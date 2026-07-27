Rafael Blasco García: «Madrid apesta a política»

Sigue arriando el verano sus banderas. En la Moncloa se ha instalado un panal de abejas negras haciendo cera de funeral. Demasiados mártires de folletín en esta cueva laberíntica de Alí Babá –continuamente censurada por la oposición cuando no puede habitarla– en la que no hay espacio para las cabezas lúcidas que cultivan la dignidad. El ciudadano percibe la democracia como un casino con todas las ruletas trucadas. Roma no paga a traidores, pero España (que se lo pregunten a Víctor de Aldama) sí. La gran novela corta de la vida sigue con los mismos argumentos en todo el espectro político, tanto de derechas como de izquierdas. Nuestro presidente lleva tiempo cogiendo su fusil dialéctico, pero ha llegado el momento en el que Sánchez ya no cree ni en Sánchez.

La aguda espina dorada y machadiana sigue clavada en el corazón de nuestra política. El ciudadano se sumerge en el bosque democrático dejando, como Pulgarcito, su pequeño reguero de ideales, pero aquí se los come el sistema y deja desdibujado el camino de regreso a la esperanza. El baño inverso de multitudes está presente en una sociedad presidida por la decepción. En la vida española tan solo se sigue moviendo el cambio horario y una fina habilidad presidencial para tejer, con todos los hilos precisos de la trama, el palio del cesarismo.

La convivencia democrática, próxima a Groucho Marx, está perdiendo toda coherencia con sus continuos balbuceos, acciones deshonestas, contactos furtivos y una continua politización de los mares y las mareas, en paralelismo con la épica del dinero que ignora la existencia de la mala conciencia. El moderantismo español consiste menos en ser que en parecer, en esta diplomacia de entretiempo en la que la única realidad de muchos personajes es su sueldo. Sánchez ha consumado sus peripecias; el paisaje se ha espesado mostrándonos un laberinto de despachos y una alambrada de juzgados. La política es cada día más política y vende a plazos sus torpezas a una ciudadanía fatigada y conocedora del talante presidencial que, golpe a golpe y verso a verso, ha puesto un pie en el escalón del fracaso, que es el escalón de la vida que lleva hacia un gobierno desgobernado, exhibiendo sus inconsecuentes banalidades en los salones nocturnos de la luna.

Sánchez tiene bajo la cama su manual de resistencia/bacinilla en el que vierte con desahogo la luz de la socialdemocracia. El Partido Popular aprovecha estas aguas turbias para llamarnos desde la ola homérica y persuadirnos, con pocas palabras, de que la verdad no está allí ni aquí, de que la verdad se llama Feijóo, convencidos de que el pueblo no diferencia los verbos “oír” y “escuchar”. Se juega con un dominó de mentiras que se está transformando en el mármol lapidario de una política llena de ruidos, tacos, insultos y humillaciones que van amorteciendo y quitando nitidez a nuestra democracia. En el pecado tórpido de la corrupción permanece un tufo a franquismo que no se logra eliminar con el desodorante del progresismo. El paludismo intelectual sigue sin encontrar su vacuna.

Las moscas, de Jean-Paul Sartre, se ven atraídas por el hedor de nuestra política, que es una compleja jungla de depredadores. Entre tanto, nuestros jóvenes se ven obligados a moverse por el mundo buscando futuro. La extrema derecha tiene olvidada a una España que exportaba orfeones de trabajadores a la vieja Europa. Hay, en quienes ahora llegan huyendo de la pobreza, un grito de ave herida que no percibe la sordera inmisericorde del fanatismo y la cerrazón. Madrid apesta a política y abre sus jardines a los oportunistas que, ahora, muestran sus llagas auríferas al descubierto, sin poder tapar su inevitable desnudez. Cantan los mirlos de la prensa como palomas evangélicas, recordándonos que morimos de vivir tantas mentiras.

Hay ministros que tienen un empleo de mimo en el PSOE, y repiten y subrayan lo que diga el jefe, contribuyendo a un parlamentarismo falaz para la nada. Sonroja nuestra propia ufanía de occidentales, cuya máxima representación está en los gobiernos. La corrupción ha montado un barco tierra adentro en el que quienes conforman la tripulación se sienten, mientras dura su amoral espejismo, como grandes navegantes, bucaneros ominosos y controladores de la miseria transeúnte. En este país es difícil encontrar un dimisionario; aquí nadie deja su cargo si no lo echan a empujones. Nadie se retira humildemente volviendo sobre sus pasos, sobre su rastro leal pero equivocado, manteniendo en su frente un palimpsesto de pensamiento ético enfocado hacia el bien común, dejando el vacío esencial que dejan los seres honrados. Por la izquierda se nos va la esperanza de un mundo más justo, mientras por la derecha entra la improvisación exaltada que se está haciendo cargo de la política y dejando atrás el tiempo de las ideologías.

La política bananera, en la que nadamos, está sancherizando el territorio nacional, con el viejo y conocido caciquismo que se esconde bajo el manto de la macroeconomía. La roca humana de la esperanza se resiente ante los constantes seísmos del gobierno y el raudo avance de un capitalismo que tan solo acaricia a sectores minoritarios aislados de la realidad del pueblo. El egocentrismo, torpe y miope, impide abrazar a la sociedad, siempre tan estafada por la Historia. El discurso de los ministros megáfono es caótico y se acerca al tartamudeo intelectual, con su poquedad retórica. Las nubes de la esquizofrenia oscurecen una legislatura sostenida entre mentiras párvulas, coloquiales y mediocres.

Los chatarreros de la democracia siguen presididos por un César de hojalata, comprando a la baja el alma de las gentes. El capitalismo se sube a las farolas. El poder intercede por el poder; así de bien atados están los ciudadanos. Es inútil nacionalizar la mentira cuando la verdad se hace evidente. El cielo y el infierno están presentes en las geografías del hambre y en el lodo del dolor planetario de millones de hectáreas humanas, en las que la risa de otro ser tiene dificultad para florecer entre todos los dialectos del silencio. El gobierno, que sin ir a ninguna parte se va de todas, lejos de estar en posesión de la verdad permanece poseído por su verdad.

Todas las réplicas y todas las objeciones resultan insolentes e inoportunas. La ilusión de la política muere vicariamente en la sociedad por la mediocridad de quienes están en ella llevando las riendas sin compartir con el pueblo vino y prosa, arrastrando la decepción a todas partes, al igual que una urgente lagartija que avanza como el bosque de Macbeth. La política y el parlamentarismo se han convertido en caza mayor, buscando poner en la picota la cabeza de la oposición mientras gobiernan el país desde una esquina. Somos supervivientes contándonos chistes para no ver la realidad de una democracia que está en la UCI. Es preciso no olvidar que la capacidad de desear, imaginar y pensar desarrolla el fundamento de la identidad humana.