Victor Entrialgo: «Un ictus político e histórico»

Refiriéndose al golpe de estado separatista y a su amnistía al infame Ministro de justicia se le ha escapado del cerco de los dientes: «pese a las muchas cosas que en aquel momento escuchamos y que nos helaron la sangre»….

Ignora el infame que sólo hay una cosa que haya helado la sangre de España. Los asesinatos de ETA. Los tiros decerrajados por las bestias en la nuca de nuestras víctimas. Lo que produjo el golpe de estado que amenazan con repetir y está produciendo el sanchismo es un ictus político e histórico, la interrupción de los vasos sanguíneos comunicantes de los españoles y los de su historia que está ocasionando problemas y enfrentamientos sin fin y una indignación nacional superlativa que sólo un equipo de futbolistas puede aliviar puntualmente.

Pero Bolaños, en su balsa a la deriva, se atreve a emplear esa expresión, única en nuestra historia reciente, para tergiversar la memoria sin adjetivos, o sea la historia, suplantada por las maquinaciones de su intento de manipulación política.

¿La sangre? ¿pero qué dicen los reptiles si no tienen?. Si aunque lo parezcan no llegan siquiera a pingüinos porque su sangre fría varía según el ambiente?. Entre los trepas oportunistas que nos gobiernan, el infame Bolaños es paradigma del esbirro bajito y bizarroso sin sangre, moral ni dignidad.

Del mismo de «Nohaynadadenada» sobre el caso Begoña Gomez donde ya hay un juicio con jurado y un precedente Urdangarín, llega ahora la manipulación de la interpretación de la Sentencia del TJUE, porque está ahí para eso, malinterpretar.

Recoge la A.Prov. de Madrid en el asunto Begoña Gomez, afirmaciones del T.S. en el caso Koldo: «el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político»; o «una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por interes privados o ajenos al servicio público para obtener unos beneficios, experimenta una pérdida de legitimidad institucional que compromete la estabilidad del propio sistema».

Es decir, «la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno», en determinados contextos y circunstancias como los aquí analizados, puede comportar una *»presión moral eficiente».

Lo que no dice la Audiencia aunque resulta evidente, -lo verá el jurado y corresponde al juzgador,- es que no sólo puede comportar, sino que de hecho «comportó» esa presión moral tan eficiente. Hasta el punto de que la mujer del presidente consiguió de ese modo una cátedra sin tener siquiera estudios; medió para que los contratos fuesen adjudicados a sus amigos; y empleó recursos públicos para sus fines de medro y ganancia privada, incluidos los servicios de una funcionaria del asignada a un organismo del Estado.

Es evidente que Europa no está cuando se la necesita. Ni cuando se escaparon los golpistas que subvertieron el orden constitucional español, ni ahora, cuando el TJUE no entra a valorar que la amnistía fue concedida, -evidente incluso a los ojos de otorgantes y beneficiarios -, para lograr la investidura de Sanchez.

Es evidente que la UE y sus instituciones nunca defienden la Constitución de los estados nacionales. Como si los burócratas de Bruselas pretendieran su disolución o fragmentación y el llamado dcho de autodeterminación en aras del modo de crecimiento que pretenden interesadamente de la Unión Europea.

No quisimos darnos cuenta desde el principio, de que se trataba, como tantas veces, de un asunto de ámbito interno. En este sentido el propio TJUE no entra en las razones por las que el T.S. rechazó incluir el delito de la malversación en la amnistía, por lo que continúa en vigor la orden de detención de Puigdemont.

La justicia lenta no es justicia. Y la justicia oscura tampoco. El pueblo soberano, del que emana la justicia, no puede conocer la complejidad de una normativa caótica en cuya maraña esconden los legisladores sus intereses. Pero sí tiene su sentimiento de justicia. Y cuando se separa mucho de la que se administra por jueces y tribunales, existe un problema, porque de él emana esa justicia que se administra. Por eso es fundamental que Europa no desconozca la esencia de Montesquieu, «el espíritu de la ley».

Europa tiene medios suficientes pero no quiere ver, que en la España de Bolaños y Sanchez no hay separación de poderes debido al secuestro partidista, fundamentalmente socialista pero no sólo, de sus instituciones. Porque puede ocurrir en los estados miembros, como escribió Montesquieu, «que la Constitución sea libre y el ciudadano no». Que su libertad esté, como está en España, gravemente comprometida.

En ese caso la UE debe exigir inmediatamente la desaparición de los obstáculos a la libertad del ciudadano y con ello de la obstrucción del ictus político e histórico en que el sanchismo consiste. Y hacerlo efectivamente. De lo contrario, si el TJUE no entra en que la amnistía que se les escapa a Sanchez y Bolaños del cerco de los dientes no es más que el precio desesperado que compra siete votos para una investidura, entonces no sirve de nada a los ciudadanos de los estados miembros.

De la misma forma que la Unión europea debe decidir si pretende crecer o no de una maldita vez. O crece o muere.