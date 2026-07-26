La mejor sanidad del mundo, hasta que llegó el coronel Tapioca

PREÁMBULO

Anoche tuve un sueño, más bien pesadilla, donde me veía ingresado en el pasillo de urgencias, de un hospital público español. Me hallaba inmóvil, atado y mudo, sobre una camilla, cuando, de repente, me vi rodeado por un grupo de personas que no había visto en mi vida, todos con batas blancas, brincando a mi alrededor, mientras gritaban: “AL REBOTE, AL REBOTE, ESPAÑOL EL QUE NO BOTE”. Imagínense mi impotencia; no por no poder ´botar´, sino por no poder gritar aquello de ´ Deus lo vult´, y acto seguido, liarla. Fue entonces cuando, tras gritar ¡VADE RETRO SATANÁS!, desperté.

INTRODUCCIÓN

Puede existir en España, que no lo sé, un laureado restaurante con la mejor cocina del mundo. Sin embargo, por las leyes de la física, tan solo podrán disfrutar de su buen hacer, un número limitado de personas; exactamente, las que caben sentadas en las mesas. Sin embargo, no por ello dejará de ser el mejor restaurante del mundo, mientras no se reviente su capacidad.

Ahora imaginemos que los propietarios decidieran atender a más comensales de los que caben. Obviamente, el famoso restaurante dejará de serlo, ipso facto, convirtiéndose en una fonda con ínfulas.

LA MEJOR SANIDAD DEL MUNDO TROPICAL

Y esta historia viene a cuento de que, posiblemente, en España tengamos la mejor sanidad del mundo, y así lo creo, en cuanto medios y profesionales cualificados, pero su eficiencia se convierte en tercermundista, cuando, por demagogia barata, y Dios sabe qué, se meten en ella a más pacientes de los que caben, convirtiendo urgencias, y las listas de espera, en algo más propio de una república bananera.

Y, así, nos encontramos con una sanidad, la española, donde los pacientes de más edad, que, para más inri, son los que estuvieron cotizando toda su vida para el mantenimiento de esa sanidad pública, se ven relegados tras una marabunta de recién llegados, donde prevalece su juventud, sobre el hecho cierto, de no haber cotizado en su vida un solo euro, para la creación y mantenimiento de esa sanidad que ahora disfrutan gratis. Y claro, todo lo gratis, tiene un gran poder de convocatoria. Póngase una pinza en la nariz y entre usted en un centro de Salud, o en cualquier hospital público español, y sabrá de lo que hablo.

ES DE MAL NACIDO, NO SER AGRADECIDO

Pero es que, además, una parte de esos nuevos usuarios, gratis total, de la Sanidad Pública Española, son los que, alborozados y henchidos, coreaban, entre brinco y brinco, «español el que no bote». Un cántico que se hizo viral en Madrid, durante las celebraciones previas a la final del Mundial de Fútbol de 2026. Y no en Barcelona, o Bilbao, que también, sino en Madrid. La verdad es que ´esto´ de los nuevos españoles, da que pensar.

LA SANIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA, EN 2026

La pregunta, ahora, sería si ha bajado la calidad de la sanidad pública en España, si la comparamos con la existente hace 25 años. Para poder conocer la respuesta, dicha cuestión habría que planteársela a los ´españoles viejos´; no viejos por edad, que también, sino por antigüedad de su DNI, que, por razones obvias, serían los legitimados, para poder responder con propiedad a dicha cuestión.

LA SANIDAD EXÓTICA

Porque a la más que presunta merma en la calidad sanitaria pública, por saturación de servicios, comparativamente con la existente hace 25 años, bien podríamos añadir la procedencia, y titulación universitaria, de los profesionales que atienden a los pacientes, que a veces puede provocar que algún ´español viejo´ se pregunte si está en España, o en el país del coronel Tapioca.

La respuesta a esta cuestión, bien podría estar en que la convalidación de los títulos universitarios, para poder ejercer, por ejemplo, la medicina en España, que antes de la Era Sánchez, se efectuaba en virtud de lo establecido en el Real Decreto 285/2004, el cual presentaba muchas más dificultades y exigencias, a la hora de convalidar los títulos universitarios extranjeros, que los que se establecieron en 2022, por el gobierno de Pedro Sánchez, en el Real Decreto 889/2022.

