

Entonces la bandera deja de ser polémica.

Entonces nadie pregunta a quién votas.

Entonces el patriotismo recibe una amnistía temporal.

Durante un mes somos un país perfectamente normal.

Durante un mes nadie se escandaliza porque ondee una bandera española.

Durante un mes el himno emociona.

Durante un mes todos somos españoles.

Y cuando el árbitro pita el final… se acabó el permiso.

Es como si alguien anunciara por megafonía:

—Señoras y señores, pueden guardar nuevamente sus banderas. La excepcionalidad patriótica ha finalizado.

Y eso dice mucho más de nuestra sociedad que de quienes llevan la bandera.

Porque conviene decir algo que, a estas alturas, debería ser una obviedad.

No hay nada de extraño en sentirse orgulloso de tu país.

No hay nada de radical en llevar una pulsera con la bandera nacional.

No hay nada de sospechoso en colgar una bandera en tu balcón.

No hay nada de extraordinario en emocionarte cuando suena el himno.

Lo extraordinario es que todavía haya quien considere que todo eso necesita una explicación.

Los que llevan una pulsera de España todo el año no cambian cuando llega el Mundial.

Siguen siendo exactamente los mismos.

No descubren España cada cuatro años.

No desempolvan la bandera cuando conviene.

No necesitan el permiso del calendario deportivo para sentirse orgullosos de su país.

Son españoles el lunes.

El martes.

En febrero.

En octubre.

Cuando la Selección gana.

Y también cuando pierde.

Cuando hay Mundial.

Y cuando lo único que hay es un lunes gris de oficina.

Esa constancia, lejos de ser criticada, merece respeto.

Porque el patriotismo auténtico no consiste en sacar la bandera cuando marca España en el minuto noventa.

Eso lo hace cualquiera.

El patriotismo es alegrarte de que un investigador español descubra una vacuna.

Es celebrar que una empresa española triunfe en el extranjero.

Es emocionarte cuando un deportista sube al podio aunque no juegue al fútbol.

Es defender aquello que nos une sin necesidad de despreciar a nadie.

Y también, por qué no decirlo, es llevar una pulsera de España sin sentir que tienes que pedir perdón por ello.

Durante demasiado tiempo se ha permitido que algunos símbolos fueran apropiados por unos y rechazados por otros.

Ha sido un error.

La bandera de España no pertenece a ningún partido político.

No es de derechas.

No es de izquierdas.

No es liberal, conservadora, socialdemócrata ni independentista.

Es de todos.

Precisamente por eso resulta tan injusto que haya españoles que hayan soportado durante años miradas de desprecio, bromas fáciles o etiquetas injustas simplemente por exhibir un símbolo que debería ser patrimonio común.

Muchos han escuchado aquello de «facha» sin haber pronunciado una sola palabra.

Sin haber participado en una manifestación.

Sin haber pedido el voto para nadie.

Su único delito consistía en llevar una bandera de España en la muñeca o en tenerla colgada en el balcón.

Curiosamente, esos mismos vecinos son los que desaparecen del debate cuando llega un Mundial.

Entonces ya nadie les llama nada.

Es más, algunos incluso les piden una bandera porque la suya está agotada en la tienda.

La ironía se escribe sola.

Quizá ha llegado el momento de normalizar lo normal.

De entender que querer a tu país no debería sorprender a nadie.

Que una bandera no convierte automáticamente a una persona en mejor ciudadano, pero tampoco en peor.

Que el patriotismo no consiste en gritar más fuerte que el vecino, sino en sentirse parte de una comunidad a la que deseas que le vaya bien.

Y que una pulsera con la bandera de España dice bastante menos sobre la ideología de quien la lleva que sobre los prejuicios de quien la juzga.

Ojalá llegue el día en que ver una bandera española en un balcón produzca exactamente la misma reacción que ver una maceta.

Ninguna.

Ese día habremos entendido que los símbolos nacionales no necesitan permiso para existir.

Mientras tanto, seguiremos asistiendo a ese curioso espectáculo en el que algunos descubren España cada vez que empieza un Mundial y vuelven a olvidarla cuando termina.

Yo, sinceramente, prefiero otra forma de vivirlo.

No necesito que haya un campeonato para sacar la bandera.

No necesito una final para sentir orgullo.

No necesito la aprobación de nadie para querer a mi país.

Porque yo soy español.

Y, sobre todo, lo soy todo el año.