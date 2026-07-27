Pues lo que sucedería es que España ardería

El progresismo ‘tres delicias’, y la fuente de la eterna juventud

El pueblo español, un servidor incluido, saldría a la calle y no habría fuerza policial ni militar, capaz de frenarlo

Sánchez y Xi Jinping
Sánchez y Xi Jinping. PD
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¿Qué pasaría en España, si tras las próximas elecciones, hubiese un gobierno PP/VOX, y este suprimiera la libertad de prensa y libertad de expresión?

Qué pasaría si a los españoles pertenecientes a etnias minoritarias, se les discriminara en sus derechos, respecto al resto de los ciudadanos, prohiviendoles el uso de sus lenguas autóctonas.

Qué pasaría si mañana en España, a todos los que criticasen al gobierno PP/VOX, en sus blogs, o través de las redes sociales, fuesen sujetos de arresto y llevados a centros de detención, y que sus familias estuviesen sin noticias de ellos durante meses, y Amnistía Internacional recibiera informes de muertes de detenidos estando bajo custodia policial, algunas de ellas causadas por la tortura.

Qué pasaría en España si a los disidentes con el modo de actuar de ese gobierno PP/VOX, los internaran en campos de reeducación, donde fueran golpeados brutalmente, privados de alimentos, sometidos a simulacros de ahogamiento, o se les utilizara como ´conejillos de indias´, en pruebas de laboratorio.

Qué pasaría si mañana en España se instaura la pena de muerte, ampliando la condena a delitos tales como la falsificación de facturas para defraudar al Fisco.

Qué pasaría si mañana en España se utilizase a los condenados a muerte, como vivero de donantes de órganos.

Qué pasaría si en España, PP/VOX, suprimiera la libertad religiosa y de culto, y a los miembros de iglesias no oficialistas, se les presionara, a menudo con tortura física y psíquica, para que renunciasen a sus creencias, y quienes se negasen a abjurar de su fe fueran ingresados en centros de detención ilegales,  donde recibiesen palizas, inyección de drogas, o shocks eléctricos.

Pues lo que sucedería es que España ardería. El pueblo español, un servidor incluido, saldría a la calle y no habría fuerza policial ni militar, capaz de frenarlo.

Pero lo curioso del caso es que quienes más iban a chillar y montar el lío, iban a ser los pertenecientes a formaciones políticas de ideología marxista; comunistas de libro, por más que en aras del marketing demagógico, se presenten en sociedad disfrazados bajo siglas ´light´, y agendas de colorines.

Lo kafkiano del caso es que todas las barbaridades descritas en este artículo, no son inventadas, sino que, cada una de ellas, (hay muchas más aparte de las mencionadas), son en la actualidad, una tétrica realidad en la comunista China; uno de los pocos países del mundo donde los marxistas mandan y aplican sin trabas, su ´programa´ ideológico, y, presuntamente, gracias a su ´vivero´ de donantes forzosos de órganos, sus líderes cada día se les ve más jóvenes y lozanos.

En ese sentido, cabe recordar cuando Vladimir Putin y Xi Jinping, fueron captados por un micrófono abierto, hablando de trasplantes de órganos, juventud e inmortalidad, el 3 de septiembre de 2025 en Pekín.

Pues eso; habría que ver cómo reaccionarían los marxistas españoles, si mañana ese hipotético gobierno PP/VOX, instaurara y aplicara las leyes vigentes en la marxista China. Kafkiano, ¿no?

Pues no. Los zurdos lo llevan en el ADN, y si en España aún no hemos llegado a esos extremos, denles tiempo y verán de lo que son capaces de hacer. De momento, están tomando apuntes. Amén de que tampoco sería su primera vez que measen fuera del tiesto.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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