Quisiera contarte tantas cosas, y abrirte los ojos al cielo; pero no puedo. Y lo siento; de verdad que lo siento, pero cómo explicar con palabras por qué, para algunos, llega, un momento en que la vida deja de ser vida, para convertirse en un deshilvanado manojo de vívidos recuerdos.

Es el sueño de los muertos, que luchan por sobrevivir más allá de los despojos de su cuerpo.

Qué solos se quedan aquellos que aún no han descubierto que eso que llaman vida, no es más que un sueño del que tan solo despertarán, cuando en lugar de comer tierra y tiempo, comiencen a beber eternidad y cielo.