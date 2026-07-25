Tarde

Cartas desde la otra orilla

Ocaso

Tarde, ocaso, muerte
Tarde, ocaso, muerte. PD
Archivado en: Columnistas

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El mercurio que prometía eternidad y acabó matando al primer emperador de China

El mercurio que prometía eternidad y acabó matando al primer emperador de China

Y ahora, calla; sigue soñando y no digas nada; que tan solo se oiga nuestra respiración, en esta oscuridad cómplice que me encubre y ampara, mientras tu cuerpo dormido, por mi ausencia vacío, siente como el mío, trémulo lo abraza.

Y en la distancia forzosa, por el abismo insalvable que la muerte excava, seguirán siendo las sombras de la noche las que en sueños te cuenten todo aquello que nunca te dije; todas aquellas palabras que, por nunca pronunciadas, ahora carcomen mi alma.

Esas palabras que mis labios, sellados por la muerte, ahora ahogan mi garganta.

Escucha esas sombras que te cuentan cómo mi alma, aún desde el más allá, todavía te ama.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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