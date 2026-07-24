Cuántas veces se confunde sexo con amor, en un eterno ritual de engaños y mentiras, que cabalga una y otra vez con el candente y tórrido ritmo del deseo ondulante, desde la pasión desenfrenada que ahoga, entre jadeos, suspiros anhelantes, junto a inconscientes ´te quiero´.

Durante muchos años, y aún hoy, la canción ´morbosa´ por excelencia fue “Je t’aime moi non plus”. Sin embargo, pocos españoles se percataron de lo que decía la letra de la canción, interpretada a dúo, por la bella Birkin, y el siniestro Gainsbourg.

Y es que la letra de esa balada, venía a decir lo mismo que, semánticamente, he escenificado en el primer párrafo de este post.

Pinchen en el link y percátense de que va el juego, pero no sin antes que les aclare que, el amor y el sexo, no son incompatibles ni mucho menos. Lo que ocurre es que puede haber sexo sin amor, y muy gratificante por cierto, pero difícilmente puede existir amor de pareja sin sexo, salvo cuando por problemas de edad, o fisiológicos, éste no es posible. Lo cual no quiere decir que, en ese caso, sea menos amor, sino, posiblemente, sea más, al haberlo desnudado de la parte material.

Como sé que siempre habrá quien le busque los tres pies al gato con la traducción, pues si quiere, que los busque, pero hay lo que hay, y a mí me viene de perlas para completar este escrito.

– Yo te amo, yo te amo, sí, yo te amo, – dice ella.

– Yo tampoco, – responde él.

¡Me parto!