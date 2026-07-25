Cartas desde la otra orilla

Y ahora, calla; sigue soñando y no digas nada; que tan solo se oiga nuestra respiración, en esta oscuridad cómplice que me encubre y ampara, mientras tu cuerpo dormido, por mi ausencia vacío, siente como el mío, trémulo lo abraza.
Y en la distancia forzosa, por el abismo insalvable que la muerte excava, seguirán siendo las sombras de la noche las que en sueños te cuenten todo aquello que nunca te dije; todas aquellas palabras que, por nunca pronunciadas, ahora carcomen mi alma.
Esas palabras que mis labios, sellados por la muerte, ahora ahogan mi garganta.
Escucha esas sombras que te cuentan cómo mi alma, aún desde el más allá, todavía te ama.