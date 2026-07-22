Ramiro Grau Morancho: «Feijóo, o la incapacidad política»

Feijóo es moderado, más bien timorato, por no decir cobarde, y con una “valentía” que raya en la cobardía más abyecta.

Es tan percebe que no se atreve a dar un puñetazo en la mesa, y siempre procura no ofender ni molestar al todopoderoso dictador de la ex España, Pedro Sánchez, disfrazando su penosa y lamentable dejadez con el argumento de “que no es su estilo”.

¡Como si a los españoles nos importara un pito su “estilo”!

O la falta de él.

No sé si Feijóo es moral o inmoral, pero sí tengo claro que Sánchez es amoral, y se la traen al pairo tanto la Constitución como las leyes, desde su total ignorancia jurídica, y falta de respeto a la Ley.

Para él, las normas legales son solo un instrumento para conservar el poder, como un fin en sí mismo, y así poder defenderse mejor de sus responsabilidades penales…

De Feijóo sabemos perfectamente que “estilo” demostró en la caciquil Galicia, en sus dieciséis años de mandato, con mayoría absoluta, que todo hay que decirlo, imponiendo el gallego por encima del español (mal llamado castellano, por imperativo constitucional), y obligando a vacunarse a toda persona o semoviente contra el dichoso Covid, que solo ha servido para acelerar la muerte de varios cientos de miles de personas…

Ese es su “estilo”.

Actúa más como ministro 23 del régimen totalitario-comunista sanchista, ministro sin cartera, que como –supuesto- líder de la oposición.

(El 24 y el 25 son Conde-Pumpido y la fiscala generala –o sargento- del sanchismo).

Con oposición como la suya, Sánchez podrá dormir tranquilo en La Moncloa, hasta el Día del Juicio Final…, o hasta el día en que la Guardia Civil vaya a detenerle, por orden del Tribunal Supremo, por sus numerosos y presuntos delitos.

En definitiva, y desde la independencia política, pues no pertenezco a partido alguno, e incluso fui votante de AP y del PP, muchos años (confieso mis pecados), Feijóo será el Rajoy 2…, en el hipotético supuesto de que consiga llegar a La Moncloa.

Y se dedicará, como Rajoy, a la gestión y a la moderación cobarde, para llevarnos, una vez más, de victoria en victoria, hasta la derrota final, y la vuelta del comunismo a España.

Creo que habría que enviarle a Galicia, pero solo con billete de ida, y a portes pagados, para que no nos lo devuelvan.

¡O que Sánchez le busque un buen acomodo, pues es experto en nepotismo!

Tal vez un nuevo ministerio, el número 23, que podría llamarse así: Ministerio para Asuntos sin Importancia.