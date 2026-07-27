Juan Pérez de Mungía: «Erre que erre: La inversión cínica del clima y la demolición programada de España»

La situación es tan grave que miles de ciudadanos ya le cantan a la cara lo que es: hijo de puta. Y él, erre que erre, exige un pacto por el cambio climático o lo que caiga: pacto de epidemias, pacto de danas. Como si el fuego que ha arrasado Almería, Aragón, que arrasa Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León fuera un capricho de la atmósfera y no el resultado directo de sus políticas de demolición del campo, de dejadez con alevosía, de abandono deliberado del sector primario y de la destrucción sistemática de los medios de vida de la España vaciada. 125.937,66 hectáreas de momento. Él es el capricho, él cree en el cambio climático, porque el cambio climático es él. Sánchez, lobo él mismo, cree en los lobos y en los osos para que nadie pasee por los bosques, no cree ni en las ovejas ni en las vacas que alimentan su mesa, en detrimento de quienes no pueden pagarse la carne. Este tipo es un canalla de libro, un canalla criminal al que temen los tribunales con una acumulación de evidencia inculpatoria que le señalan. Un miserable fanático que calcula con precisión la miseria que impone. El factotum de la cittá, el mercader de la carne criminal. La naturaleza no es la culpable. La naturaleza es el escenario. El incendiario es él. La solución a los incendios, el confinamiento de la población. Otra vez. Otra vez las mascarillas de los comisionistas de oficio. Y pacto. Hay que someterse a la voluntad de la deidad, que es él, el cambio climático. El aciago demiurgo. Nada ni nadie puede oponerse. Las lenguas de fuego que arrebatan vidas y nuestro patrimonio natural no pueden combatirse porque son la voluntad del sátrapa para imponer su narrativa, la narrativa de su religión de destrucción. “Oponerse es inútil,” repite mientras con cara de cemento armado justifica su incompetencia, el “cambio climático mata” dice y en eso tiene razón porque él es el profeta de la destrucción, se nutre de la apocalipsis.

Esta es la inversión cínica en su forma más pura y más letal. El mismo poder que deja los montes sin limpiar, que asfixia a los agricultores con impuestos, normas y desprecio, que convierte el mundo rural en un cementerio de pueblos y de oficios, se pone luego el traje de salvador ecológico y señala al cielo. “El clima”, dicen. “La emergencia”, repiten. Mientras tanto, la deuda pública supera los 1,7 billones, los incendios matan más que el terrorismo y la prensa del régimen dedica portadas a explicar por qué el burkini es un derecho y por qué los jueces que investigan a Begoña Gómez no son imparciales. Todos los jueces son Peinado. No importa cuán evidente sea la realidad, que estos mafiosos, traidores y asesinos del gobierno, y a la cabeza Sánchez la revierten y retuercen de tal manera, que se imponen ante la perplejidad general.

El mecanismo es conocido. Quien sojuzga la democracia ensalza la democracia. Quien destruye el territorio predica la protección del territorio. Quien convierte el Estado en patrimonio familiar habla de “no dejar a nadie atrás”. La fórmula ya no es retórica: es método de gobierno. La prensa cómplice —papel mojado con tinta seca— no informa: construye el relato oficial. El País y sus epígonos relativizan la amnistía, presentándola como “perdón” y “normalización” cuando no es más que el precio del poder. Silencian o endulzan la lluvia de delitos que rodea a la familia del presidente y a José Luis Rodríguez Zapatero, ese estafador cínico que ahora pide a Hacienda que paralice las inspecciones porque hay causa penal. Y cuando el presidente de la Conferencia Episcopal dice que la falta de ética convierte al Estado en “una banda de ladrones”, lo tratan como extravagancia clerical. Sánchez Nerón, calcula el abuso, y se aprovecha de toda desgracia no solo para acrecentarla sino para provocarla, por su desidia dolosa. Es el discípulo más aventajado de Goebbels; un manipulador de masas que ha ido medrando con engaños, estafas, sobornos, chantajes traiciones y coacciones hasta llegar a la presidencia donde ahora se mantiene aterrorizando, amordazando y empobreciendo a la población.

La monarquía, esa institución que se adapta a lo que se le eche con minutos de silencio y con la solemnidad de quien ya no cree en nada, observa. La carcasa de vacuidad. La nada elevada a símbolo que no se sabe qué representa. No interviene. No alza la voz. Se limita a presenciar la usurpación con la complicidad de quien ha aprendido que el trono se conserva mejor callando. La contumaz saga borbónica. Mientras tanto, Óscar Puente y el resto de esbirros de la canalla reparten órdenes, justifican desastres y convierten cada tragedia en oportunidad de propaganda. Son perros de presa. Los que muerden las piernas del que trata de correr, entreniéndole en su huída. Las “joyas inocentes” de Zapatero siguen brillando bajo el paraguas de la impunidad. Y con sus hembras deformes al acecho. La Fiscalía, el CIS, RTVE y parte de la judicatura funcionan como engranajes de la misma máquina: proteger al delincuente, sospechar de la víctima y sustituir la realidad por el relato.

