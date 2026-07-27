José Manuel García Albarrán: "Campeones del mundo en fútbol y... en corrupción política"

Excelente papel el ofrecido por los jugadores de la Selección Española de Fútbol, que fueron magníficamente dirigidos por -Luis de la Fuente- un hombre sencillo, cercano y amable, conocedor de este deporte y con las ideas muy claras en cada partido con respecto a las alineaciones, a los cambios y el saber como manejar las tácticas para contrarrestar con solvencia y eficacia en cada momento al equipo contrario, siendo sobre todo artífice de lograr un ‘equipo’ de compañeros y amigos que huyendo de los ‘divismos’ y de las ‘estrellas’ han jugado unos y animado otros en el banquillo y la suplencia para conseguir este preciado trofeo… La ‘Segunda Estrella’ que les acredita como Campeones del mundo de Fútbol por segunda vez en la historia.

Nos han proporcionado, además de unas tardes/noches de buen fútbol, una lección de unión, de camaradería, de compañerismo entre españoles de distintas Regiones o CC.AA., como en 1978 fueron denominadas éstas en la Constitución.

¡Enhorabuena a todos!

Impresentable y deplorable ha sido la reacción de determinada clase política y seguidores de la “anti España”, que han criticado al autor del gol que nos dio el triunfo (Ferrán Torres, valenciano de 26 años y actual jugador del Barça) por enfundarse la bandera española, hablar en castellano y confesar su fe católica.

Pues señoras y señores que, al parecer, tanto odian a España… ¿Por qué no se largan? ¡La puerta está abierta!

Jean Jaures (1859-1914) político ‘socialista’ francés, ex diputado de la Asamblea Nacional de Francia dijo: «El nacionalismo es el odio a los pueblos; el patriotismo es el amor a los nuestros».

Envidia siento cuando jugadores de Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia, Suecia y demás Selecciones Nacionales del mundo cantan el Himno (el nuestro no se han puesto de acuerdo para ponerle letra) y llevan su mano derecha ‘al corazón’ y sus aficiones les acompañan con iguales gestos.

Mientras todos los españoles nos sentábamos en el sofá de casa, en los bares, en los balcones y plazas de pueblos y ciudades de toda España ondeaba esa bandera, que desgraciadamente ya ha habido varias generaciones que no han tenido ‘la obligación’ y ‘el honor’ de jurar (El 31 de diciembre de 2001 mediante un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros bajo el Gobierno de José María Aznar se suspendió la obligatoriedad de realizar el Servicio Militar) por lo que la enseña Nacional, respetada y venerada en todos los países, parece haberse convertido en un símbolo ‘meramente deportivo’ que se exhibe en los triunfos para guardarla después no sea que los políticos progresistas, independentistas y republicanos nos tachen de ‘fachas’ o de ‘fascistas’. ¡Vergonzoso!

Semi ocultos, tras la celebración del Mundial de Fútbol, han seguido los escándalos de corrupción del PSOE y del Gobierno que empezaron con la inhabilitación del Fiscal General del Estado, la condena al ex ministro socialista -Ábalos- con más de 24 años de prisión y a su ex asesor -Koldo- a 19 años y 8 meses, lo que se ha unido a las sentencias firmes del hermano de Sánchez -David- condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa y al ex líder del PSOE -Gallardo- a 18 años por el doble delito de prevaricación, así como diversas penas a otros 9 acusados inmersos en la misma causa. El caso -Begoña Gomez- esposa de Sanchez quien deberá responder ante un jurado de varios delitos que el juez -Peinado- ha ido recopilando y desmenuzando durante casi dos años.

Sigue en marcha la máquina de destapar la corrupción del PSOE y del Gobierno -la UCO- cuyos hallazgos van implicando cada vez más a la cúpula y cercanía de la presidencia de Moncloa y Ferraz a pesar de las trabas que incluso desde el Ministerio del Interior -Marlaska- y desde la Dirección General de la Guardia Civil -Directora General y DAO- han pretendido inactivar o desmantelar quitando de en medio al que, la ‘fontanera del PSOE’ Leyre Diez, ya advirtió que había que eliminar (al Teniente Coronel Balas) cuyo trabajo encomiable, serio y minucioso ha llevado a su Unidad -la UCO- a ser una de las más valoradas en nuestro País en perseguir la corrupción, todo tipo de delitos económicos, el crimen organizado, los delitos contra las personas y el apoyo judicial, no solo en nuestro País sino fuera de nuestras fronteras.

Tampoco se ha quedado atrás la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal -UDEF- de la Policía Nacional, que ha puesto al descubierto las ‘trampas’ y ‘chanchullos’ en los que está inmerso el ex Presidente del Gobierno socialista -Zapatero- quien niega una y otra vez haber participado en el rescate de la compañía aérea PLUS ULTRA altamente deficitaria y que con solo dos aviones en servicio, y en plena pandemia, fue rescatada con ¡53 millones de euros! por el gobierno de Pedro Sanchez. Pero su cómplice y ‘amigo’ -Julito- ha decidido ‘hacer un Aldama’ y declarar para rebajar pena o librarse de la cárcel, asegurando que: “Zapatero participó activamente en el rescate de PLUS ULTRA y se llevó una sustanciosa comisión”. En cuanto a las joyas valoradas en 1,3 millones de euros aún no ha justificado con documentos su procedencia. ¿?

Estamos inmersos en una cascada de corrupción de partidos políticos y miembros del actual Gobierno por lo que bien podríamos optar a ser “Campeones del mundo en Corrupción Política”.

Finalizo este artículo, cuando una verano más, España arde y está asolada por múltiples y diversos incendios en distintas CC. AA. que ya han provocado evacuar a más de 60.000 personas teniendo que declarar el estado de “Emergencia Nacional” en la C.A de Madrid, dada la extensión y la amenaza de alcanzar urbanizaciones y pueblos enteros.

Las causas atribuibles a estos incendios se repiten cada verano y dependen de quien las intente justificar…

-El Gobierno echa la culpa a ‘la ola de calor’ y ‘negligencia’ de excursionistas y agricultores, evitando citar la falta de medios aéreos de extinción que debido a problemas técnicos y de mantenimiento, solo 6 o 7, de los 14 hidroaviones prometidos, están realmente operativos para esta campaña de extinción de incendios.

-Los ingenieros y técnicos forestales, a la falta de limpieza y mantenimiento de bosques y la prohibición a los vecinos de los pueblos para que hagan ‘corta fuegos’ y labores de ‘limpieza de rastrojos’ y demás materias combustibles.

-El pastoreo de ovejas y cabras prohibido, evitaba el crecimiento indiscriminado de vegetación que se convierte en inflamable.

-Las políticas comunitarias anti ganadería y anti agricultura están siendo nefastas.

No hay que olvidar que un tanto por ciento nada despreciable son incendios provocados, unos por pirómanos y otros por otras causas cuyos ‘intereses ocultos’, son dignos de estimar imbuidos de cierta ‘criminalidad’.