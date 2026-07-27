¿Cuánto daño han hecho a Europa los partidos verdes?

Determinadas políticas, impulsadas por partidos llamados verdes, principalmente en Alemania, han llevado la crisis a la industria europea del automóvil, a la llamada pesada (producción a gran escala, incluyendo la metalurgia, la siderurgia y la extracción o transformación de materias primas pesadas), a la generación limpia de electricidad con energía nuclear y a la ganadería y agricultura.

Como consecuencia de esas políticas suicidas y de nuestros particulares “ecologistas” urbanos, España, en donde la mayoría de los bosques son de titularidad privada, salvo las reservas naturales, tiene menos ganadería, ha reducido la siembra de cereales y otros productos extensivos, destruye azudes en ríos y ha dejado de construir grandes presas, conectar sus cuencas fluviales y almacenar agua allí donde se necesita para el consumo de boca, industria y cultivo de regadío. Además, ¿cómo piensan apagar los incendios si los aviones anfibios y los helicópteros con bolsas no tienen masas de agua cerca donde recargar para descargarla lo antes posible y sofocar las llamas con eficacia?

Ahora que el cambio climático, que es natural y cíclico en la historia del planeta Tierra, genera en verano altas temperaturas, los incendios son la norma en un monte con restricciones a su uso y beneficio; un campo abandonado, sin ganadería que rumie la hierba y los matojos, y todo él en barbecho y con aumento progresivo de la masa inflamable. “Mientras la biomasa se mantiene en equilibrio con los aprovechamientos forestales, el pastoreo, los tratamientos selvícolas y los procesos naturales de descomposición, el sistema funciona razonablemente bien -señala la ingeniera de Montes Pilar Pliego Alegría, en ABC-. El problema aparece -subraya- cuando ese equilibrio se rompe”.

En Riaza (Segovia), el partido verde, de infausta presencia temporal, se opuso durante años a construir una presa para agua de boca porque “acabaría con los lagartos y las lagartijas de la zona”. No importaba que los vecinos se quedaran sin líquido elemento a mediados de agosto. Ellos, erre que erre con los lagartos. Gracias a la decidida acción de Mariano García Muñoz, un bendito alcalde ya fallecido (q.e.p.d.) y al apoyo sin fisuras de José María Aznar López, entonces presidente de la Comunidad autónoma de Castilla y León, y no sin protestas y manifestaciones de los cavernícolas, se construyó la presa con infraestructura de materiales sueltos, núcleo de arcilla, aliviaderos, desagües y rampa para truchas. Ahora, en ese lugar la fauna y la flora son hermosas: nutrias, patos, aves, truchas, robles y jarales pueblan sus 14 kilómetros cuadrados de cuenca, con189 Mm3 de volumen del cuerpo, una aportación media anual de 5,2 hm3, una precipitación media anual de 759 mm y un caudal punta de avenida de 100 m3/s., conviviendo con otras especies, incluidos los lagartos y lagartijas. El pueblo y sus pedanías gozan de abundante agua en verano, y para más ventajas la Diputación de Segovia instaló una base de helicópteros con la que combatir los incendios de la zona con medios y prontitud. Algún pueblo de la misma provincia, con dos dedos de frente de sus responsables políticos, ha decidido tener rebaños de cabras para pastar el contorno durante el año y evitar que crezca la masa combustible y se convierta en arbustiva.

La España que se despuebla necesita conexión a Internet para que la gente pueda trabajar sin tener que ir a la capital (España, con orgullo hay que decirlo, es el país con más conexión del mundo) y servicios básicos, pero lo que más la beneficiaría serían ganaderos y agricultores, o empresas con trabajadores autóctonos o importados, que pueblen los campos, paste el ganado en planicies y bosques, cultiven la tierra, la aren, la siembren y recolecten con margen suficiente, mediante la disminución o supresión de impuestos, para que vivan con dignidad, y que los vecinos recojan leña, piñas y matojos sin restricciones carentes de sentido común.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL