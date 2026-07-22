Cuerpo

El sueño de los muertos

Qué solos se quedan aquellos que aún no han descubierto que eso que llaman vida

Sueño, muerte, más allá
Sueño, muerte, más allá. PD
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Quisiera contarte tantas cosas, y abrirte los ojos al cielo; pero no puedo. Y lo siento; de verdad que lo siento, pero cómo explicar con palabras por qué, para algunos, llega, un momento en que la vida deja de ser vida, para convertirse en un deshilvanado manojo de vívidos recuerdos.

Es el sueño de los muertos, que luchan por sobrevivir más allá de los despojos de su cuerpo.

Qué solos se quedan aquellos que aún no han descubierto que eso que llaman vida, no es más que un sueño del que tan solo despertarán, cuando en lugar de comer tierra y tiempo, comiencen a beber eternidad y cielo.

 

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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