DATO MATA RELATO

En España trabajan actualmente más de 30.000 médicos nacidos fuera de nuestras fronteras; (si es que queda alguna frontera en España). Esta cifra representa, aproximadamente, uno de cada diez médicos en el territorio nacional; un 10% del total de colegiados activos.

Según la IA, España ha alcanzado un récord administrativo sin precedentes, al otorgar 30.303 homologaciones favorables a médicos extranjeros, tan solo en 2025.

La Federación Mundial para la Educación Médica (WFME), otorga a España una valoración de excelencia internacional, a través de la homologación y reconocimiento oficial de sus agencias de evaluación. Esto certifica que el sistema de enseñanza médica en España, cumple con los estándares globales más rigurosos. Sin embargo, paradójicamente, no todos los países de procedencia de los médicos a los que se les ha convalidado sus títulos universitarios, para poder ejercer en España, pueden decir lo mismo.

EL TRATO A ´LOS VIEJOS´

También, según la IA, los infra diagnósticos, así como la normalización del dolor en España para los pacientes de edad, se ´despachan´ como “cosas normales de la vejez”, retrasando pruebas diagnósticas y tratamientos, o intervenciones quirúrgicas, que sí se aplicarían con celeridad, si los pacientes fueran más jóvenes.

Pero lo peor, para mí, es la falta de respeto hacia los ancianos, olvidando que fueron ellos quienes levantaron España, y que merecen que no se les infantilice, en plan paternalista, tratándolos como niños. En este sentido, “Defensores del paciente”, han señalado los fallos existentes en la sanidad pública española, en cuanto a la comunicación médico/paciente, donde se ignora sistemáticamente la autonomía intelectual del anciano, dirigiéndose exclusivamente a sus familiares, (futuros herederos), relegando al anciano al papel de convidado de piedra. Y la piedra, en ocasiones, también puede llorar.

Otra cuestión que me parece moralmente repugnante, dicho sea de paso, es el ingreso de ancianos por urgencias, coincidiendo con que ´la familia´ se va de vacaciones. Lo mismo que hacen con los perros que los dejan en una residencia canina, con la diferencia que ´la residencia´ hospitalaria del anciano, sale gratis. Esa es la moral, ´prêt-à-porter´, que el régimen del 78 y su casta, ha aportado a España. Seré un nostálgico, pero lo de ahora, era impensable en la España donde nací y crecí. Una España, donde a las personas mayores, se les respetaba y quería.

LA ´TRACA´ FINAL

Aquellos que han tenido la santa paciencia de leer hasta aquí, podrían pensar que, recientemente, he sufrido algún percance con la Sanidad Pública, y de ahí mi escrito. Pero se equivocarían, porque un servidor tiene una alergia endémica hacia los hospitales y su casta, y si pillo alguno en mi itinerario, cambio de acera; peatonalmente hablando, claro.

La motivación de estas letras, no es por lo que me haya pasado a mí, sino a un buen amigo. Un ´chavalote´, aún a sus 78 años, de 1´87 m., deportista nato, al que no le he conocido un gramo de grasa en la vida. Me cuenta esta persona, con un cabreo del quince, que le habían hecho una biopsia de próstata y que, tras analizar la muestra extraída, le habían diagnosticado un tumor maligno. Hasta ahí, el protocolo médico fue el correcto. Pero sigamos con la historia.

Cuando, tras la noticia, mi amigo recuperó el pulso y el aliento, preguntó cuándo lo iban a operar. La respuesta fue que no lo iban a operar, porque, para la edad que tenía, no valía la pena… No lo he vuelto a ver, pero sé que aún está vivo. Todos los días rezo por él.

Un tumor, si está encapsulado, puede permanecer así durante años, pero si se ´raja´, para tomar una muestra y analizarla, (vulgo biopsia), y resulta que es maligno, si no se extirpa con celeridad, puede producir metástasis. Hacer una biopsia si no se piensa operar al paciente, en mi humilde opinión, es una torpe canallada, inducida por protocolos políticos.

Ahora, tras este final, si vuelven a leer este escrito, desde el principio, entenderán mejor el sentido de lo que, con mejor o peor suerte, he intentado comunicar. Una cuestión que da para escribir más de un libro; pero eso, que lo haga otro.