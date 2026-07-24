Víctor Entrialgo: «Sabe demasiado»

Sabe demasiado. Por eso Sánchez la premia y la promueve. Si no fuera descarada, desvergonzada no estaría ahí. Le falta un hervor, como a Zapatero, cuando habla sin rubor de lo que ignora, sabiendo que la pueden oír.

Y aún así se presta a ello dirigiéndose a millones de personas sin sujeto, verbo ni predicado. Así es como se lleva a cabo la cooptación de nuestros dirigentes que, muy lejos de las minorías que se exigen a sí mismas, carecen del pudor que exige la tarea.

Se postulan para instituciones internacionales, la OIT, la OMS, para sustituir a Von der Leyen o si se tercia dirigir la OTAN, porque no tienen límites, no se ponen límites. Todo es un cambio de cromos y patadas hacia arriba para quitar a gente del medio. El pueblo debe saberlo. Y lo sabe. Pero sucede que el pueblo a veces se identifica con el que menos se exige y menos requisitos cumple, porque lo ve más próximo creyendo así que, siendo uno de los suyos, le representan mejor.

Son sus carencias y no sus valores los que le llevan ahí. Como Pedro y Zapatero, ellos mismos se conducen al abismo. Pero por sus hechos les conoceréis y la vivienda que ocupa la Yoli en la capital, las vacaciones, su exagerada afición por el vestido y las tiendas de moda, en una pasión desaforada por transformar su imagen y parecerse en sus formas y hábitos a las élites a las que su discurso denuncia, debiera darles una pista de su farsa.

Es una pasión como la de Begoña y Pedro por escapar de algo, a través de la cátedra o del poder, por escapar de la vergüenza de las saunas o carencias, como hace la Yoli, no humildemente, sino echándonoslo orgullosa y cínicamente a los demás a la cara.

Y el pueblo que es muy listo tiene la pista, no puede no tenerla siendo tan evidente y grotesca. Pero no quieren reconocerla por si acaso les alcanza. Autoridades y autoridadas: Gracias a todas y a todos, a todas las mejoras y mejoros, que lo habéis hecho posible. Gracias Pedro, que lo has hecho posible, pero the winner no es Bardem apropiándose del triunfo de la selección y hablando al tiempo mal de España. Lo dijo Penélope, the winner is ¡Pedro!.

Y ahora «Pedro» le da a la Yoli una patada hacia la Organización Internacional del Trabajo a una persona que no ha trabajado nunca, que frunce tanto el ceño y hace tantos gestos que parece que se anima a sí misma para una tarea que la supera abrumadoramente. Está, como muchos de nuestros dirigentes interpretando un papel de culebrón, consciente de estar representando personajes carentes de autenticidad, de identidad y de profesionalidad pero muy bien remunerada, pendiente de su imagen más que de su ministerio, incluyendo si es precisa la plancha o el mocho, viviendo como vive desde un Hotel de lujo en vacaciones de a setecientos euros la noche.

Esos son las personas que nos representan. Su esencia. Desde Sánchez y Begoña hasta Yolanda Díaz, o la médica mema y liberada a la que se ve que determinados medios tratan de apoyar tambien para recibir en su día canonjías, Mónica García se prepara el Retiro viviendo con vistas a él mientras pone a parir a sus vecinos.

Una es cursi, atrevida e ignorante y sabe demasiado; la otra, además, macarra. Y las dos liberadas que saben demasiado, fruto de las componendas, las cuotas, los pagos y servidumbres del poder cooperan y acceden como explica el principio de Peter, a los cargos que desbordan su incompetencia.