El ciudadano común todavía se pregunta, con una inocencia que ya resulta peligrosa, si el poder puede gasearlos, si puede ametrallar en masa a quienes se resistan a su fe. La respuesta está escrita en los hechos. Puede criminalizar la legítima defensa. Puede convertir al ocupa en “persona vulnerable” y al propietario que se defiende en extremista. Puede presentar a etarras y golpistas como “presos políticos”. Puede abrir las fronteras de par en par, destruir la cohesión social y luego acusar de xenófobo a quien señala el fracaso de la integración. Puede dejar arder los montes y culpar al clima. Puede hacerlo todo porque cuenta con una prensa vendida y con una cultura política que ha convertido la hipocresía en virtud oficial.

La inversión cínica no niega los hechos: los reinterpreta dentro de un marco moral superior. No se niega que haya muertos en los incendios; se afirma que son víctimas del cambio climático. No se niega la destrucción del sector primario; se afirma que es “transición ecológica”. No se niega la ocupación del Estado por una organización que opera con lógica mafiosa; se afirma que es “progresismo”. Se restringen las actividades industriales que responden al incremento de polutantes en la atmósfera, pero se estimula y protege el incendio del campo. Una vez colonizado el lenguaje, el debate racional se vuelve imposible. Solo queda la imposición de la nueva semántica, la típica neolengua del totalitarismo. Para que se acepte la absurda narrativa no hay más que crear el escenario de solemnidad hueca en la que estos asesinos son expertos.

España se desangra. La deuda crece. Los montes arden. La familia del presidente se sienta en el banquillo mientras la prensa del régimen cuestiona a los jueces. Puigdemont espera su victoria agridulce desde Waterloo. La supremacista Orriols crece con el hastío migratorio que el propio gobierno ha alimentado. Y el culpable, desde La Moncloa, exige un pacto climático como si no fuera el principal responsable de la demolición. ¿Dónde están los aviones antiincendios prometidos? Sólo hay 7 operativos en toda España. 7! Y se movilizan cuando lo decide Dios, o el cambio climático. Ya nos sabemos su propaganda, su preocupación impostada. Ya no es secreto su proceder, el pacto antiepidemias, el pacto antidanas y una eterna lista de todas las plagas que han asolado y asolan a España traídos por Sánchez y su séquito de socialistas y demás cómplices. La geografía de los incendios en Europa es la geografía de los gobiernos socialistas. Él es el profeta, es Dios. Dios te lo da, Dios te lo quita. Son catástrofes naturales, las decide el azar, Dios, o el cambio climático. La nueva religión.Y Sánchez es esos tres en uno. El quiere sumisión, quiere que el ciudadano quede al albur de su voluntad, quemada su casa, quemado su monte, quemado su campo, impotente. ¡Pues ya basta! ¡Tenemos memoria! Todavía hoy no se ha hecho nada en el barranco del Poyo, todavía hoy hay kilómetros de vía sin mantenimiento, todavía hoy siguen las mismas políticas que dejaron España a oscuras, y de nuevo se repiten las llamas. No es incompetencia. Sánchez es un traficante que apuesta con el dinero de otro, con el patrimonio de los españoles y con sus vidas. No arriesga la suya, arriesga la de todos.

Pues no, no hay ni olvido ni perdón. Esto no puede ser el infierno, simbólico y literalmente; el adorador de la apocalipsis que quiere gobernar sobre las cenizas ha de pagarlo caro. No puede existir olvido. El cuarto poder verdadero —el que aún no existe en este país— no es el que pica piedra a jornal ni el que cuece las noticias hasta quemarlas. Es el que pule el mármol hasta que caiga como losa sobre la cripta de los estafadores. Es el que se ata al mástil de la verdad cuando las sirenas del poder cantan desde el búnker.

El pueblo despreciado como si fueran cucarachas no puede seguir agachado esperando que la lluvia de delitos y de ceniza lo cubra todo. La sublevación no empieza con fusiles. Pero el canalla estimula que surjan por puro hastío, para acceder a la condición de víctima del islamismo que practica. Empieza con el rechazo absoluto del relato oficial, con la negativa a aceptar que el verdugo se presente como víctima y que la demolición se venda como protección. Empieza cuando miles de ciudadanos dejen de cantar “hijo de puta” solo en los estadios y empiezan a exigirlo en cada plaza, en cada calle, en cada rincón donde aún quede un resto de dignidad. O se levanta ese rechazo, o nos hundimos todos. Con la manteca de cerdo escurriendo por las páginas de los periódicos vendidos y el papel mojado tapando la boca de la verdad. No hay más tiempo. Remar, remar y remar. O morir ahogados en la mentira.