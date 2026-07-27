Ramiro Grau Morancho: «De incendiarios, inútiles, ecolojetas y autonosuyas»

Dentro de poco terminarán los incendios en España…, porque ya se habrá quemado todo.

Entre los incendiarios, un desgobierno sanchista de inútiles y corruptos, los ecolojetas, que son de lo peor, y las autonosuyas, que cuando hay cualquier problema demuestran su total incompetencia, estamos perdidos.

La realidad es que los montes están completamente abandonados, y entre las autonomías, el gobierno central y los ecologistas, se ha impuesto una legislación que impide limpiar los montes, recoger la madera muerta, los árboles ya fallecidos, etc., lo que hace que haya un caldo de cultivo muy propicio para la aparición de grandes incendios, totalmente incontrolables.

¿O es eso lo que en realidad pretenden, para que España se acabe convirtiendo en un nuevo desierto, similar al Sáhara, o a Marruecos y Argelia, por ejemplo…?

Unos desgobiernos, el central y las autonosuyas, que intentan poner puertas al campo, prohibiendo el acceso a las zonas rurales, a los montes, que han sido el granero de España durante siglos.

Y unos ecolojetas subvencionados, que no han pisado los montes en su vida, como no sea para hacerse la foto, y que creen que hay que dejar que la naturaleza esté virgen, sin darse cuenta de que los recursos naturales deben ser conservados, explotados y cuidados.

Por encima de todo ello sobrevuela la corrupción, que prefiere encargar sesudos estudios a amiguetes, a precios escandalosos, propios de las hijas de Zapapenco…, que hacer nada.

España nunca había tenido tantos ministerios de agricultura, cambio climático, organismos dedicados al asunto, consejerías en todas las comunidades autónomas, multitud de directores generales, cientos -o miles- de asesores, nombrados a dedo, y que se dedican a tocarse los cataplines, básicamente, y a cobrar sus buenos sueldazos a fin de mes.

Procedo del medio rural, y en mi época, desde el pueblo natal, Laguarres, en el Valle del Isábena, provincia de Huesca, se veía nítidamente los cortafuegos en el monte, que a mí me asombraban mucho en la niñez, pues no sabía para que se hacían.

Y los trabajadores del campo, que normalmente durante los meses de invierno tenían poco que hacer, salían casi de noche en los remolques de varios tractores, a sembrar pinos, limpiar el monte, recoger leña, etc., cobrando su sueldo correspondiente, y cotizando a la seguridad social, por cuenta del ICONA, u organismo similar, que se encargaba de esas tareas.

Todo lo cual, además, favorecía la supervivencia de esas familias, que vivían en el medio rural, pues ayudaba a asentar la población, incremento los magros ingresos que daba la agricultura de secano.

Ítem más, los españoles no teníamos que soportar una de las plagas actuales, que son los ecolojetas subvencionados, que son los principales enemigos del campo, de los montes y del medio rural.

En definitiva, entre todos hemos jodido los montes…

Sigo sin entender, también, porqué no colaboran los Ejércitos en la extinción de los incendios, y la ayuda a la población civil, como ya se está haciendo en Francia, por ejemplo.

A grandes males, grandes remedios.

El artículo 8 de la Constitución es claro y contundente al respecto:

“1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

¿Acaso no afecta a nuestra soberanía e integridad territorial que la Patria arda en llamar…?