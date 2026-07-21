Más dura será la caída

Cuando uno pisa tierra firme, es raro que sienta vértigo, o miedo a caerse. Por el contrario, la ansiedad y el temor a la caída comienzan en el momento en que empezamos a elevarnos sobre el suelo, siendo la desazón y la ansiedad por el posible batacazo proporcionales a la altura alcanzada.

En este orden de cosas, vemos cómo un pobre de solemnidad jamás sufrirá pesadillas en las que se vea en la más absoluta ruina, porque esa ya es su realidad, su normalidad. Sin embargo, sí puede soñar —dormido o despierto— que le ha tocado la lotería y vuelve a tener «amigos».

Por otro lado, si nos fijamos en el potentado, observamos que su lista de pesadillas es tan obesa como su cuenta bancaria. En cuanto a sus sueños…, no tengo ni idea. Como mucho, tal vez sueñe con retrasar temporalmente el mazazo que, tarde o temprano, le llegará.

Porque, para su desgracia, aún existe gente que no se puede comprar ni chantajear. O sea, un sueño sin final feliz.

¿Karma? ¿Justicia divina? ¿Justicia poética?

Qué más da cómo llamemos a lo que, sí o sí, termina por llegar. Así que, «amigo», ya sabes: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, porque tú eres el siguiente al que van a afeitar.

Que lo está pasando muy mal, dirá. Ya. Y lo que le queda por pasar, al moreno. Porque, amén de merecerlo, le ha tocado en suerte un verdugo torpe y cobarde que no sabe, o no se atreve, a rematar. La última frase debe decir: Y eso hace que, lo que ya de por sí es doloroso, duela muchísimo más.